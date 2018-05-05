|Спорт
|06.05.2018 15:59
"Ротор-Волгоград" потерпел поражение во встрече с "Томью" - 0:1
Поражением волгоградских футболистов закончилась выездная встреча “Ротора-Волгограда” с командой “Томь” из Томска, сообщает ИА “Высота 102”. Матч в рамках 37 тура ФНЛ ФОНБЕТ Первенства России по футболу прошел на томском стадионе “Труд”. В начале первого временного отрезка игра шла на равных. Правда, на 22 минуте томичи создали опасный момент у ворот волгоградцев, но столкнувшиеся на поле томский полузащитник Илья Кухарчук и нападающий Исламнур Абдулавов, не смогли нанести точный удар по мячу. Во второй половине тайма борьба в основном разворачивалась на половине поля “Ротора-Волгограда”.
Во втором тайме волгоградские футболисты активизировались и предприняли ряд атак. Однако на 69 минуте мяч в ворота “Ротора-Волгограда” забил полузащитник “Томи” Алексей Померко. Исправить ситуацию на поле за оставшееся время волгоградским футболистам не удалось. Итог встречи - 1:0 в пользу ФК “Томь”.
Отметим, что перед сегодняшним матчем у "Ротора-Волгограда" и "Томи" на счету было по 37 очков и они располагались на 16 и 17 строчках турнирной таблицы соответственно. Волгоградская команда осталась в "зоне вылета". 12 мая в заключительном туре Первенства "Ротор-Волгоград" сыграет с "Химками".
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Председатель Совета директоров ГК "Чистый город" Полина Вергун в Фейсбуке сделала резкое откровенное заявление. Как сообщает ИА «Высота 102» со...
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Первый матч на новом стадионе "Волгоград Арена" завершился победой “Ротора-Волгограда” над владивостокской командой “Луч-Энергия”, сообщает ИА “Высота 102”....
|Политика
|06.05.2018 18:03
Сегодня в Москву отправилась группа представителей региона для участия в инаугурации президента России Владимира Путина. Торжественное мероприятие состоится завтра, 7 мая, в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца. Как стало известно ИА «Высота 102», в числе приглашенных, в том числе, - члены инициативной группы по выдвижению Путина кандидатом в главы государства. Это Народный учитель России, Почетный гражданин Волгоградской области Юрий Лепехин, секретарь реготделения партии «Единая Россия» Сергей Горняков, и.о. руководителя реготделения партии «Справедливая Россия» Дмитрий Калашников. Кроме того, на церемонию вступления Владимира Путина в должность руководителя страны приглашены его доверенные лица, возглавлявшие региональный предвыборный штаб, - руководитель сельхозпредприятия «Донское»...
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|Общество
|06.05.2018 16:07
Волгоградцы, которые накануне устроили субботник в памятном для города-героя месте – Лысой горе – и уникальном природном уголке – Григоровой балке, довольны результатами своей работы. Как рассказали ИА «Высота 102» активисты, целый день здесь работали два трактора, пять самосвалов и самое главное – пять десятков неравнодушных горожан, которые не пожалели ни своего выходного дня, ни сил, чтобы сделать доброе дело и избавить Лысую гору от тонн мусора. В результате с Лысой горы вывезли 14 машин хлама и отходов, которыми было завалено это место. При этом участники субботника сразу...
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|Расследования
|06.05.2018 13:06
К 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима приговорен гражданин Узбекистана, признанный виновным в убийстве своего работодателя, сообщает ИА «Высота 102». По информации областного суда, апелляционная инстанция оставила данный приговор без изменения, а жалобу представителя потерпевшей стороны, настаивающей на ужесточении наказания, без изменения. Гособвинение, отметим, также не согласилось с данным приговором, посчитав его слишком мягким. Напомним, как ранее сообщало информагентство, убийство крупного землевладельца произошло в сентябре прошлого года. Следствием и судом установлено, что преступление совершили два брата – оба уроженца республики Узбекистан. Один признан виновным в убийстве и краже, второй – только в краже. Последнему назначено наказание в виде...
