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Общество
 05.05.2018 07:39

Чиновников администрации Волгоградской области хотят лишить буфета

В КСП Волгоградской области предложили управлению делами администрации региона решить вопрос о целесообразности содержания ГКУ «Общепит-1» - бывшего так называемого «обкомовского буфета», расположенного в здании по проспекту Ленина, 9. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на отчет КСП, беспокойство аудиторов связано с тем, что на содержание учреждения уходит денег больше, чем оно зарабатывает. Так, деятельность «Общепита-1» ежегодно обходится бюджету в 12 миллионов рублей, тогда как прибыль учреждения за данный период составляет всего около 5 миллионов рублей. 
Ранее, напомним, была изменена форма учреждения с бюджетной на казенную. Связано это было с необходимостью обслуживания протокольных мероприятий, проводимых с участием администрации Волгоградской области. Однако в прошлом году расходы на эти цели составили лишь около 10% от трат на содержание учреждения. И основной деятельностью «обкомовского буфета» по-прежнему осталось оказание услуг по питанию физическим лицам – то есть чиновникам, работающим в администрации Волгоградской области, депутатам и работникам заксобрания региона.«Расходы областного бюджета на обеспечение деятельности ГКУ «Общепит-1» противоречат принципу эффективности», - сделали вывод аудиторы контрольно-счетной палаты Волгоградской области. И предложили управлению делами администрации региона «рассмотреть возможные способы организации протокольных и торжественных мероприятий, проводимых губернатором и администрацией Волгоградской области, посредством иных подведомственных управлению учреждений».

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Происшествия 05.05.2018 11:22 (Обновлено: 05.05.2018 12:10)

Пожарные расчеты ведут борьбу с огнем в Городищенском районе, где горит камыш на территории садоводческого товарищества «Мичуринец-2». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, сообщение о возгорании сухой растительности в СНТ поступил в оперативные службы сегодня утром. Из-за сильных порывов ветра огонь перекинулся на хозяйственную постройку, возникла угроза и другим строениям. На месте происшествия работают пожарные расчеты. В региональном МЧС отмечают, что ситуация находится под контролем. На данный момент известно, что погибших и пострадавших нет. В 11.40 пожар удалось локализовать, а в 12.00 он был полностью потушен. Напомним, что 4 мая на территории Волгоградской области...
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Общество 05.05.2018 10:19

В Волгограде на Лысой горе начался «стихийный» субботник В эти минуты на Лысой горе – в Григоровой балке в Волгограде начался субботник, инициированный горожанами. Как сообщает  ИА «Высота 102», сюда пришли неравнодушные горожане, в том числе – и любители скандинавской ходьбы, которые проложили здесь свои тропы и которые не могли спокойно смотреть на то, как это дорогое сердцу каждого волгоградца  место превращается в мусорную свалку.  Помощь в организации субботника оказала ассоциация любителей скандинавской ходьбы, администрация Советского района, а также депутаты от данного округа. Сейчас кроме людей здесь работает техника – два трактора, четыре самосвала. Но работы еще много. «Мы бросили клич через...
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Расследования 05.05.2018 10:18

Перед судом в Волгограде предстанет организованна группа наркоторговцев, задержанная зимой прошлого года в городе-герое за сбыт 100 тысяч разовых доз наркотика. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, 6 человек из Волгограда, Саратова и Воронежа осуществляли сбыт синтетических наркотиков в трёх городах с ноября 2014 года по февраль 2017 года. Преступную группу возглавляла 37-летняя жительница Воронежа. Она распределяла наркотики по тайникам, а её 47-летний супруг фасовал и делал "закладки". Остальные подозреваемые выполняли роль курьеров. Содействие в поимке всех участников группы оказывали коллеги из территориальных управлений Воронежской и Саратовской областей. Все обвиняемые находятся под стражей.
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Происшествия 05.05.2018 09:58

Смертельное ДТП произошло в городе Суровикино Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, 35-летний мужчина, не имея водительского удостоверения, управлял автомобилем "Renault Duster", следовал по улице Ленина. В районе дома №208 он выехал на полосу встречного движения и совершил наезд на 53-летнего велосипедиста, а затем совершил столкновение со встречным автомобилем "ВАЗ-21124". В результате ДТП велосипедист скончался на месте, а водитель "ВАЗа" был госпитализирован. Всего в Волгоградской области за сутки произошло 5 ДТП, в результате которых погиб один человек и 5 получили травмы.
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Астрахань 05.05.2018 06:35

