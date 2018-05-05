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Происшествия
 06.05.2018 10:39

Трое взрослых и ребенок пострадали в ДТП в Волжском Волгоградской области

Шесть человек пострадали в трех дорожных происшествиях в Волжском. Об этом ИА “Высота 102” сообщили в региональном главке МВД. На пересечении улиц Ленина и Заводской столкнулись “ГАЗель” и “Lexus”. В результате аварии травмы получили 51-летний мужчина и 52-летняя женщина. Пострадавшие доставлены в больницу. Обстоятельства ДТП уточняются. 
Днем в субботу на дорожном круге на перекрестке улиц Автодорога № 7 и Пушкина 70-летний байкер на мопеде “ЗИД-50” врезался в ехавший впереди “Renault Duster”. По имеющимся сведениям, пожилой человек не выдержал безопасную дистанцию. При столкновении он получил травмы и был госпитализирован. Позднее у дома № 118 по улице Карбышева, внутри квартала, 35-летний водитель “ZAZ” сбил восьмилетнего мальчика. По предварительным данным, он выбежал на проезжую часть. Ребенок с травмами госпитализирован.

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Расследования 06.05.2018 13:06

К 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима приговорен гражданин Узбекистана, признанный виновным в убийстве своего работодателя, сообщает ИА «Высота 102». По информации областного суда, апелляционная инстанция оставила данный приговор без изменения, а жалобу представителя потерпевшей стороны, настаивающей на ужесточении наказания, без изменения. Гособвинение, отметим, также не согласилось с данным приговором, посчитав его слишком мягким. Напомним, как ранее сообщало информагентство, убийство крупного землевладельца произошло в сентябре прошлого года. Следствием и судом установлено, что преступление совершили два брата – оба уроженца республики Узбекистан. Один признан виновным в убийстве и краже, второй – только в краже. Последнему назначено наказание в виде...
Прочитана: 120 раз
Общество 06.05.2018 12:15

Игнорирование предписаний начальника госпожнадзора обернулось для директора ГКУ ВО «Старополтавское лесничество» административным наказанием. Как сообщает ИА «Высота 102», суд постановил оштрафовать директора на 3000 рублей за невыполнение в срок законного предписания об устранении нарушений требований пожарной безопасности. Нарушитель свою вину признал, попросил рассмотреть дело без его участия. Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано.
Прочитана: 592 раз
Происшествия 06.05.2018 10:39

Ребенок пострадал в ДТП в Советском районе. Как сообщили сегодня ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, в субботу в полицию поступила информация о том, что на улице имени Янки Купалы во дворе дома № 62  водитель сбил семилетнюю девочку и скрылся с места происшествия. Ребенка с ушибом доставили в больницу. Оказалось, что девочка гуляла на улице одна.  Позже инспекторы ДПС задержали беглеца-нарушителя. Им оказался 35-летний мужчина, ехавший по двору на своем “Kia Sportage”. Водитель привлечен к административной ответственности.
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Экология 06.05.2018 08:31

Жители поселка в Волго-Ахтубинской пойме забили тревогу из-за подозрительного объекта Во всевозможные инстанции, в том числе в администрацию и прокуратуру Среднеахтубинского района, а также в комитет природных ресурсов Волгоградской области, обратились жители поселка Рыбачий, которые обеспокоены строительством в их населенном пункте производственно-складского объекта. Подписи под обращением поставили около 30 человек. Люди рассказали ИА «Высота 102», что на участке по адресу улица Центральная, 41А возводится цех для хранения замороженных продуктов и, по некоторым данным, производства мороженого. При этом владелец земли не предоставил никаких разрешительных документов. Жители поселка, расположенного в пределах  Волго-Ахтубинской поймы, обеспокоены тем, что работа цеха по соседству с жилыми домами может навредить природному парку и значительно...
Прочитана: 2268 раз
Общество 06.05.2018 06:09