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|Общество
|06.05.2018 12:15
В Волгоградской области директора лесничества наказали за игнорирование правил пожарной безопасности
Игнорирование предписаний начальника госпожнадзора обернулось для директора ГКУ ВО «Старополтавское лесничество» административным наказанием. Как сообщает ИА «Высота 102», суд постановил оштрафовать директора на 3000 рублей за невыполнение в срок законного предписания об устранении нарушений требований пожарной безопасности. Нарушитель свою вину признал, попросил рассмотреть дело без его участия. Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано.
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|Происшествия
|06.05.2018 10:39
Ребенок пострадал в ДТП в Советском районе. Как сообщили сегодня ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, в субботу в полицию поступила информация о том, что на улице имени Янки Купалы во дворе дома № 62 водитель сбил семилетнюю девочку и скрылся с места происшествия. Ребенка с ушибом доставили в больницу. Оказалось, что девочка гуляла на улице одна. Позже инспекторы ДПС задержали беглеца-нарушителя. Им оказался 35-летний мужчина, ехавший по двору на своем “Kia Sportage”. Водитель привлечен к административной ответственности.
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|Происшествия
|06.05.2018 10:39
Шесть человек пострадали в трех дорожных происшествиях в Волжском. Об этом ИА “Высота 102” сообщили в региональном главке МВД. На пересечении улиц Ленина и Заводской столкнулись “ГАЗель” и “Lexus”. В результате аварии травмы получили 51-летний мужчина и 52-летняя женщина. Пострадавшие доставлены в больницу. Обстоятельства ДТП уточняются. Днем в субботу на дорожном круге на перекрестке улиц Автодорога № 7 и Пушкина 70-летний байкер на мопеде “ЗИД-50” врезался в ехавший впереди “Renault Duster”. По имеющимся сведениям, пожилой человек не выдержал безопасную дистанцию. При столкновении он получил травмы и был госпитализирован. Позднее у дома № 118 по улице Карбышева, внутри квартала, 35-летний водитель “ZAZ” сбил...
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|Экология
|06.05.2018 08:31
Во всевозможные инстанции, в том числе в администрацию и прокуратуру Среднеахтубинского района, а также в комитет природных ресурсов Волгоградской области, обратились жители поселка Рыбачий, которые обеспокоены строительством в их населенном пункте производственно-складского объекта. Подписи под обращением поставили около 30 человек. Люди рассказали ИА «Высота 102», что на участке по адресу улица Центральная, 41А возводится цех для хранения замороженных продуктов и, по некоторым данным, производства мороженого. При этом владелец земли не предоставил никаких разрешительных документов. Жители поселка, расположенного в пределах Волго-Ахтубинской поймы, обеспокоены тем, что работа цеха по соседству с жилыми домами может навредить природному парку и значительно...
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|Общество
|06.05.2018 06:09
Почти в 64 миллиона рублей обошлись работы по капитальному ремонту фасадов домов в рамках подготовки и проведения ЧМ-2018. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на КСП Волгограда, для этого депутатам гордумы придется внести изменения в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Волгограда». Также корректировки потребовало и финансирование работ по строительству (реконструкции) объектов к чемпионату мира – произошло увеличение на 40 миллионов рублей. Всего программа должна быть подправлена более чем на 100 миллионов рублей. В целом финансирование муниципальной программы увеличилось почти до 4,2 миллиарда рублей (с преобладающей долей средств областного бюджета – прим. ред. ИА «Высота 102»). Между тем,...
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|Расследования
|06.05.2018 05:18
Наказания за кражу оставленного на обочине автодороги "ВАЗ-2101" удалось избежать двоим жителям Палласовского района. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на решение районного суда, дело прекращено вследствие примирения сторон - обвиняемых и потерпевшего. В суде установлено, что двое мужчин в январе текущего года двигались на автомобиле "Lifan 2148022" по автодороге "Ромашки-Палласовка, где увидели стоящий на обочине "ВАЗ" без регистрационных номеров. Приятели решили похитить машину, чтобы сдать ее на металлолом. "Копейку" они зацепили тросом и отбуксировали в Палласовку, где продали как лом за 7 тысяч рублей. Свою вину в краже обвиняемые полностью признали и раскаялись. На суде потерпевший заявил ходатайство...
