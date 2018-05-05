В Волгограде активисты освободили Лысую гору от мусора

























Волгоградцы, которые накануне устроили субботник в памятном для города-героя месте – Лысой горе – и уникальном природном уголке – Григоровой балке, довольны результатами своей работы. Как рассказали ИА «Высота 102» активисты, целый день здесь работали два трактора, пять самосвалов и самое главное – пять десятков неравнодушных горожан, которые не пожалели ни своего выходного дня, ни сил, чтобы сделать доброе дело и избавить Лысую гору от тонн мусора. В результате с Лысой горы вывезли 14 машин хлама и отходов, которыми было завалено это место. При этом участники субботника сразу отсортировывали мусор и собранный здесь пластик был отправлен на дальнейшую переработку. Как рассказал ИА «Высота 102» депутат Волгоградской гордумы Андрей Гимбатов, который и сам работал, и с техникой помог, активисты решили еще раз повторить такую акцию в ближайшие дни, чтобы окончательно покончить с этой «грязной» проблемой.





























В соцсетях один из активистов – руководитель ассоциации любителей скандинавской ходьбы Владимир Гищенко поблагодарил всех, кто помог в уборке Лысой горы. Среди них – администрация Советского района, фирма «Юринформ», ГК «Чистый город» (руководитель Полина Вергун) за помощь в утилизации собранного мусора.



