В Волгограде откорректировали бюджет из-за покраски фасадов к ЧМ-2018 Почти в 64 миллиона рублей обошлись работы по капитальному ремонту фасадов домов в рамках подготовки и проведения ЧМ-2018. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на КСП Волгограда, для этого депутатам гордумы придется внести изменения в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Волгограда». Также корректировки потребовало и финансирование работ по строительству (реконструкции) объектов к чемпионату мира – произошло увеличение на 40 миллионов рублей. Всего программа должна быть подправлена более чем на 100 миллионов рублей. В целом финансирование муниципальной программы увеличилось почти до 4,2 миллиарда рублей (с преобладающей долей средств областного бюджета – прим. ред. ИА «Высота 102»). Между тем,...
Прочитана: 2452 раз
Расследования 06.05.2018 05:18

Наказания за кражу оставленного на обочине автодороги "ВАЗ-2101" удалось избежать двоим жителям Палласовского района. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на решение районного суда, дело прекращено вследствие примирения сторон - обвиняемых и потерпевшего. В суде установлено, что двое мужчин в январе текущего года двигались на автомобиле "Lifan 2148022" по автодороге "Ромашки-Палласовка, где увидели стоящий на обочине "ВАЗ" без регистрационных номеров. Приятели решили похитить машину, чтобы сдать ее на металлолом. "Копейку" они зацепили тросом и отбуксировали в Палласовку, где продали как лом за 7 тысяч рублей. Свою вину в краже обвиняемые полностью признали и раскаялись. На суде потерпевший заявил ходатайство...
Прочитана: 2158 раз
Спорт 05.05.2018 22:42

Руководство футбольных союзов России и Германии посетит мемориал на Мамаевом Кургане в день проведения в Волгограде товарищеского матча между юношескими сборными двух стран, передает ИА «Высота 102» со ссылкой на РФС. Как сообщалось ранее, игра состоится 8 мая на стадионе СК «Зенит». В преддверии матча -7 мая спортсмены и тренеры обеих команд проведут мастер-класс для воспитанников футбольных школ на поле ВГАФКа. 9 мая, когда будет отмечаться 73-я годовщина победы советского народа над нацистской Германией, руководство Российского и Немецкого футбольных союзов, посол ФРГ в РФ и юношеская сборная собираются побывать на Военно-мемориальном кладбище близ села Россошки, где захоронены солдаты Красной Армии...
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Происшествия 05.05.2018 19:11

Взрывоопасные находки, предположительно времен Великой Отечественной войны, нашли сегодня в частном секторе в Дзержинском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» читатели информагентства, снаряды, которые находились между двумя жилыми домами на улице Витимская, обнаружили дети. Они сообщили о своей находке родителям, а те, в свою очередь, позвонили в оперативные службы. Боеприпасы уже обследовали специалисты. Жителям улицы пообещали, что завтра их заберут саперы. Они вывезут снаряды в безопасное место и уничтожат. Видео предоставлено жителями ул. Витимская
Прочитана: 4221 раз
От Сталинграда - до Великой Победы 05.05.2018 17:14

Останки более чем трех десятков бойцов нашли полицейские поисковые отряды под Волгоградом в ходе совместной экспедиции, сообщает ИА "Высота 102". Поиски идут в местах боев рядом с балкой Ягодной, в трех километрах восточнее поселка Горный. Здесь в рамках "Вахты Памяти - 2018" работают поисковые отряды "Безымянная Высота" из Волгограда и "Дон" из Ростова-на-Дону. Они состоят из сотрудников полиции и ветеранов органов внутренних дел. До войны неподалеку от мест сегодняшних раскопок располагались два поселка - Ягодный и Елхи, которые были уничтожены во время Сталинградской битвы. Останки восьми бойцов нашли во время разведки местности. Остальных обнаружили при проведении...
Прочитана: 3948 раз
Политика 05.05.2018 16:40

В Волгограде проходит акция сторонников Навального Митинг сторонников Алексея Навального проходит в Волгограде. Как передает корр. ИА «Высота 102», к Царицынской опере пришли более 200 человек. Люди разных возрастов держат в руках плакаты с лозунгами против коррупции и за сменяемость власти. Среди лозунгов встречаются такие, как «Оскорбляю чувства ворующих», «За этот плакат точно не посадят», «Он нам не царь», «Россия будет свободной», «Свободу политзаключенным!» и др. Митингующие выступают против блокировки Telegram и ненависти в обществе.  За акцией наблюдают сотрудники полиции и журналисты. Митинг был согласован в администрации Волгограда.
Прочитана: 4325 раз
Культура 05.05.2018 14:09

