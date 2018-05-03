Мимо кассы: билеты на финал Кубка России по футболу в Волгограде «утекли»





100 последних билетов на финал Кубка России по футболу в Волгограде раздали накануне сотрудники «Кассир.ру» в Волгограде. Об этом ИА «Высота 102» по телефону сообщила сотрудница билетного оператора. Появятся ли для свободной выдачи билеты в ближайшие дни – девушка подсказать затруднилась. «Мы не знаем. Звоните в комитет», - ответил раздраженный голос на другом конце провода. В какой комитет звонить – оператор не уточнила.

Накануне вечером Российский футбольный союз распространил информацию о том, что 40 тысяч билетов на матч между ленинградским клубом «Тосно» и курским «Авангардом» уже реализовано. Общее количество мест на стадионе – 45 тысяч. Однако реальная вместимость арены, как пояснили в РФС, за счет предпринимаемых мер безопасности составляет 41800 мест. Таким образом, порядка 1800 оставшихся билетов теоретически еще могут «выбросить» в кассы. Остальные проходки, как передает ТАСС со ссылкой на коммерческого директора РФС Владимира Карповича, «распространялись частично на руки в кассах, частично в электронном варианте, свою квоту получили футбольные клубы, администрация города и местный комитет, в их квоту входят и билеты для детских школ, интернатов». ФК «Тосно» запросил у РФС 1 тысячу билетов, «Авангард» — 2700.

Напомним, накануне стойки «Кассира.ру» в волгоградском ТРК «Комсомолл» окружили сотни людей, которые хотели получить билеты на важный матч. Однако сотрудники кассы, раздав несколько билетов, спешно покинули свои рабочие места и скрылись в неизвестном направлении. Стоявшие в очереди горожане сегодня рассказали информагентству, что не оставляют надежды все-таки добыть заветные пригласительные, поэтому будут продолжать звонить и приходить в кассы.

О намерении сделать свободным вход на «Волгоград Арену» 9 мая вице-премьер России Виталий Мутко заявил 23 апреля. Через два дня, 25 апреля, РФС информацию подтвердил. Выдачу пригласительных билетный оператор начал предположительно 27 апреля. Таким образом, за неделю 40 тысяч билетов разошлись как горячие пирожки. Кому они реально достались – вопрос интересный, поскольку в интернете «навалом» предложений о продаже бесплатных пригласительных. Спекулянты развернули широкую торговлю билетами по цене от 500 до 1300 рублей за штуку. Контрамарки есть в свободном доступе на сайтах объявлений, а также на фейковых порталах «Кассира.ру».



