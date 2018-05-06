|Экология
|07.05.2018 11:29
"Доска позора": В Волгограде крупнейший в Европе остров тонет в мусоре
Ситуацию со скоплением мусора на острове Сарпинский в Волгограде местные жители считают критической. Как сообщили ИА «Высота 102» жители населенных пунктов, расположенных на острове, положение усугубляется и началом весеннего сезона: на огороды приехали сотни дачников, соответственно, и мусора на острове стало больше.
Между тем, как пояснили информагентству в ТОС «Сарпинский», на острове отсутствует цивилизованная система и схема накопления и вывоза мусора. Отходы и хлам с большей части острова традиционно свозят в район хутора Кожзавод, где раньше находилась силосная яма. Теперь же мусор просто не довозят до ямы и сваливают рядом. Соответственно, ветер разносит все по лесу и берегам ериков.
Дачники и жители другой части Сарпинского, расположенной по берегу Куропатки, просто-напросто или сваливают мусор в лесах, либо закапывают его в землю, либо просто сжигают. И то, и другое, и третье совершенно убийственно для экологии и окружающей среды. И вскоре такой темп замусоривания может превратить самый крупнейший остров в Европе в самую крупнейшую в европейской части свалку.
При этом парадокс - ни жители населенных пунктов, ни дачники не заключают договоры с компаниями на вывоз мусора с острова на материк. Хотя, как признались люди корреспонденту информагентства, некоторые из них готовы платить за то, чтобы избавить и себя от неприятного соседства со свалкой и спасти уникальную природу острова, где уже практически перестали расти грибы, ягоды и почти перевелась рыба в водоемах. «Но мы не видим никакой работы администрации Кировского района, к которому мы относимся, да и вообще чиновники оттуда редко к нам приезжают», - признались островитяне.
Периодически проблема вывоза несанкционированной свалки у хутора Кожзавод решается за счет бюджета города. Однако в настоящее время, как пояснили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда, возникли проблемы с финансированием. В результате на острове скопились тонны мусора и с каждым днем ситуация усугубляется.
Регионы России – о работе регоператоров «Управление отходами» по обращению с отходами
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Редакция ИА «Высота 102» рассказывала в своих публикациях о ситуации с конкурсом по отбору регионального оператора по обращению с твердыми...
Останки более чем трех десятков бойцов нашли полицейские поисковые отряды под Волгоградом в ходе совместной экспедиции,...
Член команды президента России Владимира Путина Андрей Бочаров продолжит выполнять обязанности губернатора Волгоградской области, которыми его наделили избиратели...
|Общество
|07.05.2018 14:00
Почти на 226 миллионов рублей сократились в прошлом году расходы областного бюджета на выплату субсидий транспортным организациям на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате регулярных перевозок отдельных категорий граждан на автомобильном, водном, железнодорожном и городском электротранспорте по социальным проездным. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные КСП Волгоградской области, если в 2016 году объем субсидий составлял 338 миллионов рублей, а в 2017 году – всего 112 миллионов рублей. Связано это, как говорится в отчете аудиторов, со вступлением с 1 января 2017 года Социального кодекса и уменьшением количества реализованных социальных проездных. Так, если в 2016 году был реализован 1...
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|От Сталинграда - до Великой Победы
|07.05.2018 13:26
Генеральная репетиция парада в честь 73-й годовщины победы в Великой Отечественной войне прошла сегодня в Волгограде, сообщает ИА “Высота 102”. По площади Павших Борцов в пешем строю прошли солдаты и офицеры Волгоградского гарнизона, курсанты академии МВД, бойцы МЧС, Росгвардии, кадеты Волгоградского казачьего корпуса и воспитанники военно-патриотических клубов ДОССАФ России. Затем на главную площадь города вышла военная техника. Первым перед волгоградцами предстал танк Победы - легендарный Т-34, за ним проехали легковые “Виллисы” и “ГАЗ”...
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|Общество
|07.05.2018 13:02
Жителям Волгограда, которые пытаются добиться восстановления работоспособности колодцев ливневой канализации во дворах, придется подождать. Дело в том, что в городе просто нет структурного подразделения, которое бы отвечало за содержание и эксплуатацию «ливневок». ИА «Высота 102» недавно рассказывало о ситуации, сложившейся на улице Двинской у дома №10 - там из-за аварийной ливневой канализации после каждого дождя подолгу стоит зловонная лужа, но попытки людей обратиться за помощью в УК, к депутатам и чиновникам заканчиваются ничем. Как следует из письма за подписью заместителя руководителя департамента ЖКХ и ТЭК Петра Пименова в ответ на обращение активиста-правозащитника Александра Маркевича, вопросы, касающиеся дренажной...
