На ВТЗ провели День безопасности в металлургии









На Волжском трубном заводе (ВТЗ), входящем в Трубную Металлургическую Компанию (ТМК), прошли мероприятия в рамках Дня безопасности в металлургии (SteelSafetyDay 2018).

Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ВТЗ, на заводе был проведен детальный аудит условий охраны труда и промышленной безопасности с акцентом на выполнение мер по снижению рисков травматизма и развитию культуры безопасности на предприятии. Производственные подразделения завода проинспектировал генеральный директор ТМК Александр Ширяев, после чего состоялось итоговое совещание с участием управляющего директора ВТЗ Сергея Четверикова, начальников цехов, руководителей и специалистов по промышленной безопасности и охране труда.

Александр Ширяев отметил, что ТМК не первый год принимает участие во всемирном Дне безопасности в металлургии, и это положительно сказывается на результатах деятельности компании. «В первом квартале 2018 года на ВТЗ не зафиксировано ни одной травмы. Коэффициент частоты травматизма снижен в разы на всех предприятиях ТМК. Это результат планомерной работы по выявлению опасных факторов, которые могут способствовать получению травм», — отметил он.

В мероприятиях в рамках SteelSafetyDay 2018 приняли участие более девяти тысяч работников ВТЗ и ряда подрядных организаций. За последний год на заводе была реализована комплексная программа мер по охране труда. В частности, в трубопрокатном цехе №1 смонтирована установка автоматического контроля толщины стенки прокатанных труб с целью устранить риск получения рабочими травм из-за движущихся предметов. Новая конструкция для предотвращения нагрева строп, установленная в трубопрессовом цехе №2, уменьшила риск получения ожогов при выполнении стропальных работ. В электросталеплавильном цехе реконструкция склада готовой продукции была направлена не только на расширение его ёмкости, но и на исключение факторов риска травматизма работников.

Также в практике ВТЗ проведение ежегодных конкурсов профессионального мастерства, в ходе которых проверяются знания сотрудников в области охраны труда, организация учебно-тренировочных занятий, регулярное обновление наглядной агитации.

«Сегодня мы переходим к новому этапу работы по охране труда. Нам предстоит более кропотливая деятельность по выявлению причин, которые будут в совокупности приводить к созданию безопасных условий. Каждое следующее действие требует более глубокого погружения в проблему. Главная задача — вовлекать в эту работу тех людей, кто непосредственно занят на рабочем месте и наиболее подвержен риску получения травм», — подчеркнул генеральный директор ТМК Александр Ширяев.



