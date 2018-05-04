«Высота 102 ТВ»: В Волгограде кадеты полицейских классов всегда готовы







Смотрите сегодня в программе: в Волгоградской области снят режим ЧС, который был введен 4 апреля из-за паводка. Кадеты всегда готовы: педагоги и ученики полицейских классов собрались на большой слет в волгоградском ГДЮЦе. Традиции неизменны: в Волгограде проходят репетиции парада в честь Дня Победы. Мимо кассы: Бесплатные пригласительные билеты на финал Кубка России по футболу частично утекли в руки спекулянтов.





Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире «Первого волгоградского канала» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00, 20:00 и 21:00 в будние дни.