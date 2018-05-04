|Спорт
|05.05.2018 22:42
В Волгограде руководители Немецкого футбольного союза посетят Мамаев курган и Россошки
Руководство футбольных союзов России и Германии посетит мемориал на Мамаевом Кургане в день проведения в Волгограде товарищеского матча между юношескими сборными двух стран, передает ИА «Высота 102» со ссылкой на РФС. Как сообщалось ранее, игра состоится 8 мая на стадионе СК «Зенит». В преддверии матча -7 мая спортсмены и тренеры обеих команд проведут мастер-класс для воспитанников футбольных школ на поле ВГАФКа. 9 мая, когда будет отмечаться 73-я годовщина победы советского народа над нацистской Германией, руководство Российского и Немецкого футбольных союзов, посол ФРГ в РФ и юношеская сборная собираются побывать на Военно-мемориальном кладбище близ села Россошки, где захоронены солдаты Красной Армии и вермахта, погибшие в Сталинградской битве.
В Волгограде руководитель компании «Чистый Город» Полина Вергун опасается провокаций в отношении своей семьи
«Взгляд с Высоты»: Утопающий в свалках Волгоград подает сигнал «SOS»
Первый матч на "Волгоград Арене" завершился победой "Ротора-Волгограда" над "Лучом-Энергией" - 4:2
Председатель Совета директоров ГК "Чистый город" Полина Вергун в Фейсбуке сделала резкое откровенное заявление. Как сообщает ИА «Высота 102» со...
Смотрите в программе: ТОП самых жутких свалок Волгограда и рейтинг самых отчаянных УК и фирм по вывозу мусора, по вине...
Первый матч на новом стадионе "Волгоград Арена" завершился победой “Ротора-Волгограда” над владивостокской командой “Луч-Энергия”, сообщает ИА “Высота 102”....
|Происшествия
|05.05.2018 19:11
Взрывоопасные находки, предположительно времен Великой Отечественной войны, нашли сегодня в частном секторе в Дзержинском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» читатели информагентства, снаряды, которые находились между двумя жилыми домами на улице Витимская, обнаружили дети. Они сообщили о своей находке родителям, а те, в свою очередь, позвонили в оперативные службы. Боеприпасы уже обследовали специалисты. Жителям улицы пообещали, что завтра их заберут саперы. Они вывезут снаряды в безопасное место и уничтожат. Видео предоставлено жителями ул. Витимская
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|От Сталинграда - до Великой Победы
|05.05.2018 17:14
Останки более чем трех десятков бойцов нашли полицейские поисковые отряды под Волгоградом в ходе совместной экспедиции, сообщает ИА “Высота 102”. Поиски идут в местах боев рядом с балкой Ягодной, в трех километрах восточнее поселка Горный. Здесь в рамках “Вахты Памяти - 2018” работают поисковые отряды “Безымянная Высота” из Волгограда и “Дон” из Ростова-на-Дону. Они состоят из сотрудников полиции и ветеранов органов внутренних дел. До войны неподалеку располагались еще два поселка Ягодный и Елхи, которые были уничтожены во время Сталинградской битвы. Останки восьми бойцов нашли во время разведки местности. Остальных же обнаружили при проведении поисковых работ. Линия фронта в период обороны...
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|Политика
|05.05.2018 16:40
Митинг сторонников Алексея Навального проходит в Волгограде. Как передает корр. ИА «Высота 102», к Царицынской опере пришли более 200 человек. Люди разных возрастов держат в руках плакаты с лозунгами против коррупции и за сменяемость власти. Среди лозунгов встречаются такие, как «Оскорбляю чувства ворующих», «За этот плакат точно не посадят», «Он нам не царь», «Россия будет свободной», «Свободу политзаключенным!» и др. Митингующие выступают против блокировки Telegram и ненависти в обществе. За акцией наблюдают сотрудники полиции и журналисты. Митинг был согласован в администрации Волгограда.
