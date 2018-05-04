В Волгограде откорректировали бюджет из-за покраски фасадов к ЧМ-2018





Почти в 64 миллиона рублей обошлись работы по капитальному ремонту фасадов домов в рамках подготовки и проведения ЧМ-2018. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на КСП Волгограда, для этого депутатам гордумы придется внести изменения в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Волгограда». Также корректировки потребовало и финансирование работ по строительству (реконструкции) объектов к чемпионату мира – произошло увеличение на 40 миллионов рублей. Всего программа должна быть подправлена более чем на 100 миллионов рублей. В целом финансирование муниципальной программы увеличилось почти до 4,2 миллиарда рублей (с преобладающей долей средств областного бюджета – прим. ред. ИА «Высота 102»).

Между тем, напомним, жители домов, расположенных в районе "последней мили", в частности, рядом с ЦПКиО, возмущены тем, что рабочие красят лишь фасады, выходящие на магистрали, где пройдут маршруты будущего чемпионата. При этом внутридворовые части зданий остаются обшарпанными. По словам волгоградцев, полуокрашенные дома – это как «потемкинские деревни», чтобы не ударить в грязь лицом перед иностранцами.



