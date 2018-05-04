



Директор Урюпинской кадетской школы-интерната Николай Филатов покинул свой пост. Как сообщает ИА «Высота 102», контракт с руководителем ГКОУ «Урюпинская кадетская школа-интернат им. С.И.Горшкова» был расторгнут областным комитетом по образованию и науке. Родители воспитанников школы рассказали информагентству, что увольнения директора инициативная группа добивалась полтора года. Они направляли обращения с требованием навести порядок в кадетской школе во все надзорные инстанции, а также в приёмную президента России. Мамы жаловались на то, что здание требует ремонта, мебель отсутствует, детей часто кормят соленой селёдкой, которой в рационе учебных заведений и быть не должно. Больше всего родители опасались за здоровье своих детей из-за того, что в школьном коллективе процветает «дедовщина». Один из конфликтов между восьмиклассником и учеником 6 класса едва не закончился трагедией. Старшеклассник, который много лет занимался в секции рукопашного боя, нанёс удар в живот мальчика с такой силой, что закончилось всё операцией по удалению органа. Руководство школы пыталось всячески замять эту историю. Но маме потерпевшего удалось добиться возбуждения уголовного дела. Как следует из материалов уголовного дела, старшеклассник почти год издевался над потерпевшим, а роковой удар нанёс в присутствии педагога. Старшеклассника осудили на три года условно, но из школы не отчислили, его родителям вручили грамоту за хорошее воспитание сына, а осуждённого подростка включили в почётную группу знаменосцев. Вскоре произошло ещё одно ЧП. Конфликт 13-летнего Дмитрия П. с другим старшеклассником завершился закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, частичной потерей памяти. Как рассказала ИА «Высота 102» мама Дмитрия, после того, как она не смогла добиться возбуждения уголовного дела по данному происшествию, забрала документы сына из опасной школы. Рукоприкладством в школе занимались и педагоги. Завуч кадетской школы была отстранена от занимаемой должности за то, что ударила ученика на уроке.

Кроме того, выяснилось, что в образовательном учреждении не соблюдались и правила санитарной и эпидемиологической безопасности. Проверка Роспотребнадзора выявила многочисленные нарушения в организации питания школьников, в еде были обнаружены вредные бактерии, были нарекания к руководству школы и со стороны областного комитета образования. Лица, допустившие нарушения должностных инструкций были привлечены к дисциплинарной ответственности.

Родители кадетов надеются, что увольнением директора наведение порядка в школе-интернате не закончится. В своих многочисленных жалобах они указывали, что в кадетской школе процветает кумовство. Дочь директора Филатова являлась юристом учреждения, его родная сестра заведовала столовой. Сестра главного бухгалтера, официально трудоустроенная гардеробщицей, исполняла в школе обязанности заведующей материальной частью.







