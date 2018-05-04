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 04.05.2018 11:06 Реклама

«Ростелеком» приглашает на региональный чемпионат по игре World of Tanks в Волгограде



Региональный чемпионат «Ростелекома» по игре World of Tanks пройдет 20 мая на площадке «Cyberarena Волгоград» (ул. Рабоче-Крестьянская, 9 м), время начала матчей – 10 утра. Формат турнира: 5x5, система проведения: Double Elimination. Об этом ИА «Высота 102» сообщила пресс-служба компании. Чтобы стать участником соревнований, необходимо пройти регистрацию
Напомним, что «Ростелеком» специально для поклонников компьютерных игр разработал уникальный тарифный план «Игровой». Пользователь тарифа получает высокоскоростной доступ в интернет, а также премиум аккаунт Wargaming, эксклюзивный танк VIII уровня T-44-100 (Р) и много других бонусов: прокачанный на 100 процентов экипаж с навыком «Боевое братство», танк Т-44-100 (P) обладает дополнительным камуфляжем, уникальной наклейкой войск связи СССР, обвесами в виде катушки и мачты связи и слотом в ангаре. Премиум-аккаунт един для трех игр от Wargaming: World of Tanks, World of Warships и World of Warplanes.
Получить дополнительную информацию о тарифном плане «Игровой», а также оставить заявку на подключение можно в офисах продаж и обслуживания Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком», по единому бесплатному номеру 8-800-1000-800, в Едином личном кабинете и на сайте компании.
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Общество 04.05.2018 14:44

Сесть за штурвалы фронтовых бомбардировщиков Су-24М и самолетов-разведчиков Су-24МР удалось калачевским школьникам и юнармейцам. Как рассказали сегодня ИА “Высота 102” в пресс-службе Южного военного округа, день открытых дверей устроили для молодых людей в авиационной части оперативно-тактической авиации Южного военного округа. Гости смогли оценить мастерство летчиков во время показательного выступления, а после пообщаться с ними и занять их места в кабинах боевых самолетов. Познакомили ребят с образцами современной техники и снаряжения.  
Прочитана: 3 раз
Происшествия 04.05.2018 14:17

Подозреваемого в убийстве собственной матери арестовали сегодня в Волгограде. Как сообщил ИА "Высота 102" старший следователь СО Центрального района Сергей Домнышев, такое решение принял Центральный районный суд. Трагедия случилась 1 мая в одной из квартир дома № 54 по улице Коммунистической. 52-летняя женщина и ее 32-летний сын отмечали праздник и пили водку. По словам самого подозреваемого, во время застольного разговора, мать начала сравнивать его со своим умершим супругом, говорить, что он также не работал, а только пил. Разозлившись, сын выхватил из кармана нож, который когда-то подарил ему отец, и нанес матери четыре удара в шею. Затем он толкнул ее, истекающую...
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Общество 04.05.2018 13:53

Остановка у торгового центра «Европа Сити Молл» станет конечной для трамваев линии СТ-2 на период проведения 9 мая финала Кубка России и игр Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™ – в Волгограде это 18, 22, 25 и 28 июня. Об этом сообщили ИА «Высота 1022 в мэрии Волгограда. В настоящее время здесь расширено и обустроено покрытие посадочной площадки, площадь которой увеличится в 10 раз, с существующих 55 до 560 кв. м. Новый остановочный павильон будет выполнен из металла и закаленного стекла. Павильон оснастят удобной скамьей, изготовленной из натуральных материалов – дерева и гранита. Прилегающую к павильону территорию благоустроят.   ...
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Общество 04.05.2018 13:44

В Волгоградской области отменен введенный из-за паводка режим ЧС Режим чрезвычайной ситуации, введенный в Волгоградской области 4 апреля из-за паводка, с сегодняшнего дня отменен. Об этом, как передает ИА "Высота 102", сообщил губернатор Андрей Бочаров после облета на вертолете районов, пострадавших от паводка. Сегодня глава региона провел в Урюпинске заседание межведомственного оперативного штаба, где и было озвучено это решение. "Предлагаю сегодня снять режим ЧС, введенный в связи с ухудшением паводковой ситуации, — сказал Андрей Бочаров. — Нам удалось избежать тяжелых последствий благодаря оперативным действиям всех уровней и органов власти, поддержке населения, структур, которые были задействованы, помощи федерального центра. Мы выполнили первый этап: закончили аварийно-восстановительные...
Прочитана: 395 раз
Расследования 04.05.2018 12:52