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|Культура
|05.05.2018 14:09
Сегодня на верхней террасе Центральной набережной состоится третий в этом сезоне вечер в рамках проекта МУК «Волгоградконцерт» «Встретимся у фонтана», сообщает ИА «Высота 102». Уже традиционно с 16.00 до 17.00 на площадке у фонтана «Искусство» будет играть духовой оркестр. Как показал опыт предыдущих лет, особенно активно возможностью потанцевать на свежем воздухе пользуются пенсионеры. Самые позитивные жители Волгограда неизменно с удовольствием «зажигают» под живую музыку.
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|От Сталинграда - до Великой Победы
|05.05.2018 12:04
Урок мужества для нескольких десятков курсантов Волгоградской академии МВД, а также кадетов полицейских классов двух школ Волгограда и Волжского состоялся сегодня на территории мемориального комплекса "Лысая гора" в Советском районе. Как сообщает корреспондент ИА "Высота 102", сюда прибыли глава региона Андрей Бочаров, начальник ГУ МВД России по Волгоградской области Александр Кравченко и руководители других силовых ведомств. Завсектором музея регионального ГУ МВД Валентин Ростовский рассказал об истории обороны стратегической высоты и подвигах, совершенных советскими воинами. После возложения цветов к памятнику воинам 64-й армии гости посетили лагерь...
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|Происшествия
|05.05.2018 11:22
Пожарные расчеты ведут борьбу с огнем в Городищенском районе, где горит камыш на территории садоводческого товарищества «Мичуринец-2». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, сообщение о возгорании сухой растительности в СНТ поступило в оперативные службы сегодня утром. Из-за сильных порывов ветра огонь перекинулся на хозяйственную постройку, возникла угроза и другим строениям. На месте происшествия работают пожарные расчеты. В региональном МЧС отмечают, что ситуация находится под контролем. На данный момент известно, что погибших и пострадавших нет. В 11.40 пожар удалось локализовать, а в 12.00 он был полностью потушен. Напомним, что 4 мая на территории Волгоградской области...
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|Общество
|05.05.2018 10:19
В эти минуты на Лысой горе – в Григоровой балке в Волгограде начался субботник, инициированный горожанами. Как сообщает ИА «Высота 102», сюда пришли неравнодушные горожане, в том числе – и любители скандинавской ходьбы, которые проложили здесь свои тропы и которые не могли спокойно смотреть на то, как это дорогое сердцу каждого волгоградца место превращается в мусорную свалку. Помощь в организации субботника оказала ассоциация любителей скандинавской ходьбы, администрация Советского района, а также депутаты от данного округа. Сейчас кроме людей здесь работает техника – два трактора, четыре самосвала. Но работы еще много. «Мы бросили клич через...
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|Расследования
|05.05.2018 10:18
Перед судом в Волгограде предстанет организованна группа наркоторговцев, задержанная зимой прошлого года в городе-герое за сбыт 100 тысяч разовых доз наркотика. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, 6 человек из Волгограда, Саратова и Воронежа осуществляли сбыт синтетических наркотиков в трёх городах с ноября 2014 года по февраль 2017 года. Преступную группу возглавляла 37-летняя жительница Воронежа. Она распределяла наркотики по тайникам, а её 47-летний супруг фасовал и делал "закладки". Остальные подозреваемые выполняли роль курьеров. Содействие в поимке всех участников группы оказывали коллеги из территориальных управлений Воронежской и Саратовской областей. Все обвиняемые находятся под стражей.
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|Происшествия
|05.05.2018 09:58
Смертельное ДТП произошло в городе Суровикино Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, 35-летний мужчина, не имея водительского удостоверения, управлял автомобилем "Renault Duster", следовал по улице Ленина. В районе дома №208 он выехал на полосу встречного движения и совершил наезд на 53-летнего велосипедиста, а затем совершил столкновение со встречным автомобилем "ВАЗ-21124". В результате ДТП велосипедист скончался на месте, а водитель "ВАЗа" был госпитализирован. Всего в Волгоградской области за сутки произошло 5 ДТП, в результате которых погиб один человек и 5 получили травмы.
