Губернатор Волгоградской области держит курс в сторону Москвы





Глава региона Андрей Бочаров начал облет территорий Волгоградской области, пострадавших от паводка. Как сообщили ИА «Высота 102» в аппарате губернатора, Андрей Бочаров вместе с руководством ГУ МЧС по Волгоградской области осмотрит с вертолета районы, где задержались паводковые воды. Ситуацию с паводком и его последствиями, между тем, в администрации региона отслеживают ежедневно. Недавно президент России Владимир Путин на встрече с Андреем Бочаровым поручил главе региона обратить внимание на скорейшее восстановление инфраструктуры и оказание адресной помощи гражданам, чьё имущество пострадало в результате наводнения.

Кроме того, сегодняшний облет имеет и другую цель - мониторинг противопожарной безопасности, которая становится актуальной с наступлением жары. Ранее Андрей Бочаров дал поручение главам сельских поселений провести все необходимые мероприятия для предотвращения пожаров. Для контроля ситуации будет привлечена также малая авиация.

Напомним, в Волгоградской области 4 апреля был введен режим ЧС в связи с паводком. Особенно пострадали северные районы региона. Жителям области, чьему имущество наводнение нанесло ущерб, была оказана помощь из бюджета.



