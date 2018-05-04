В Волгограде в период ЧМ пустят электрички от Мамаева кургана до "Акварели"

Напомним, матчи в рамках ЧМ-2018 состоятся в Волгограде 18, 22, 25 и 28 июня.

Электропоезда будут курсировать от Мамаева кургана до ТРЦ "Акварель" в Волгограде во время проведения матчей чемпионата мира по футболу, сообщает ИА "Высота 102". Как сообщил сегодня журналистам заместитель председателя комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области Игорь Кузюткин, по такому маршруту поезда начнут ходить за 4 часа до начала матча. Специальный рейс будет делать остановку на станции "Волгоград-1". "За 4 часа до начала каждого матча будут курсировать два электропоезда в час, а в последний час до матча – поезда будут отправляться каждые 15 минут. По такому же принципу будут ходить составы и после матча. Время в пути составит не более 25 минут. Футбольные болельщики смогут воспользоваться электричкой бесплатно, для остальных пассажиров стоимость проезда останется по действующему тарифу", - рассказал Кузюткин. Каждая электричка будет состоять из 10 новых вагонов, оборудованных системой кондиционирования и доступных для маломобильных групп. На это направление выделено 6 поездов, также предусмотрен запасной состав. Досмотр всех пассажиров электричек будет осуществляться с помощью металлодетекторов. Также в вагонах будут работать сотрудники транспортной безопасности.