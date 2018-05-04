|Аналитика
|04.05.2018 20:00
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде кадеты полицейских классов всегда готовы
Смотрите сегодня в программе: в Волгоградской области снят режим ЧС, который был введен 4 апреля из-за паводка. Кадеты всегда готовы: педагоги и ученики полицейских классов собрались на большой слет в волгоградском ГДЮЦе. Традиции неизменны: в Волгограде проходят репетиции парада в честь Дня Победы. Мимо кассы: Бесплатные пригласительные билеты на финал Кубка России по футболу частично утекли в руки спекулянтов.
Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире «Первого волгоградского канала» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00, 20:00 и 21:00 в будние дни.
В Волгограде руководитель компании «Чистый Город» Полина Вергун опасается провокаций в отношении своей семьи
«Взгляд с Высоты»: Утопающий в свалках Волгоград подает сигнал «SOS»
Первый матч на "Волгоград Арене" завершился победой "Ротора-Волгограда" над "Лучом-Энергией" - 4:2
Председатель Совета директоров ГК "Чистый город" Полина Вергун в Фейсбуке сделала резкое откровенное заявление. Как сообщает ИА «Высота 102» со...
Смотрите в программе: ТОП самых жутких свалок Волгограда и рейтинг самых отчаянных УК и фирм по вывозу мусора, по вине...
Первый матч на новом стадионе "Волгоград Арена" завершился победой “Ротора-Волгограда” над владивостокской командой “Луч-Энергия”, сообщает ИА “Высота 102”....
|От Сталинграда - до Великой Победы
|04.05.2018 18:23
Экскурсию по памятным местам Сталинградской битвы организовали сегодня сотрудники волгоградского управления Росгвардии для юнармейцев и учеников подшефных классов, сообщает ИА “Высота 102” со ссылкой на пресс-службу регионального управления. Вместе с сотрудниками ОМОНа и других подразделений Росгвардии школьники посетили “Лысую гору”, там своими воспоминаниями с юными волгоградцами поделился ветеран Великой Отечественной войны Александр Васильевич Медков. Затем школьники посетили памятник воинам 10 дивизии НКВД, катер "Гаситель", памятник Михаилу Паникахе и мемориальный комплекс “остров Людникова”. У каждого памятника об истории проходивших на этом месте боев ребятам рассказывал переодетый в форму рядового Красной армии сотрудник молодежно-подросткового центра Советского района. Отметим, что сегодняшняя...
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|Политика
|04.05.2018 18:10
Член команды президента России Владимира Путина Андрей Бочаров продолжит выполнять обязанности губернатора Волгоградской области, которыми его наделили избиратели региона более четырех лет назад. Об этом главному редактору ИА «Высота 102» Сергею Трофимову сообщил источник в аппарате администрации главы государства. А, по словам информированного собеседника в правительстве РФ, Андрей Бочаров после проведенных с ним встреч в различных органах власти обратился с просьбой не рассматривать его кандидатуру на другие должности. Между тем, слухи о возможном отъезде волгоградского губернатора на новое место работы получили накануне первомайских праздников широкое распространение не только в соцсетях, но и коридорах здания с колоннами на...
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|Политика
|04.05.2018 18:03
1,5 млн рублей бюджета Волгограда будет сэкономлено только во втором полугодии 2018 года благодаря оргштатным изменениям в мэрии. Как стало известно ИА «Высота 102», все комитеты, входящие в состав аппарата администрации, реорганизуются в управления. Одних председателей комитетов понизят в должностях до начальников управлений, других и вовсе сократят. Снижение затрат на зарплаты руководящего состава подразделений и позволит сохранить в казне лишнюю «копеечку». В целом, за последние два года планомерная работа по оптимизация бюджетных расходов на содержание администрации города дала экономию бюджета в сумме свыше 200 млн рублей.
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|Экология
|04.05.2018 17:35
Два гнезда белых аистов обнаружили специалисты природного парка "Нижнехопёрский" в ходе весеннего мониторинга краснокнижных животных на территории Кумылженского района. Как сообщили ИА "Высота 102" в комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, в последнее десятилетие эти птицы здесь не гнездились. Обе пары аистов облюбовали водонапорные башни. Одна – в хуторе Заталовском, вторая - в станице Букановской. И сотрудники парка, и местные жители считают факт поселения аистов в своем районе значимым событием. Экологи – потому что положительная динамика в изменении численности любых видов краснокнижных растений и животных – всегда позитивное явление. Кумылженцы же рады новым...
