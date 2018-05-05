



Сегодня в Москву отправилась группа представителей региона для участия в инаугурации президента России Владимира Путина. Торжественное мероприятие состоится завтра, 7 мая, в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца. Как стало известно ИА «Высота 102», в числе приглашенных, в том числе, - члены инициативной группы по выдвижению Путина кандидатом в главы государства. Это Народный учитель России, Почетный гражданин Волгоградской области Юрий Лепехин, секретарь реготделения партии «Единая Россия» Сергей Горняков, и.о. руководителя реготделения партии «Справедливая Россия» Дмитрий Калашников. Кроме того, на церемонию вступления Владимира Путина в должность руководителя страны приглашены его доверенные лица, возглавлявшие региональный предвыборный штаб, - руководитель сельхозпредприятия «Донское» Александр Колесниченко (Калачевский район), главврач Волгоградской областной детской больницы Светлана Емельянова и представитель-консультант Волжского трубного завода Владимир Зимовец. Также гостями инаугурации станут губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, депутаты Государственной думы, члены Совета Федерации от региона, руководитель исполкома реготделения «Единой России» Мария Киселева.

По традиции, в начале церемонии инаугурации солдаты президентского полка заносят в зал главные символы власти: штандарт президента РФ и знак главы государства (символическая копия ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени). Затем после ударов кремлевских курантов в зале появляется глава государства. Возле трибуны его будут ожидать председатель Конституционного суда и спикеры обеих палат парламента страны. Во время произнесения текста присяги по левую руку от президента находится Конституция России, по правую – знак президента. После того, как речь произнесена, президент считается официально вступившим в должность. Церемония заканчивается небольшим выступлением руководителя государства и залпами салюта с Кремлевской набережной.

Напомним, выборы президента России состоялись 18 марта. Явка избирателей составила 67,54%. Действующий лидер Владимир Путин одержал победу, набрав 76,69% голосов. За него проголосовали 56,4 миллиона избирателей.

Фото: kremlin.ru