В Астрахани бывший инкассатор намеревался убить коллег и похитить 100 миллионов В Астраханской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего сотрудника областного управления инкассации, подозреваемого в подготовке к разбойному нападению и убийству людей, сообщает ИА «Астрахань 24». По данным регионального СУ СК России, в начале марта этого года подозреваемый разработал план нападения на инкассаторскую машину и привлёк для этого своего знакомого. Согласно плану, мужчины должны были приобрести огнестрельное оружие, а затем, зная маршрут передвижения инкассаторов, напасть и убить их. После этого фигуранты планировали перегнать автомобиль в заранее приготовленное место в степи около села Рассвет и похитить не менее 100 миллионов рублей. ...
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Расследования 05.05.2018 04:44

В Волгоградской области директора кадетской школы уволили за селедку и дедовщину Директор Урюпинской кадетской школы-интерната Николай Филатов покинул свой пост. Как сообщает ИА «Высота 102», контракт с руководителем ГКОУ «Урюпинская кадетская школа-интернат им. С.И.Горшкова» был расторгнут областным комитетом по образованию и науке. Родители воспитанников школы рассказали информагентству, что увольнения директора инициативная группа  добивалась полтора года. Они направляли обращения с требованием навести порядок в кадетской школе во все надзорные инстанции, а также в приёмную президента России. Мамы жаловались на то, что здание требует ремонта, мебель отсутствует, детей часто кормят соленой селёдкой, которой в рационе учебных заведений и быть не должно. Больше всего родители опасались за здоровье своих детей из-за того,...
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Общество 05.05.2018 04:23

Скульптура под названием "Городской фонарщик" в скором времени может появиться в центре Волгограда. Как сообщает ИА "Высота 102", проект получил положительное заключение. Эксперты посчитали, что фонарщик прекрасно дополнит памятник историко-культурного наследия регионального значения "Комплекс застройки у. Советская", 1950 гг. Известно, что скульптуру, которая относится к жанру малых архитектурных форм, хотят установить на прилегающей к дому №20 территории. Ее благоустроят: замостят брусчаткой, а участки открытого грунта у деревьев закроют чугунными приствольными решетками. Сама скульптура будет выполнена из бронзы. Ее высота - 2,5 м., а ширина - 0,6 м. Авторами являются В.А. Серяков и М.Г. Завьялов. Известно, что скульптура размещается в бывшем...
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Аналитика 04.05.2018 20:00

Смотрите сегодня в программе: в Волгоградской области снят режим ЧС, который был введен 4 апреля из-за паводка. Кадеты всегда готовы: педагоги и ученики полицейских классов собрались на большой слет в волгоградском ГДЮЦе. Традиции неизменны: в Волгограде проходят репетиции парада в честь Дня Победы. Мимо кассы: Бесплатные пригласительные билеты на финал Кубка России по футболу частично утекли в руки спекулянтов. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире «Первого волгоградского канала» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00, 20:00 и 21:00 в будние дни. 
Прочитана: 20981 раз
От Сталинграда - до Великой Победы 04.05.2018 18:23

В Волгограде ОМОН вывел детей на экскурсию Экскурсию по памятным местам Сталинградской битвы организовали сегодня сотрудники волгоградского управления Росгвардии для юнармейцев и учеников подшефных классов, сообщает ИА “Высота 102” со ссылкой на пресс-службу регионального управления. Вместе с сотрудниками ОМОНа и других подразделений Росгвардии школьники посетили “Лысую гору”, там своими воспоминаниями с юными волгоградцами поделился ветеран Великой Отечественной войны Александр Васильевич Медков. Затем школьники посетили памятник воинам 10 дивизии НКВД, катер "Гаситель", памятник Михаилу Паникахе и мемориальный комплекс  “остров Людникова”. У каждого памятника об истории проходивших на этом месте боев ребятам рассказывал переодетый в форму рядового Красной армии сотрудник молодежно-подросткового центра Советского района. Отметим, что сегодняшняя...
Прочитана: 1516 раз
Политика 04.05.2018 18:11

