Поражением волгоградских футболистов закончилась выездная встреча “Ротора-Волгограда” с командой “Томь” из Томска, сообщает ИА “Высота 102”. Матч в рамках 37 тура ФНЛ ФОНБЕТ Первенства России по футболу прошел на томском стадионе “Труд”. В начале первого временного отрезка игра шла на равных. Правда, на 22 минуте томичи создали опасный момент у ворот волгоградцев, но столкнувшиеся на поле томский полузащитник Илья Кухарчук и нападающий Исламнур Абдулавов, не смогли нанести точный удар по мячу. Во второй половине тайма борьба в основном разворачивалась на половине поля “Ротора-Волгограда”.

Во втором тайме волгоградские футболисты активизировались и предприняли ряд атак. Однако на 69 минуте мяч в ворота “Ротора-Волгограда” забил полузащитник “Томи” Алексей Померко. Исправить ситуацию на поле за оставшееся время волгоградским футболистам не удалось. Итог встречи - 1:0 в пользу ФК “Томь”.

Отметим, что перед сегодняшним матчем у "Ротора-Волгограда" и "Томи" на счету было по 37 очков и они располагались на 16 и 17 строчках турнирной таблицы соответственно. Волгоградская команда осталась в "зоне вылета". 12 мая в заключительном туре Первенства "Ротор-Волгоград" сыграет с "Химками".