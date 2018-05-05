В Волгограде водитель-трус сбил 7-летнюю девочку

Ребенок пострадал в ДТП в Советском районе. Как сообщили сегодня ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, в субботу в полицию поступила информация о том, что на улице имени Янки Купалы во дворе дома № 62 водитель сбил семилетнюю девочку и скрылся с места происшествия. Ребенка с ушибом доставили в больницу. Оказалось, что девочка гуляла на улице одна.

Позже инспекторы ДПС задержали беглеца-нарушителя. Им оказался 35-летний мужчина, ехавший по двору на своем “Kia Sportage”. Водитель привлечен к административной ответственности.