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|Политика
|07.05.2018 12:27
Выхода президента России из Большого Кремлевского дворца, где в настоящее время проходит инаугурация главы государства Владимира Путина, ожидают приглашенные на это мероприятие. Как сообщает ИА «Высота 102», снимками с Соборной площади поделились с информагентством члены волгоградской делегации. Некоторые стоят под зонтиками – сегодня в Москве достаточно жарко. Напомним, сегодня проходит инаугурация президента России Владимира Путина. От Волгоградской области на это мероприятие приглашены народный учитель России, Почетный гражданин Волгоградской области Юрий Лепехин, секретарь реготделения партии «Единая Россия» Сергей Горняков, и.о. руководителя реготделения партии «Справедливая Россия» Дмитрий Калашников. Кроме того, на церемонию вступления Владимира Путина в должность руководителя страны приглашены...
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|Экология
|07.05.2018 12:06
Смог накрыл городские улице в центре и северных районах города, а также окрестности Волгограда. Как сообщили ИА “Высота 102” читатели, дымка на улицах заметна вплоть до въезда в Волжский. Утром ее наблюдали в Краснооктябрьском и Тракторозаводском районах города. Ближе к 11 часам смог стал заметен в Центральном и Ворошиловском районах. Некоторые волгоградцы высказывают предположения, что виной всему стала приближающаяся пылевая буря или выброс с завода “Красный Октябрь”. В тоже время по сводкам ЦГМС в областном центре стоит теплая и почти безветренная погода: температура воздуха +23˚С, ветер восточный 2.4 м/с порывами до 5.8 м/с, влажность воздуха 30%....
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|Политика
|07.05.2018 12:03 (Обновлено: 07.05.2018 13:01)
Торжественное мероприятие – инаугурация президента России Владимира Путина - началось в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт Кремля, по традиции, в начале церемонии инаугурации солдаты президентского полка занесут в зал главные символы власти: штандарт президента РФ и знак главы государства (символическую копию ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени). Затем после ударов кремлевских курантов в зале появится глава государства. Возле трибуны его будут ожидать председатель Конституционного суда и спикеры обеих палат парламента страны. Во время произнесения текста присяги по левую руку от президента будет находиться Конституция России, по правую – знак президента....
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|Общество
|07.05.2018 11:41
Специалисты Роспотребнадзора по Волгоградской области признали факт несоответствия СанПиН горячей воды, которая течет из кранов жилого дома по ул. Калинина, 2а в Волгограде, больше известного как ЖК «Волжские паруса». Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на заключение ведомства. Между тем, для жителей дома заключение специалистов – вовсе не открытие. Почти год в квартирах высотки «Волжские паруса» из кранов с горячей водой течёт у кого тёмно-коричневая, а у кого и цвета шампанского вода. Многочисленные обращения жителей с жалобами в ТСН на качество «золотой воды» заканчивались, по словам жильцов, объяснениями представителей управляющей организации: «Город подаёт нам такую воду»....
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|Происшествия
|07.05.2018 10:14
Тела двух погибших, предположительно мужчин, обнаружены сегодня в Октябрьском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МЧС России по региону, сообщение о возгорании летней кухни на территории частного домовладения в селе Абганерово поступило около 9.20. Небольшой домик горел по всей площади. После тушения пожара были обнаружены тела погибших, их личности устанавливаются. МЧС напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности.
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|Экономика
|07.05.2018 09:50
Они сделали это: «ЕвроХим-ВолгаКалий» завершает в Волгоградской области строительство комбината-мечты
Гремячинский горно-обогатительный комбинат в Котельниковском районе Волгоградской области никогда не был миражом в степи. В компании «ЕвроХим-ВолгаКалий» точно знали, как воплотить планы в реальность и упорно шли к этому не один год. Журналисты ИА «Высота 102» следили за новостями грандиозной стройки с самого ее начала, видели первые шаги к старту освоения крупнейшего в европейской части России калийного месторождения и стали свидетелями завершающих «аккордов». Вся мощь Гремячинского ГОКа - на земле и очень глубоко под землей, где в царстве сильвинита проложена сеть проходческих штреков - в спецрепортаже ИА «Высота 102».
