В Волгоградской области еще один район облюбовали аисты









Два гнезда белых аистов обнаружили специалисты природного парка "Нижнехопёрский" в ходе весеннего мониторинга краснокнижных животных на территории Кумылженского района. Как сообщили ИА "Высота 102" в комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, в последнее десятилетие эти птицы здесь не гнездились. Обе пары аистов облюбовали водонапорные башни. Одна – в хуторе Заталовском, вторая - в станице Букановской. И сотрудники парка, и местные жители считают факт поселения аистов в своем районе значимым событием. Экологи – потому что положительная динамика в изменении численности любых видов краснокнижных растений и животных – всегда позитивное явление. Кумылженцы же рады новым соседям, так как в народе считается, что аист защищает дом от дурного глаза и злых духов, и в доме, рядом с которым поселились аисты, всегда будет счастье и достаток.

Специалисты парка "Нижнехоперский" надеются, что аисты обзаведутся потомством и станут возвращаться в свои гнезда для продолжения рода каждый год. В свою очередь экологи будут вести наблюдение за новыми гнездовьями и при необходимости принимать меры по устранению факторов беспокойства птиц.

Отметим, что специалисты парка ведут наблюдения и за еще одним гнездом аистов – в хуторе Яминском Алексеевского района. В течение шести лет пара птиц каждую весну возвращается в свое гнездо и заводит потомство. Очередного прибавления в семье аистов экологи ожидают в начале июня.