Танцуют все: в Волгограде у фонтана пенсионеры снова «зажгут» под духовой оркестр Сегодня на верхней террасе Центральной набережной состоится третий в этом сезоне вечер в рамках проекта МУК «Волгоградконцерт» «Встретимся у фонтана», сообщает ИА «Высота 102». Уже традиционно с 16.00 до 17.00 на площадке у фонтана «Искусство» будет играть духовой оркестр. Как показал опыт предыдущих лет, особенно активно возможностью потанцевать на свежем воздухе пользуются пенсионеры. Самые позитивные жители Волгограда неизменно с удовольствием «зажигают» под живую музыку.  
Прочитана: 2671 раз
От Сталинграда - до Великой Победы 05.05.2018 12:04

В Волгограде на Лысой горе будущим полицейским провели урок мужества Урок мужества для нескольких десятков курсантов Волгоградской академии МВД, а также кадетов полицейских классов двух школ Волгограда и Волжского состоялся сегодня на территории мемориального комплекса "Лысая гора" в Советском районе. Как сообщает корреспондент ИА "Высота 102", сюда прибыли глава региона Андрей Бочаров, начальник ГУ МВД России по Волгоградской области Александр Кравченко и руководители других силовых ведомств. Завсектором музея регионального ГУ МВД Валентин Ростовский рассказал об истории обороны стратегической высоты  и подвигах, совершенных советскими воинами.  После возложения цветов к памятнику воинам 64-й армии гости посетили лагерь...
Прочитана: 2687 раз
Происшествия 05.05.2018 11:22

Пожарные расчеты ведут борьбу с огнем в Городищенском районе, где горит камыш на территории садоводческого товарищества «Мичуринец-2». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, сообщение о возгорании сухой растительности в СНТ поступило в оперативные службы сегодня утром. Из-за сильных порывов ветра огонь перекинулся на хозяйственную постройку, возникла угроза и другим строениям. На месте происшествия работают пожарные расчеты. В региональном МЧС отмечают, что ситуация находится под контролем. На данный момент известно, что погибших и пострадавших нет. В 11.40 пожар удалось локализовать, а в 12.00 он был полностью потушен. Напомним, что 4 мая на территории Волгоградской области...
Прочитана: 2522 раз
Общество 05.05.2018 10:19

В Волгограде на Лысой горе начался «стихийный» субботник В эти минуты на Лысой горе – в Григоровой балке в Волгограде начался субботник, инициированный горожанами. Как сообщает  ИА «Высота 102», сюда пришли неравнодушные горожане, в том числе – и любители скандинавской ходьбы, которые проложили здесь свои тропы и которые не могли спокойно смотреть на то, как это дорогое сердцу каждого волгоградца  место превращается в мусорную свалку.  Помощь в организации субботника оказала ассоциация любителей скандинавской ходьбы, администрация Советского района, а также депутаты от данного округа. Сейчас кроме людей здесь работает техника – два трактора, четыре самосвала. Но работы еще много. «Мы бросили клич через...
Прочитана: 4076 раз
Расследования 05.05.2018 10:18

Группа наркоторговцев из Волгограда, Саратова и Воронежа пошла под суд Перед судом в Волгограде предстанет организованна группа наркоторговцев, задержанная зимой прошлого года в городе-герое за сбыт 100 тысяч разовых доз наркотика. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, 6 человек из Волгограда, Саратова и Воронежа осуществляли сбыт синтетических наркотиков в трёх городах с ноября 2014 года по февраль 2017 года. Преступную группу возглавляла 37-летняя жительница Воронежа. Она распределяла наркотики по тайникам, а её 47-летний супруг фасовал и делал "закладки". Остальные подозреваемые выполняли роль курьеров. Содействие в поимке всех участников группы оказывали коллеги из территориальных управлений Воронежской и Саратовской областей. Все обвиняемые находятся под стражей.
Прочитана: 2084 раз


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Убийцу фермера в Волгоградской области отправили в тюрьму на 11 лет
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6 мая 10:39
Трое взрослых и ребенок пострадали в ДТП в Волжском Волгоградской области
5 мая 19:11
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