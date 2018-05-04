В Волгограде на Лысой горе будущим полицейским провели урок мужества









Урок мужества для нескольких десятков курсантов Волгоградской академии МВД, а также кадетов полицейских классов двух школ Волгограда и Волжского состоялся сегодня на территории мемориального комплекса "Лысая гора" в Советском районе. Как сообщает корреспондент ИА "Высота 102", сюда прибыли глава региона Андрей Бочаров, начальник ГУ МВД России по Волгоградской области Александр Кравченко и руководители других силовых ведомств. Завсектором музея регионального ГУ МВД Валентин Ростовский рассказал об истории обороны стратегической высоты и подвигах, совершенных советскими воинами.

















После возложения цветов к памятнику воинам 64-й армии, гости посетили лагерь полицейских поисковых отрядов и места раскопок, познакомились с полевым бытом поисковиков. Глава региона пообщался с участниками раскопок.













Отметим, место проведения урока мужества было выбрано не случайно. Во время Сталинградской битвы Лысая гора имела не меньшее стратегическое значение, чем Мамаев курган. Здесь бойцы 64-й армии вели жесточайшие бои с немецко-фашистскими захватчиками, удерживая подступы к Волге. В 1974 году это место включили в список федеральных памятников культуры, подлежащих охране. Во время февральского визита президента России Владимира Путина в Волгоград губернатор представил главе государства новый патриотический проект - создание круглогодичного образовательного, туристического, патриотического комплекса "Лысая гора. Высота 146,0". В этом месте предполагалось разместить различные объекты, позволяющие наглядно представить обстановку военных дней – оборонительные линии, система окопов и блиндажей, где будут проходить военные реконструкции. Проектом предусмотрено возведение музея военной техники под открытым небом, единой полосы препятствий для центра допризывной подготовки, палаточных лагерей для проведения сборов военно-спортивных клубов и поисковых отрядов.