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|Общество
|04.05.2018 16:47
В 2017 году расходы на содержание представительства Волгоградской области в Москве обошлось региональному бюджету в 35,1 миллиона рублей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на отчет КСП, в 2016 году эта сумма была скромнее – 32,5 миллиона рублей. Расходы увеличились более чем на 8%. Существенный рост расходов зафиксирован по статье оплата труда и начисления на оплату труда. Связано это с увеличением фонда оплаты труда руководителя и соответственно – дополнительных и единовременных выплат, а также материальной помощи при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и ежеквартального денежного поощрения лицам, замещающим госдолжности. Также в представительстве увеличили траты на закупку оргтехники и бытовой техники,...
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|Общество
|04.05.2018 16:00
Электропоезда будут курсировать от Мамаева кургана до ТРЦ "Акварель" в Волгограде во время проведения матчей чемпионата мира по футболу, сообщает ИА "Высота 102". Как сообщил сегодня журналистам заместитель председателя комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области Игорь Кузюткин, по такому маршруту поезда начнут ходить за 4 часа до начала матча. Специальный рейс будет делать остановку на станции "Волгоград-1". "За 4 часа до начала каждого матча будут курсировать два электропоезда в час, а в последний час до матча – поезда будут отправляться каждые 15 минут. По такому же принципу будут ходить составы и после матча. Время в пути составит не более...
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|Экология
|04.05.2018 15:17
ГК "Чистый город" выступает инвестором строительства первого в Ростовской области мусороперерабатывающего комплекса. Как сообщили ИА "Высота 102" в компании, разместится он в нескольких километрах от Волгодонска и будет обслуживать 10 близлежащих муниципальных образований. Первый камень, символизирующий строительство нового объекта, заложили сегодня заместитель губернатора Ростовской области Сергей Сидаш и председатель Совета директоров ГК "Чистый город" Полина Вергун. Реализация проекта уже началась. Строители приступили к возведению первого этапа – полигона размещения твердых коммунальных и промышленных отходов. Особое внимание в проекте уделено защите грунтовых и подпочвенных вод от попадания загрязняющих веществ: используются современные...
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|Происшествия
|04.05.2018 15:01
Применить табельное оружие для задержания нарушителей пришлось полицейским в Чернышковском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МВД России по Волгоградской области, на восьмом километре дороги "Цимлянск-Нижнегнутов-Чернышковский" сотрудники ДПС заметили ехавшую в сторону водоема "Ниву" с номерами Ростовской области. Стражи порядка дали водителю сигнал остановиться, но тот попытался скрыться на своем авто. Полицейские пустились в погоню. Чтобы задержать нарушителя, после предупредительных выстрелов, они открыли огонь по колесам. Однако водитель и не думал тормозить, но вскоре потерял управление и машина улетела в кювет. Оказалось, что водитель и его пассажир были пьяны. Также в их транспорте полицейские...
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|Общество
|04.05.2018 14:44
Сесть за штурвалы фронтовых бомбардировщиков Су-24М и самолетов-разведчиков Су-24МР удалось калачевским школьникам и юнармейцам. Как рассказали сегодня ИА “Высота 102” в пресс-службе Южного военного округа, день открытых дверей устроили для молодых людей в авиационной части оперативно-тактической авиации Южного военного округа. Гости смогли оценить мастерство летчиков во время показательного выступления, а после пообщаться с ними и занять их места в кабинах боевых самолетов. Познакомили ребят с образцами современной техники и снаряжения.
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|Происшествия
|04.05.2018 14:17
Подозреваемого в убийстве собственной матери арестовали сегодня в Волгограде. Как сообщил ИА "Высота 102" старший следователь СО Центрального района Сергей Домнышев, такое решение принял Центральный районный суд. Трагедия случилась 1 мая в одной из квартир дома № 54 по улице Коммунистической. 52-летняя женщина и ее 32-летний сын отмечали праздник и пили водку. По словам самого подозреваемого, во время застольного разговора, мать начала сравнивать его со своим умершим супругом, говорить, что он также не работал, а только пил. Разозлившись, сын выхватил из кармана нож, который когда-то подарил ему отец, и нанес матери четыре удара в шею. Затем он толкнул ее, истекающую...
