Главу кооператива "21 Век" будут судить в Волгоградской области за присвоение имущества

Председатель правления сельскохозяйственного кредитно-сберегательного потребительского кооператива "21 Век" предстанет перед судом за присвоение вверенного ему имущества. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, он также обвиняется в злоупотреблении полномочиями.

По версии следствия, в феврале 2017 года обвиняемый продал приобретенный на деньги пайщиков и принадлежащий кооперативу легковой автомобиль. Полученными средствами в сумме 400 тысяч рублей он распорядился по своему усмотрению. Вину в инкриминируемых деяниях председатель кооператива не признал. За содеянное ему грозит до 6 лет лишения свободы. Расследование уголовного дела проводилось СО ОМВД России по Ленинскому району Волгоградской области. В отношении обвиняемого, уточнили в прокуратуре, также проводится процессуальная проверка по факту нарушения сроков выплаты вкладов. Это дело выделено в отдельное производство.



