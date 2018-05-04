Сын зарезал мать в центре Волгограда

Подозреваемого в убийстве собственной матери арестовали сегодня в Волгограде. Как сообщил ИА "Высота 102" старший следователь СО Центрального района Сергей Домнышев, такое решение принял Центральный районный суд. Трагедия случилась 1 мая в одной из квартир дома № 54 по улице Коммунистической. 52-летняя женщина и ее 32-летний сын отмечали праздник и пили водку. По словам самого подозреваемого, во время застольного разговора, мать начала сравнивать его со своим умершим супругом, говорить, что он также не работал, а только пил. Разозлившись, сын выхватил из кармана нож, который когда-то подарил ему отец, и нанес матери четыре удара в шею. Затем он толкнул ее, истекающую кровью, на кровать и добил двумя ударами по телу. Это он объяснил желанием прекратить ее мучения. Затем он сообщил в правоохранительные органы о том, что пришел домой и обнаружил тело матери. Позднее он признался в совершенном преступлении. На время следствия мужчина будет находиться в СИЗО.