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|Расследования
|07.05.2018 09:33
Житель Красноармейского района Волгограда задержан за кражу денег с чужой банковской карты. Как сообщили ИА “Высота 102” в УМВД России по Волгограду, несколько дней назад в отдел полиции Красноармейского района обратилась 43-летняя женщина. Она попросила найти того, кто потратил три тысячи рублей со счета потерянной ею банковской карты При проведении оперативных мероприятий участковый задержал 31-летнего мужчину. Оказалось, что он нашел чужую карту и решил с ее помощью оплатить купленные продукты. Сейчас волгоградец находится под подпиской о невыезде, ему грозит до двух лет тюрьмы.
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|Происшествия
|07.05.2018 09:01
Два автомобиля пострадали сегодня от огня в Дзержинском районе Волгограда. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МЧС, сообщение о пожаре на улице Республиканской поступило дежурному в 02:18. На место выехали расчеты пожарно-спасательной части №21. Оказалось, что огонь полностью охватил семилетний “Mercedes”, а у “Daewoo Nexia” горели капот и бампер. Пожарные ликвидировали возгорание к половине третьего утра. К счастью, от огня никто не пострадал. Сейчас специалисты выясняют, что же стало причиной пожара.
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|Общество
|06.05.2018 20:47
Сотни детей сегодня устроили боевое крещение новому фонтану в парке «Семейный» Дзержинского района Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102», детвора с шумом и гамом плескалась в разноцветных водных струях под аккомпанемент духового оркестра МУК «Волгоградконцерт». В честь открытия фонтана в парке организовали праздничную программу, которая привлекла огромное количество людей. Светодинамическое водное шоу, ретровыставка автомобилей, всевозможные аттракционы, выставка детских рисунков – в парке было чем увлечь непоседливых озорников. На обновление зеленой зоны по улице 8-й Воздушной Армии из бюджета было выделено 10 миллионов рублей. Эти средства также пошли на замену поливочного водопровода и установку новых...
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|Происшествия
|06.05.2018 18:14
Один человек погиб и двое пострадали в результате ДТП, произошедшем сегодня днем у поселка имени Максима Горького. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, на дороге по направлению в Калач-на-Дону столкнулись "ВАЗ-2114" и "Nissan". По предварительным данным, водитель отечественного авто выехал на встречную полосу. 29-летний водитель "Nissan" от полученных травм умер на месте. Также госпитализирована пострадавшая в автокатастрофе пассажирка иномарки. По имеющимся сведениям, она находится в коме. Водитель "ВАЗа" также доставлен в больницу.
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|Политика
|06.05.2018 18:03
Сегодня в Москву отправилась группа представителей региона для участия в инаугурации президента России Владимира Путина. Торжественное мероприятие состоится в понедельник, 7 мая, в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца. Как стало известно ИА «Высота 102», в числе приглашенных, в том числе, - члены инициативной группы по выдвижению Путина кандидатом в главы государства. Это Народный учитель России, Почетный гражданин Волгоградской области Юрий Лепехин, секретарь реготделения партии «Единая Россия» Сергей Горняков, и.о. руководителя реготделения партии «Справедливая Россия» Дмитрий Калашников. Кроме того, на церемонию вступления Владимира Путина в должность руководителя страны приглашены его доверенные лица, возглавлявшие региональный предвыборный штаб, - руководитель сельхозпредприятия...
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|Общество
|06.05.2018 16:07
Волгоградцы, которые накануне устроили субботник в памятном для города-героя месте – Лысой горе – и уникальном природном уголке – Григоровой балке, довольны результатами своей работы. Как рассказали ИА «Высота 102» активисты, целый день здесь работали два трактора, пять самосвалов и самое главное – пять десятков неравнодушных горожан, которые не пожалели ни своего выходного дня, ни сил, чтобы сделать доброе дело и избавить Лысую гору от тонн мусора. В результате с Лысой горы вывезли 14 машин хлама и отходов, которыми было завалено это место. При этом участники субботника сразу...
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7 мая 12:06
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"Доска позора": В Волгограде крупнейший в Европе остров тонет в мусоре 10
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