Председатель правления сельскохозяйственного кредитно-сберегательного потребительского кооператива "21 Век" предстанет перед судом за присвоение вверенного ему имущества. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, он также обвиняется в злоупотреблении полномочиями.  По версии следствия, в феврале 2017 года обвиняемый продал приобретенный на деньги пайщиков и принадлежащий кооперативу легковой автомобиль. Полученными средствами в сумме 400 тысяч рублей он распорядился по своему усмотрению. Вину в инкриминируемых деяниях председатель кооператива не признал. За содеянное ему грозит до 6 лет лишения свободы. Расследование уголовного дела проводилось СО ОМВД России по Ленинскому району Волгоградской области. В отношении обвиняемого, уточнили в прокуратуре, также проводится...
Прочитана: 784 раз
Экономика 04.05.2018 12:35

На ВТЗ провели День безопасности в металлургии На Волжском трубном заводе (ВТЗ), входящем в Трубную Металлургическую Компанию (ТМК), прошли мероприятия в рамках Дня безопасности в металлургии (SteelSafetyDay 2018).  Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ВТЗ, на заводе был проведен детальный аудит условий охраны труда и промышленной безопасности с акцентом на выполнение мер по снижению рисков травматизма и развитию культуры безопасности на предприятии. Производственные подразделения завода проинспектировал генеральный директор ТМК Александр Ширяев, после чего состоялось итоговое совещание с участием управляющего директора ВТЗ Сергея Четверикова, начальников цехов, руководителей и специалистов по промышленной безопасности и охране труда. Александр Ширяев отметил, что ТМК не первый год...
Прочитана: 424 раз
Общество 04.05.2018 12:12

«Доска позора»: В Волгограде с жителей частного сектора берут деньги за мусорный «ад» Жители улицы Летной в Краснооктябрьском районе Волгограда и прилегающих переулков «потеряли» компанию, которой они платят деньги за вывоз мусора, но которая почему-то этот мусор не вывозит. Как рассказали ИА «Высота 102» горожане, на улице уже давно скопились горы хлама и отходов, которые с наступлением тепла стали источать зловоние.  Но в ООО «Аварийно-диспетчерская компания», с которыми у жителей улицы и переулков заключены договоры на вывоз мусора, не спешат выполнять свои обязанности. Хотя деньги с жителей на вывоз отходов берутся, причем немалые – по 400-500 рублей. Мало того, дозвониться до компании невозможно. Ни один из указанных телефонов не...
Прочитана: 727 раз
Общество 04.05.2018 11:22

Мимо кассы: билеты на финал Кубка России по футболу в Волгограде «утекли» 100 последних билетов на финал Кубка России по футболу в Волгограде раздали накануне сотрудники «Кассир.ру» в Волгограде. Об этом ИА «Высота 102» по телефону сообщила сотрудница билетного оператора. Появятся ли для свободной выдачи билеты в ближайшие дни – девушка подсказать затруднилась. «Мы не знаем. Звоните в комитет», - ответил раздраженный голос на другом конце провода. В какой комитет звонить – оператор не уточнила.  Накануне вечером Российский футбольный союз распространил информацию о том, что 40 тысяч билетов на матч между ленинградским клубом «Тосно» и курским «Авангардом» уже реализовано. Общее количество мест на стадионе – 45 тысяч. Однако реальная вместимость...
Прочитана: 3115 раз
Общество 04.05.2018 11:02

В Волгоградской области нашли около 2000 нарушений пожарной безопасности в местах массового пребывания людей Итоги проверок соблюдения правил пожарной безопасности в регионе подводят в эти минуты на брифинге в областной прокуратуре, сообщает корреспондент ИА "Высота 102". Сотрудники надзорного ведомства и МЧС проинспектировали около 200 мест массового скопления людей и торгово-развлекательных комплексов в Волгограде и области, было выявлено около 2 тысяч нарушений. По решению суда, до их устранения были закрыты почти два десятка объектов: ТРК "Семь звезд", ТЦ "КиндерМолл", "Китай Город", Дворец Спорта и др. В суды переданы 28 исков, нарушителям выписаны около 300 представлений. Такие цифры озвучил начальник отдела по надзору за исполнением законов в социальной сфере областной прокуратуры Дмитрий...
Прочитана: 717 раз
Политика 04.05.2018 10:39

