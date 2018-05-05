







Несколько сотен зрителей приехали сегодня в физкультурно-оздоровительный комплекс "Авангард", где проходит XVII открытый чемпионат Волгоградской области по бодибилдингу и фитнесу памяти Евгения Кизилова. Как сообщили ИА «Высота 102» организаторы мероприятия, турнир, носящий имя замечательного спортсмена и человека, долгие годы остается визитной карточкой волжского спорта. В нём принимали участие сильнейшие атлеты России, чемпионы мира и Европы.

Сегодня судейская коллегия оценивает пропорции, симметрию, рельеф, соотношение талии и плеч, рук и ног. По мнению участников, бодибилдинг меняет отношение к себе, появились новые дисциплины: ты не только занимаешься спортом, чтобы накачать мышцы, но и правильно двигаешься и питаешься.













Жёсткая музыка, резная сталь мышц, яркий свет, восторженные крики фанатов. Так характеризуют этот турнир все, кто хоть раз на нем побывал.

Соревнования проходят в категориях: женщины фитнес-бикини: до 166 см и свыше 166 см, мужчины пляжный бодибилдинг (men`s physique): до 178 см и свыше 178 см, мужчины бодибилдинг: абсолютная категория.













Победители получили заслуженные награды, среди участников - спортсмены из Волгограда, Ростова, Астрахани, Саратова и других городов России.



