Чиновников администрации Волгоградской области хотят лишить буфета

В КСП Волгоградской области предложили управлению делами администрации региона решить вопрос о целесообразности содержания ГКУ «Общепит-1» - бывшего так называемого «обкомовского буфета», расположенного в здании по проспекту Ленина, 9. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на отчет КСП, беспокойство аудиторов связано с тем, что на содержание учреждения уходит денег больше, чем оно зарабатывает. Так, деятельность «Общепита-1» ежегодно обходится бюджету в 12 миллионов рублей, тогда как прибыль учреждения за данный период составляет всего около 5 миллионов рублей.

Ранее, напомним, была изменена форма учреждения с бюджетной на казенную. Связано это было с необходимостью обслуживания протокольных мероприятий, проводимых с участием администрации Волгоградской области. Однако в прошлом году расходы на эти цели составили лишь около 10% от трат на содержание учреждения. И основной деятельностью «обкомовского буфета» по-прежнему осталось оказание услуг по питанию физическим лицам – то есть чиновникам, работающим в администрации Волгоградской области, депутатам и работникам заксобрания региона.«Расходы областного бюджета на обеспечение деятельности ГКУ «Общепит-1» противоречат принципу эффективности», - сделали вывод аудиторы контрольно-счетной палаты Волгоградской области. И предложили управлению делами администрации региона «рассмотреть возможные способы организации протокольных и торжественных мероприятий, проводимых губернатором и администрацией Волгоградской области, посредством иных подведомственных управлению учреждений».



