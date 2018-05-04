Под Волгоградом огонь с горящего камыша перекинулся на дачи

Пожарные расчеты ведут борьбу с огнем в Городищенском районе, где горит камыш на территории садоводческого товарищества «Мичуринец-2». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, сообщение о возгорании сухой растительности в СНТ поступил в оперативные службы сегодня утром. Из-за сильных порывов ветра огонь перекинулся на хозяйственную постройку, возникла угроза и другим строениям. На месте происшествия работают пожарные расчеты. В региональном МЧС отмечают, что ситуация находится под контролем. На данный момент известно, что погибших и пострадавших нет. В 11.40 пожар удалось локализовать, а в 12.00 он был полностью потушен.

Напомним, что 4 мая на территории Волгоградской области был введен особый противопожарный режим, который предусматривает запрет на разведение костров и проведение огневых работ. Нарушителям грозят крупные штрафы.



