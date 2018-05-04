Волгоградская компания строит под Волгодонском мусороперерабатывающий комплекс









ГК "Чистый город" выступает инвестором строительства первого в Ростовской области мусороперерабатывающего комплекса. Как сообщили ИА "Высота 102" в компании, разместится он в нескольких километрах от Волгодонска и будет обслуживать 10 близлежащих муниципальных образований. Первый камень, символизирующий строительство нового объекта, заложили сегодня заместитель губернатора Ростовской области Сергей Сидаш и председатель Совета директоров ГК "Чистый город" Полина Вергун.













Реализация проекта уже началась. Строители приступили к возведению первого этапа – полигона размещения твердых коммунальных и промышленных отходов. Особое внимание в проекте уделено защите грунтовых и подпочвенных вод от попадания загрязняющих веществ: используются современные противофильтрационные экраны. В состав реализуемого проекта, помимо полигона, входит мусоросортировочный комплекс, оснащенный оптическими датчиками для отбора вторичного сырья по видам и цветам, площадка биокомпостирования, а также комплекс по переработке полимерных отходов. Последний предусматривает переработку полимерного сырья, в том числе, и сильнозагрязненного.













По словам Полины Вергун, мощность будущего мусороперерабатывающего комплекса - 1,2 млн куб.м в год. Завершение строительства запланировано на конец этого года. Объект возводится на средства ГК "Чистый город" с привлечением средств Ростовской атомной электростанции. Объем предполагаемых инвестиций в проект – около 1 млрд.рублей.

Напомним, что в прошлом году по результатам конкурсного отбора компания ООО "ЭкоЦентр" (входит в ГК "Чистый город") получила статус регионального оператора в зоне деятельности Волгодонского МЭОК.