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|Общество
|04.05.2018 13:53
Остановка у торгового центра «Европа Сити Молл» станет конечной для трамваев линии СТ-2 на период проведения 9 мая финала Кубка России и игр Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™ – в Волгограде это 18, 22, 25 и 28 июня. Об этом сообщили ИА «Высота 1022 в мэрии Волгограда. В настоящее время здесь расширено и обустроено покрытие посадочной площадки, площадь которой увеличится в 10 раз, с существующих 55 до 560 кв. м. Новый остановочный павильон будет выполнен из металла и закаленного стекла. Павильон оснастят удобной скамьей, изготовленной из натуральных материалов – дерева и гранита. Прилегающую к павильону территорию благоустроят. ...
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|Общество
|04.05.2018 13:44
Режим чрезвычайной ситуации, введенный в Волгоградской области 4 апреля из-за паводка, с сегодняшнего дня отменен. Об этом, как передает ИА "Высота 102", сообщил губернатор Андрей Бочаров после облета на вертолете районов, пострадавших от паводка. Сегодня глава региона провел в Урюпинске заседание межведомственного оперативного штаба, где и было озвучено это решение. "Предлагаю сегодня снять режим ЧС, введенный в связи с ухудшением паводковой ситуации, — сказал Андрей Бочаров. — Нам удалось избежать тяжелых последствий благодаря оперативным действиям всех уровней и органов власти, поддержке населения, структур, которые были задействованы, помощи федерального центра. Мы выполнили первый этап: закончили аварийно-восстановительные...
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|Расследования
|04.05.2018 12:52
Председатель правления сельскохозяйственного кредитно-сберегательного потребительского кооператива "21 Век" предстанет перед судом за присвоение вверенного ему имущества. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, он также обвиняется в злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, в феврале 2017 года обвиняемый продал приобретенный на деньги пайщиков и принадлежащий кооперативу легковой автомобиль. Полученными средствами в сумме 400 тысяч рублей он распорядился по своему усмотрению. Вину в инкриминируемых деяниях председатель кооператива не признал. За содеянное ему грозит до 6 лет лишения свободы. Расследование уголовного дела проводилось СО ОМВД России по Ленинскому району Волгоградской области. В отношении обвиняемого, уточнили в прокуратуре, также проводится...
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|Экономика
|04.05.2018 12:35
На Волжском трубном заводе (ВТЗ), входящем в Трубную Металлургическую Компанию (ТМК), прошли мероприятия в рамках Дня безопасности в металлургии (SteelSafetyDay 2018). Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ВТЗ, на заводе был проведен детальный аудит условий охраны труда и промышленной безопасности с акцентом на выполнение мер по снижению рисков травматизма и развитию культуры безопасности на предприятии. Производственные подразделения завода проинспектировал генеральный директор ТМК Александр Ширяев, после чего состоялось итоговое совещание с участием управляющего директора ВТЗ Сергея Четверикова, начальников цехов, руководителей и специалистов по промышленной безопасности и охране труда. Александр Ширяев отметил, что ТМК не первый год...
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|Общество
|04.05.2018 12:12
Жители улицы Летной в Краснооктябрьском районе Волгограда и прилегающих переулков «потеряли» компанию, которой они платят деньги за вывоз мусора, но которая почему-то этот мусор не вывозит. Как рассказали ИА «Высота 102» горожане, на улице уже давно скопились горы хлама и отходов, которые с наступлением тепла стали источать зловоние. Но в ООО «Аварийно-диспетчерская компания», с которыми у жителей улицы и переулков заключены договоры на вывоз мусора, не спешат выполнять свои обязанности. Хотя деньги с жителей на вывоз отходов берутся, причем немалые – по 400-500 рублей. Мало того, дозвониться до компании невозможно. Ни один из указанных телефонов не...
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4 мая 20:00
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде кадеты полицейских классов всегда готовы 2
4 мая 18:23
4 мая 18:10
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4 мая 12:52
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3 мая 20:16
3 мая 19:22
Аналитика
4 мая 20:00
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде кадеты полицейских классов всегда готовы 2
3 мая 20:16
29 апреля 19:29
26 апреля 20:00
25 апреля 20:05
23 апреля 20:02
18 апреля 20:02
17 апреля 20:00
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