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|Общество
|05.05.2018 07:39
В КСП Волгоградской области предложили управлению делами администрации региона решить вопрос о целесообразности содержания ГКУ «Общепит-1» - бывшего так называемого «обкомовского буфета», расположенного в здании по проспекту Ленина, 9. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на отчет КСП, беспокойство аудиторов связано с тем, что на содержание учреждения уходит денег больше, чем оно зарабатывает. Так, деятельность «Общепита-1» ежегодно обходится бюджету в 12 миллионов рублей, тогда как прибыль учреждения за данный период составляет всего около 5 миллионов рублей. Ранее, напомним, была изменена форма учреждения с бюджетной на казенную. Связано это было с необходимостью обслуживания протокольных мероприятий, проводимых с участием администрации Волгоградской...
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|Астрахань
|05.05.2018 06:35
В Астраханской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего сотрудника областного управления инкассации, подозреваемого в подготовке к разбойному нападению и убийству людей, сообщает ИА «Астрахань 24». По данным регионального СУ СК России, в начале марта этого года подозреваемый разработал план нападения на инкассаторскую машину и привлёк для этого своего знакомого. Согласно плану, мужчины должны были приобрести огнестрельное оружие, а затем, зная маршрут передвижения инкассаторов, напасть и убить их. После этого фигуранты планировали перегнать автомобиль в заранее приготовленное место в степи около села Рассвет и похитить не менее 100 миллионов рублей. ...
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|Расследования
|05.05.2018 04:44
Директор Урюпинской кадетской школы-интерната Николай Филатов покинул свой пост. Как сообщает ИА «Высота 102», контракт с руководителем ГКОУ «Урюпинская кадетская школа-интернат им. С.И.Горшкова» был расторгнут областным комитетом по образованию и науке. Родители воспитанников школы рассказали информагентству, что увольнения директора инициативная группа добивалась полтора года. Они направляли обращения с требованием навести порядок в кадетской школе во все надзорные инстанции, а также в приёмную президента России. Мамы жаловались на то, что здание требует ремонта, мебель отсутствует, детей часто кормят соленой селёдкой, которой в рационе учебных заведений и быть не должно. Больше всего родители опасались за здоровье своих детей из-за того,...
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|Общество
|05.05.2018 04:23
Скульптура под названием "Городской фонарщик" в скором времени может появиться в центре Волгограда. Как сообщает ИА "Высота 102", проект получил положительное заключение. Эксперты посчитали, что фонарщик прекрасно дополнит памятник историко-культурного наследия регионального значения "Комплекс застройки у. Советская", 1950 гг. Известно, что скульптуру, которая относится к жанру малых архитектурных форм, хотят установить на прилегающей к дому №20 территории. Ее благоустроят: замостят брусчаткой, а участки открытого грунта у деревьев закроют чугунными приствольными решетками. Сама скульптура будет выполнена из бронзы. Ее высота - 2,5 м., а ширина - 0,6 м. Авторами являются В.А. Серяков и М.Г. Завьялов. Известно, что скульптура размещается в бывшем...
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|Аналитика
|04.05.2018 20:00
Смотрите сегодня в программе: в Волгоградской области снят режим ЧС, который был введен 4 апреля из-за паводка. Кадеты всегда готовы: педагоги и ученики полицейских классов собрались на большой слет в волгоградском ГДЮЦе. Традиции неизменны: в Волгограде проходят репетиции парада в честь Дня Победы. Мимо кассы: Бесплатные пригласительные билеты на финал Кубка России по футболу частично утекли в руки спекулянтов. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире «Первого волгоградского канала» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00, 20:00 и 21:00 в будние дни.
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|Политика
|04.05.2018 18:24
1,5 млн рублей бюджета Волгограда будет сэкономлено только во втором полугодии 2018 года благодаря оргштатным изменениям в мэрии. Как стало известно ИА «Высота 102», все комитеты, входящие в состав аппарата администрации, реорганизуются в управления. Одних председателей комитетов понизят в должностях до начальников управлений, других и вовсе сократят. Снижение затрат на зарплаты руководящего состава подразделений и позволит сохранить в казне лишнюю «копеечку». В целом, за последние два года планомерная работа по оптимизация бюджетных расходов на содержание администрации города дала экономию бюджета в сумме свыше 200 млн рублей.
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5 мая 22:42
В Волгограде руководители Немецкого футбольного союза посетят Мамаев курган и Россошки
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В Волгограде руководители Немецкого футбольного союза посетят Мамаев курган и Россошки
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