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|Спорт
|05.05.2018 22:42
Руководство футбольных союзов России и Германии посетит мемориал на Мамаевом Кургане в день проведения в Волгограде товарищеского матча между юношескими сборными двух стран, передает ИА «Высота 102» со ссылкой на РФС. Как сообщалось ранее, игра состоится 8 мая на стадионе СК «Зенит». В преддверии матча -7 мая спортсмены и тренеры обеих команд проведут мастер-класс для воспитанников футбольных школ на поле ВГАФКа. 9 мая, когда будет отмечаться 73-я годовщина победы советского народа над нацистской Германией, руководство Российского и Немецкого футбольных союзов, посол ФРГ в РФ и юношеская сборная собираются побывать на Военно-мемориальном кладбище близ села Россошки, где захоронены солдаты Красной Армии...
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|Происшествия
|05.05.2018 19:11
Взрывоопасные находки, предположительно времен Великой Отечественной войны, нашли сегодня в частном секторе в Дзержинском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» читатели информагентства, снаряды, которые находились между двумя жилыми домами на улице Витимская, обнаружили дети. Они сообщили о своей находке родителям, а те, в свою очередь, позвонили в оперативные службы. Боеприпасы уже обследовали специалисты. Жителям улицы пообещали, что завтра их заберут саперы. Они вывезут снаряды в безопасное место и уничтожат. Видео предоставлено жителями ул. Витимская
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|От Сталинграда - до Великой Победы
|05.05.2018 17:14
Останки более чем трех десятков бойцов нашли полицейские поисковые отряды под Волгоградом в ходе совместной экспедиции, сообщает ИА "Высота 102". Поиски идут в местах боев рядом с балкой Ягодной, в трех километрах восточнее поселка Горный. Здесь в рамках "Вахты Памяти - 2018" работают поисковые отряды "Безымянная Высота" из Волгограда и "Дон" из Ростова-на-Дону. Они состоят из сотрудников полиции и ветеранов органов внутренних дел. До войны неподалеку от мест сегодняшних раскопок располагались два поселка - Ягодный и Елхи, которые были уничтожены во время Сталинградской битвы. Останки восьми бойцов нашли во время разведки местности. Остальных обнаружили при проведении...
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|Политика
|05.05.2018 16:40
Митинг сторонников Алексея Навального проходит в Волгограде. Как передает корр. ИА «Высота 102», к Царицынской опере пришли более 200 человек. Люди разных возрастов держат в руках плакаты с лозунгами против коррупции и за сменяемость власти. Среди лозунгов встречаются такие, как «Оскорбляю чувства ворующих», «За этот плакат точно не посадят», «Он нам не царь», «Россия будет свободной», «Свободу политзаключенным!» и др. Митингующие выступают против блокировки Telegram и ненависти в обществе. За акцией наблюдают сотрудники полиции и журналисты. Митинг был согласован в администрации Волгограда.
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|Культура
|05.05.2018 14:09
Сегодня на верхней террасе Центральной набережной состоится третий в этом сезоне вечер в рамках проекта МУК «Волгоградконцерт» «Встретимся у фонтана», сообщает ИА «Высота 102». Уже традиционно с 16.00 до 17.00 на площадке у фонтана «Искусство» будет играть духовой оркестр. Как показал опыт предыдущих лет, особенно активно возможностью потанцевать на свежем воздухе пользуются пенсионеры. Самые позитивные жители Волгограда неизменно с удовольствием «зажигают» под живую музыку.
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|От Сталинграда - до Великой Победы
|05.05.2018 12:04
Урок мужества для нескольких десятков курсантов Волгоградской академии МВД, а также кадетов полицейских классов двух школ Волгограда и Волжского состоялся сегодня на территории мемориального комплекса "Лысая гора" в Советском районе. Как сообщает корреспондент ИА "Высота 102", сюда прибыли глава региона Андрей Бочаров, начальник ГУ МВД России по Волгоградской области Александр Кравченко и руководители других силовых ведомств. Завсектором музея регионального ГУ МВД Валентин Ростовский рассказал об истории обороны стратегической высоты и подвигах, совершенных советскими воинами. После возложения цветов к памятнику воинам 64-й армии гости посетили лагерь...
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6 мая 15:59
"Ротор-Волгоград" потерпел поражение во встрече с "Томью" - 0:1
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