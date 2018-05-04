В Волгоградской области отменен введенный из-за паводка режим ЧС

Сегодня глава региона провел в Урюпинске заседание межведомственного оперативного штаба, где и было озвучено это решение. "Предлагаю сегодня снять режим ЧС, введенный в связи с ухудшением паводковой ситуации, — сказал Андрей Бочаров. — Нам удалось избежать тяжелых последствий благодаря оперативным действиям всех уровней и органов власти, поддержке населения, структур, которые были задействованы, помощи федерального центра. Мы выполнили первый этап: закончили аварийно-восстановительные работы, поддержали людей. Сегодня проходит ликвидация последствий ЧС".

Губернатор подчеркнул, что предложения региона поддержаны федеральным центром — Волгоградской области будут выделены дополнительные средства для оказания помощи людям и выполнения работ по предупреждению сложных паводковых ситуаций в будущем. Напомним, речь об этом шла на встрече главы региона с Дмитрием Медведевым. Также вопросы ликвидации последствий паводка были рассмотрены ранее в ходе рабочей встречи Владимира Путина с Андреем Бочаровым.