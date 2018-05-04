Остановка у торгового центра «Европа Сити Молл» станет конечной для трамваев линии СТ-2 на период проведения 9 мая финала Кубка России и игр Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™ – в Волгограде это 18, 22, 25 и 28 июня. Об этом сообщили ИА «Высота 1022 в мэрии Волгограда. В настоящее время здесь расширено и обустроено покрытие посадочной площадки, площадь которой увеличится в 10 раз, с существующих 55 до 560 кв. м.

Новый остановочный павильон будет выполнен из металла и закаленного стекла. Павильон оснастят удобной скамьей, изготовленной из натуральных материалов – дерева и гранита. Прилегающую к павильону территорию благоустроят.

Сюда электротранспорт будет прибывать от станции «Ельшанка». Благодаря построенному в этом году трамвайному съезду трамваи с расположением с двух сторон водительской кабины отправляются в обратный путь без разворота. Временная схема движения рельсового транспорта на данном участке уже эффективно показала себя в ходе тестового матча 2 мая. Благодаря увеличенному количеству единиц подвижного состава трамваи ходили с интервалом не более 4 – 5 минут. После окончания матча остановки общественного транспорта «Пл. Возрождения», «Ул. Бакинская» и «Европа Сити Молл» опустели меньше чем за час. Общее количество пассажиров, выехавших из центра города на общественном транспорте, составило порядка 20 тысяч человек.

Напомним, заказчик работ – МУП «Метроэлектротранс» - готов выделить на эти цели почти 700 тысяч рублей.