В Волгограде на Лысой горе начался «стихийный» субботник









В эти минуты на Лысой горе – в Григоровой балке в Волгограде начался субботник, инициированный горожанами. Как сообщает ИА «Высота 102», сюда пришли неравнодушные горожане, в том числе – и любители скандинавской ходьбы, которые проложили здесь свои тропы и которые не могли спокойно смотреть на то, как это дорогое сердцу каждого волгоградца место превращается в мусорную свалку.





Помощь в организации субботника оказала ассоциация любителей скандинавской ходьбы, администрация Советского района, а также депутаты от данного округа. Сейчас кроме людей здесь работает техника – два трактора, четыре самосвала. Но работы еще много. «Мы бросили клич через соцсети, зовем сюда всех горожан, кто хочет внести свой вклад в уборку этой территории - уникального природного уголка и святой для каждого волгоградца», - с таким призывом обратился к жителям города депутат Волгоградской гордумы Андрей Гимбатов.









Напомним, территория Григоровой балки уже неоднократно убирается активистами от тонн мусора, которые здесь сваливают нелегальные перевозчики. Однако картина повторяется год от года.