Губернатор Волгоградской области опроверг домыслы о переходе в федеральные органы власти Член команды президента России Владимира Путина Андрей Бочаров продолжит выполнять обязанности губернатора Волгоградской области, которыми его наделили избиратели региона более четырех лет назад. Об этом главному редактору ИА «Высота 102» Сергею Трофимову сообщил источник в аппарате администрации главы государства. А, по словам информированного собеседника в правительстве РФ, Андрей Бочаров после проведенных с ним встреч в различных органах власти обратился с просьбой не рассматривать его кандидатуру на другие должности. Между тем, слухи о возможном отъезде волгоградского губернатора на новое место работы получили накануне первомайских праздников широкое распространение не только в соцсетях, но и коридорах здания с колоннами на...
Прочитана: 9468 раз
Происшествия 04.05.2018 10:22

Два человека пострадали в дорожном происшествии в Ворошиловском районе. Как сегодня сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, в четверг вечером напротив дома №86 по улице имени Саши Филиппова 25-летняя женщина-водитель “ВАЗ-1103” врезалась в стоявший перед ней “Renault Fluence”. По имеющимся сведениям, в это время водитель иномарки пропускал пешеходов. При столкновении пострадала сама автоледи, а также женщина-пассажир “Renault”. Их доставили в больницу.
Прочитана: 1390 раз
Общество 04.05.2018 10:13

В ФАС России похвалили волгоградских антимонопольщиков за «конфетное» дело Разбирательство о «целебных» конфетах, которое вело Волгоградское УФАС, признано Президиумом ФАС России лучшим в категории дел по рекламе и недобросовестной конкуренции. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на федеральную антимонопольную службу.  Напомним, в эфире одной из радиостанций распространялась реклама таблетированной конфеты «Офтальмин» в виде 6 минутного интервью со «специалистом». Потребителей последовательно вводили в заблуждение по поводу наличия лечебных свойств «комплекса» и «нового продукта» «Офтальмин». В конце рекламного ролика звучала информация, что товар не является БАДом и лекарством. Но при этом весь текст рекламы создавал впечатление, что товар обладает лечебными свойствами, сохраняет и поддерживает здоровье глаз, в...
Прочитана: 705 раз
Общество 04.05.2018 08:25

Губернатор Волгоградской области держит курс в сторону Москвы Глава региона Андрей Бочаров начал облет территорий Волгоградской области, пострадавших от паводка. Как сообщили ИА «Высота 102» в аппарате губернатора, Андрей Бочаров вместе с руководством ГУ МЧС по Волгоградской области осмотрит с вертолета районы, где задержались паводковые воды. Ситуацию  с паводком и его последствиями, между тем, в администрации региона  отслеживают ежедневно. Недавно президент России Владимир Путин на встрече с Андреем Бочаровым поручил главе региона  обратить внимание на скорейшее восстановление инфраструктуры и оказание адресной помощи гражданам, чьё имущество пострадало в результате наводнения. Кроме того, сегодняшний облет имеет и другую цель - мониторинг противопожарной безопасности, которая становится актуальной с наступлением...
Прочитана: 4075 раз
Аналитика 04.05.2018 04:58

Волгоградскую область включили в «красную» зону регионов с небезопасными дорогами Волгоградская область заняла 41-е место в рейтинге общественного центра «За безопасность российских дорог» за 2017 год, в который вошли 50 регионов с населением свыше 1 млн человек. Таким образом, она расположилась в «красной» зоне регионов с небезопасными дорогами. По данным экспертов центра, - сообщает ИА «Высота 102», - учитывались только те регионы, население в которых превышает миллион человек, количество погибших и пострадавших в ДТП, число аварий, протяженность автодорог региона - свыше 5000 км и размер автопарка. Регионы распределили на три зоны безопасности — зеленую, желтую и красную, где зеленая — самая безопасная. Города-регионы в рейтинге не учитывались.  ...
Прочитана: 3384 раз
Экономика 04.05.2018 04:17

Налоговые органы на официальном сайте ФНС России с 1 июня текущего года запускают новый сервис проверки контрагентов  "Прозрачный бизнес". Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе УФНС России по Волгоградской области, он позволит в считанные секунды убедиться в том, к какой категории относится контрагент и проявить должную осмотрительность при выборе делового партнера. В режиме онлайн можно будет проверить потенциального контрагента на предмет наличия долгов, налоговых нарушений, а также узнать финансовое состояние компании. Благодаря электронному сервису, каждый владелец бизнеса может получить объективную картину того, как выглядит его собственный бизнес в глазах контрагента.  Отмечается, что размещение данных осуществляется с соблюдением требований постановления...
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Болельщики разобрали все билеты на матч финала Кубка России по футболу в Волгограде
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Минобороны РФ рассказало о параде в Волгограде в схемах и картинках
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