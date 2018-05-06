"Доска позора": В Волгограде крупнейший в Европе остров тонет в мусоре





Ситуацию со скоплением мусора на острове Сарпинский в Волгограде местные жители считают критической. Как сообщили ИА «Высота 102» жители населенных пунктов, расположенных на острове, положение усугубляется и началом весеннего сезона: на огороды приехали сотни дачников, соответственно, и мусора на острове стало больше.





Между тем, как пояснили информагентству в ТОС «Сарпинский», на острове отсутствует цивилизованная система и схема накопления и вывоза мусора. Отходы и хлам с большей части острова традиционно свозят в район хутора Кожзавод, где раньше находилась силосная яма. Теперь же мусор просто не довозят до ямы и сваливают рядом. Соответственно, ветер разносит все по лесу и берегам ериков.





Дачники и жители другой части Сарпинского, расположенной по берегу Куропатки, просто-напросто или сваливают мусор в лесах, либо закапывают его в землю, либо просто сжигают. И то, и другое, и третье совершенно убийственно для экологии и окружающей среды. И вскоре такой темп замусоривания может превратить самый крупнейший остров в Европе в самую крупнейшую в европейской части свалку.





При этом парадокс - ни жители населенных пунктов, ни дачники не заключают договоры с компаниями на вывоз мусора с острова на материк. Хотя, как признались люди корреспонденту информагентства, некоторые из них готовы платить за то, чтобы избавить и себя от неприятного соседства со свалкой и спасти уникальную природу острова, где уже практически перестали расти грибы, ягоды и почти перевелась рыба в водоемах. «Но мы не видим никакой работы администрации Кировского района, к которому мы относимся, да и вообще чиновники оттуда редко к нам приезжают», - признались островитяне.





Периодически проблема вывоза несанкционированной свалки у хутора Кожзавод решается за счет бюджета города. Однако в настоящее время, как пояснили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда, возникли проблемы с финансированием. В результате на острове скопились тонны мусора и с каждым днем ситуация усугубляется.











