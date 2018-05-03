«Доска позора»: В Волгограде с жителей частного сектора берут деньги за мусорный «ад»





Жители улицы Летной в Краснооктябрьском районе Волгограда и прилегающих переулков «потеряли» компанию, которой они платят деньги за вывоз мусора, но которая почему-то этот мусор не вывозит. Как рассказали ИА «Высота 102» горожане, на улице уже давно скопились горы хлама и отходов, которые с наступлением тепла стали источать зловоние.





Но в ООО «Аварийно-диспетчерская компания», с которыми у жителей улицы и переулков заключены договоры на вывоз мусора, не спешат выполнять свои обязанности. Хотя деньги с жителей на вывоз отходов берутся, причем немалые – по 400-500 рублей. Мало того, дозвониться до компании невозможно. Ни один из указанных телефонов не отвечает. «Впереди лето и, если ситуация не изменится, на месте скопления мусора заведутся грызуны, которые потом расползутся по нашим домам. Мы требуем, чтобы управляющая компания выполняла свои обязанности и занялась, наконец, вывозом мусора», - заключили волгоградцы.



