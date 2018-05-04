







Итоги проверок соблюдения правил пожарной безопасности в регионе подводят в эти минуты на брифинге в областной прокуратуре, сообщает корреспондент ИА "Высота 102". Сотрудники надзорного ведомства и МЧС проинспектировали около 200 мест массового скопления людей и торгово-развлекательных комплексов в Волгограде и области, было выявлено около 2 тысяч нарушений. По решению суда, до их устранения были закрыты почти два десятка объектов: ТРК "Семь звезд", ТЦ "КиндерМолл", "Китай Город", Дворец Спорта и др. В суды переданы 28 исков, нарушителям выписаны около 300 представлений. Такие цифры озвучил начальник отдела по надзору за исполнением законов в социальной сфере областной прокуратуры Дмитрий Васютенко. При этом, как стало известно информагентству, около 80% нарушений правил пожарной безопасности выявлены в Волгограде.

Напомним, массовые проверки пожарной безопасности на объектах массового пребывания людей начались после трагедии в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово, которая унесла жизни 60 человек.