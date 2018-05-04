Представительство Волгоградской области в Москве стало более дорогим для бюджета

В 2017 году расходы на содержание представительства Волгоградской области в Москве обошлось региональному бюджету в 35,1 миллиона рублей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на отчет КСП, в 2016 году эта сумма была скромнее – 32,5 миллиона рублей. Расходы увеличились более чем на 8%. Существенный рост расходов зафиксирован по статье оплата труда и начисления на оплату труда. Связано это с увеличением фонда оплаты труда руководителя и соответственно – дополнительных и единовременных выплат, а также материальной помощи при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и ежеквартального денежного поощрения лицам, замещающим госдолжности. Также в представительстве увеличили траты на закупку оргтехники и бытовой техники, а также на канцелярские и хозяйственные товары.

Справка. Представительство является органом исполнительной власти Волгоградской области, осуществляющим обеспечение взаимодействия губернатора Волгоградской области, администрации Волгоградской области и Волгоградской областной думы с правительством Российской Федерации, администрацией Президента Российской Федерации, иными федеральными органами государственной власти в пределах их полномочий по предметам ведения Российской Федерации и по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.