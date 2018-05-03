В ФАС России похвалили волгоградских антимонопольщиков за «конфетное» дело





Разбирательство о «целебных» конфетах, которое вело Волгоградское УФАС, признано Президиумом ФАС России лучшим в категории дел по рекламе и недобросовестной конкуренции. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на федеральную антимонопольную службу.

Напомним, в эфире одной из радиостанций распространялась реклама таблетированной конфеты «Офтальмин» в виде 6 минутного интервью со «специалистом». Потребителей последовательно вводили в заблуждение по поводу наличия лечебных свойств «комплекса» и «нового продукта» «Офтальмин». В конце рекламного ролика звучала информация, что товар не является БАДом и лекарством. Но при этом весь текст рекламы создавал впечатление, что товар обладает лечебными свойствами, сохраняет и поддерживает здоровье глаз, в ней упоминались научные исследования. Требования к рекламе при дистанционной продаже также были нарушены. По итогам разбирательства рекламодатели и рекламораспространитель были признаны виновными в нарушении Закона о рекламе. Дело было возбуждено по жалобе жителя Волгограда, инвалида по зрению. Реклама создала у него впечатление, что комплекс «Офтальмин» предназначен именно для лечения глазных заболеваний. Привлеченный ею, заявитель заказал товар и только потом обнаружил, что вместо лекарства получил конфеты.

Дело Волгоградского УФАС сформировало новую правоприменительную практику: в отсутствие в рекламе упоминаний конкретных болезней в этом деле удалось доказать наличие нарушения, запрещающего указание на лекарственные свойства «не лекарства», благодаря одновременному применению норм запрета на отсутствие части существенной информации и введение в заблуждение потребителей, говорится на сайте ФАС РФ. Решение расширяет практику пресечения распространения завуалированной рекламы якобы лекарственных средств. Это способствует не просто реализации права потребителей на получение добросовестной и достоверной рекламы, но и сохранению здоровья и, даже в отдельных случаях, жизни потребителей, подчеркнули в антимонопольном ведомстве.



