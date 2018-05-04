Аппаратчиков мэрии Волгограда понизят в должностях во благо бюджета





1,5 млн рублей бюджета Волгограда будет сэкономлено только во втором полугодии 2018 года благодаря оргштатным изменениям в мэрии. Как стало известно ИА «Высота 102», все комитеты, входящие в состав аппарата администрации, реорганизуются в управления. Одних председателей комитетов понизят в должностях до начальников управлений, других и вовсе сократят. Снижение затрат на зарплаты руководящего состава подразделений и позволит сохранить в казне лишнюю «копеечку».

В целом, за последние два года планомерная работа по оптимизация бюджетных расходов на содержание администрации города дала экономию бюджета в сумме свыше 200 млн рублей.



