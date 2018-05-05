Шесть человек пострадали в трех дорожных происшествиях в Волжском. Об этом ИА “Высота 102” сообщили в региональном главке МВД. На пересечении улиц Ленина и Заводской столкнулись “ГАЗель” и “Lexus”. В результате аварии травмы получили 51-летний мужчина и 52-летняя женщина. Пострадавшие доставлены в больницу. Обстоятельства ДТП уточняются.

Днем в субботу на дорожном круге на перекрестке улиц Автодорога № 7 и Пушкина 70-летний байкер на мопеде “ЗИД-50” врезался в ехавший впереди “Renault Duster”. По имеющимся сведениям, пожилой человек не выдержал безопасную дистанцию. При столкновении он получил травмы и был госпитализирован. Позднее у дома № 118 по улице Карбышева, внутри квартала, 35-летний водитель “ZAZ” сбил восьмилетнего мальчика. По предварительным данным, он выбежал на проезжую часть. Ребенок с травмами госпитализирован.



