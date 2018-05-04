В Волгограде установят памятник фонарщику

Скульптура под названием "Городской фонарщик" в скором времени может появиться в центре Волгограда. Как сообщает ИА "Высота 102", проект получил положительное заключение. Эксперты посчитали, что фонарщик прекрасно дополнит памятник историко-культурного наследия регионального значения "Комплекс застройки у. Советская", 1950 гг. Известно, что скульптуру, которая относится к жанру малых архитектурных форм, хотят установить на прилегающей к дому №20 территории. Ее благоустроят: замостят брусчаткой, а участки открытого грунта у деревьев закроют чугунными приствольными решетками. Сама скульптура будет выполнена из бронзы. Ее высота - 2,5 м., а ширина - 0,6 м. Авторами являются В.А. Серяков и М.Г. Завьялов. Известно, что скульптура размещается в бывшем Бутырском предместье Царицына. Вблизи участка, где предполагается установить скульптуру, в районе нынешней школы №19 находилась небольшая площадь, на которой собирались извозчики. В конце 1920-х начале 1930-х гг. бывшее Бутырское предместье подверглось перепланировке и застройке. Были построены 4-х – 5-этажные дома, Госбанк, комплекс зданий НКВД, школа. А в начале предместья от пересечения Херсонской и Ярославской улиц до Курской (ныне ул.Порт-Саида) были построены "Дома специалистов", один из которых сохранился после Сталинградской битвы и был включен составной частью в "Дом железнодорожников" (ул.Советская, 20).



