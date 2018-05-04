Останки более чем трех десятков бойцов нашли полицейские поисковые отряды под Волгоградом в ходе совместной экспедиции, сообщает ИА “Высота 102”.

Поиски идут в местах боев рядом с балкой Ягодной, в трех километрах восточнее поселка Горный. Здесь в рамках “Вахты Памяти - 2018” работают поисковые отряды “Безымянная Высота” из Волгограда и “Дон” из Ростова-на-Дону. Они состоят из сотрудников полиции и ветеранов органов внутренних дел.

До войны неподалеку располагались еще два поселка Ягодный и Елхи, которые были уничтожены во время Сталинградской битвы. Останки восьми бойцов нашли во время разведки местности. Остальных же обнаружили при проведении поисковых работ. Линия фронта в период обороны Сталинграда проходила здесь в чистом поле. Советские и немецкие окопы в некоторых местах разделяло чуть более сотни метров. Сегодня на уроке мужества в местах поиска побывали кадеты полицейских классов школ Волгограда и Волжского, курсанты Волгоградской академии МВД.