Аппаратчиков мэрии Волгограда понизят в должностях во благо бюджета 1,5 млн рублей бюджета Волгограда будет сэкономлено только во втором полугодии 2018 года благодаря оргштатным изменениям в мэрии. Как стало известно ИА «Высота 102», все комитеты, входящие в состав аппарата администрации, реорганизуются в управления. Одних председателей комитетов понизят в должностях до начальников управлений, других и вовсе  сократят. Снижение затрат на зарплаты руководящего состава подразделений и позволит сохранить в казне лишнюю «копеечку».  В целом, за последние два года планомерная работа по оптимизация бюджетных расходов на содержание администрации города дала экономию бюджета в сумме свыше 200 млн рублей.
Прочитана: 2830 раз
Политика 04.05.2018 18:10

Губернатор Волгоградской области опроверг домыслы о переходе в федеральные органы власти Член команды президента России Владимира Путина Андрей Бочаров продолжит выполнять обязанности губернатора Волгоградской области, которыми его наделили избиратели региона более четырех лет назад. Об этом главному редактору ИА «Высота 102» Сергею Трофимову сообщил источник в аппарате администрации главы государства. А, по словам информированного собеседника в правительстве РФ, Андрей Бочаров после проведенных с ним встреч в различных органах власти обратился с просьбой не рассматривать его кандидатуру на другие должности. Между тем, слухи о возможном отъезде волгоградского губернатора на новое место работы получили накануне первомайских праздников широкое распространение не только в соцсетях, но и коридорах здания с колоннами на...
Прочитана: 17809 раз
Экология 04.05.2018 17:35

В Волгоградской области еще один район облюбовали аисты Два гнезда белых аистов обнаружили специалисты природного парка "Нижнехопёрский" в ходе весеннего мониторинга краснокнижных животных на территории Кумылженского района. Как сообщили ИА "Высота 102" в комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, в последнее десятилетие эти птицы здесь не гнездились. Обе пары аистов облюбовали водонапорные башни. Одна – в хуторе Заталовском, вторая - в станице Букановской. И сотрудники парка, и местные жители считают факт поселения аистов в своем районе значимым событием. Экологи – потому что положительная динамика в изменении численности любых видов краснокнижных растений и животных – всегда позитивное явление. Кумылженцы же рады новым...
Прочитана: 2002 раз
Общество 04.05.2018 16:47

В 2017 году расходы на содержание представительства Волгоградской области в Москве обошлось региональному бюджету в 35,1 миллиона рублей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на отчет КСП, в 2016 году эта сумма была скромнее – 32,5 миллиона рублей. Расходы увеличились более чем на 8%. Существенный рост расходов зафиксирован по статье оплата труда и начисления на оплату труда. Связано это с увеличением фонда оплаты труда руководителя и соответственно – дополнительных и единовременных выплат, а также материальной помощи при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и ежеквартального денежного поощрения лицам, замещающим госдолжности. Также в представительстве увеличили траты на закупку оргтехники и бытовой техники,...
Прочитана: 1822 раз
Экология 04.05.2018 15:17

Волгоградская компания строит под Волгодонском мусороперерабатывающий комплекс ГК "Чистый город" выступает инвестором строительства первого в Ростовской области мусороперерабатывающего комплекса. Как сообщили ИА "Высота 102" в компании, разместится он в нескольких километрах от Волгодонска и будет обслуживать 10 близлежащих муниципальных образований. Первый камень, символизирующий строительство нового объекта, заложили сегодня заместитель губернатора Ростовской области Сергей Сидаш и председатель Совета директоров ГК "Чистый город" Полина Вергун. Реализация проекта уже началась. Строители приступили к возведению первого этапа – полигона размещения твердых коммунальных и промышленных отходов. Особое внимание в проекте уделено защите грунтовых и подпочвенных вод от попадания загрязняющих веществ: используются современные...
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Волгоградская компания строит под Волгодонском мусороперерабатывающий комплексКомментарии12
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В Волгоградской области директора школы наказали за неправильные учебники
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