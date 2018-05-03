|Общество
|04.05.2018 08:25
Губернатор Волгоградской области держит курс в сторону Москвы
Глава региона Андрей Бочаров начал облет территорий Волгоградской области, пострадавших от паводка. Как сообщили ИА «Высота 102» в аппарате губернатора, Андрей Бочаров вместе с руководством ГУ МЧС по Волгоградской области осмотрит с вертолета районы, где задержались паводковые воды. Ситуацию с паводком и его последствиями, между тем, в администрации региона отслеживают ежедневно. Недавно президент России Владимир Путин на встрече с Андреем Бочаровым поручил главе региона обратить внимание на скорейшее восстановление инфраструктуры и оказание адресной помощи гражданам, чьё имущество пострадало в результате наводнения.
Кроме того, сегодняшний облет имеет и другую цель - мониторинг противопожарной безопасности, которая становится актуальной с наступлением жары. Ранее Андрей Бочаров дал поручение главам сельских поселений провести все необходимые мероприятия для предотвращения пожаров. Для контроля ситуации будет привлечена также малая авиация.
Напомним, в Волгоградской области 4 апреля был введен режим ЧС в связи с паводком. Особенно пострадали северные районы региона. Жителям области, чьему имущество наводнение нанесло ущерб, была оказана помощь из бюджета.
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Председатель Совета директоров ГК "Чистый город" Полина Вергун в Фейсбуке сделала резкое откровенное заявление. Как сообщает ИА «Высота 102» со...
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Первый матч на новом стадионе "Волгоград Арена" завершился победой “Ротора-Волгограда” над владивостокской командой “Луч-Энергия”, сообщает ИА “Высота 102”....
|Общество
|04.05.2018 11:22
100 последних билетов на финал Кубка России по футболу в Волгограде раздали накануне сотрудники «Кассир.ру» в Волгограде. Об этом ИА «Высота 102» по телефону сообщила сотрудница билетного оператора. Появятся ли для свободной выдачи билеты в ближайшие дни – девушка подсказать затруднилась. «Мы не знаем. Звоните в комитет», - ответил раздраженный голос на другом конце провода. В какой комитет звонить – оператор не уточнила. Накануне вечером Российский футбольный союз распространил информацию о том, что 40 тысяч билетов на матч между ленинградским клубом «Тосно» и курским «Авангардом» уже реализовано. Общее количество мест на стадионе – 45 тысяч. Однако реальная вместимость...
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|Телеком
|04.05.2018 11:06
Региональный чемпионат «Ростелекома» по игре World of Tanks пройдет 20 мая на площадке «Cyberarena Волгоград» (ул. Рабоче-Крестьянская, 9 м), время начала матчей – 10 утра. Формат турнира: 5x5, система проведения: Double Elimination. Об этом ИА «Высота 102» сообщила пресс-служба компании. Чтобы стать участником соревнований, необходимо пройти регистрацию. ПРАВИЛА ТУРНИРА. Напомним, что «Ростелеком» специально для поклонников компьютерных игр разработал уникальный тарифный план «Игровой». Пользователь тарифа получает высокоскоростной доступ в интернет, а также премиум аккаунт Wargaming, эксклюзивный танк VIII уровня T-44-100 (Р) и много других бонусов: прокачанный на 100 процентов экипаж с навыком «Боевое братство», танк Т-44-100 (P)...
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|Общество
|04.05.2018 11:02
В Волгоградской области нашли около 2000 нарушений пожарной безопасности в местах массового пребывания людей
Итоги проверок соблюдения правил пожарной безопасности в регионе подводят в эти минуты в областной прокуратуре, сообщает корреспондент ИА "Высота 102". Сотрудники надзорного ведомства и МЧС проинспектировали около 200 мест массового скопления людей и торгово-развлекательных комплексов в Волгограде и области, было выявлены около 2 тысяч нарушений. По решению суда, до их устранения были закрыты почти два десятка объектов: ТРК "Семь звезд", ТЦ "КиндерМолл", "Китай Город", Дворец Спорта и ряд других объектов. В суды переданы 28 исков, нарушителям выписаны около 300 представлений. Напомним, массовые проверки пожарной безопасности на объектах массового пребывания людей начались после трагедии в ТЦ "Зимняя...
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|Политика
|04.05.2018 10:39
Член команды президента России Владимира Путина Андрей Бочаров продолжит выполнять обязанности губернатора Волгоградской области, которыми его наделили избиратели региона более четырех лет назад. Об этом главному редактору ИА «Высота 102» Сергею Трофимову сообщил источник в аппарате администрации главы государства. А, по словам информированного собеседника в правительстве РФ, Андрей Бочаров после проведенных с ним встреч в различных органах власти обратился с просьбой не рассматривать его кандидатуру на другие должности. Между тем, слухи о возможном отъезде волгоградского губернатора на новое место работы получили накануне первомайских праздников широкое распространение не только в соцсетях, но и коридорах здания с колоннами на проспекте...
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|Происшествия
|04.05.2018 10:22
Два человека пострадали в дорожном происшествии в Ворошиловском районе. Как сегодня сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, в четверг вечером напротив дома №86 по улице имени Саши Филиппова 25-летняя женщина-водитель “ВАЗ-1103” врезалась в стоявший перед ней “Renault Fluence”. По имеющимся сведениям, в это время водитель иномарки пропускал пешеходов. При столкновении пострадала сама автоледи, а также женщина-пассажир “Renault”. Их доставили в больницу.
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|Общество
|04.05.2018 10:13
Разбирательство о «целебных» конфетах, которое вело Волгоградское УФАС, признано Президиумом ФАС России лучшим в категории дел по рекламе и недобросовестной конкуренции. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на федеральную антимонопольную службу. Напомним, в эфире одной из радиостанций распространялась реклама таблетированной конфеты «Офтальмин» в виде 6 минутного интервью со «специалистом». Потребителей последовательно вводили в заблуждение по поводу наличия лечебных свойств «комплекса» и «нового продукта» «Офтальмин». В конце рекламного ролика звучала информация, что товар не является БАДом и лекарством. Но при этом весь текст рекламы создавал впечатление, что товар обладает лечебными свойствами, сохраняет и поддерживает здоровье глаз, в...
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|Происшествия
|04.05.2018 10:09
Молодой человек пострадал в ДТП в Городище. Как сообщили сегодня ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, на данный момент известно, что в четверг вечером на улице Центральной 50-летняя женщина, управлявшая своим “Renault Mégane”, при повороте налево не уступила дорогу и сбила 18-летнего мотоциклиста на “CFMOTO”, ехавшего во встречном направлении. При столкновении молодой человек получил травмы и был отправлен в больницу.
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|Аналитика
|04.05.2018 04:58
Волгоградская область заняла 41-е место в рейтинге общественного центра «За безопасность российских дорог» за 2017 год, в который вошли 50 регионов с населением свыше 1 млн человек. Таким образом, она расположилась в «красной» зоне регионов с небезопасными дорогами. По данным экспертов центра, - сообщает ИА «Высота 102», - учитывались только те регионы, население в которых превышает миллион человек, количество погибших и пострадавших в ДТП, число аварий, протяженность автодорог региона - свыше 5000 км и размер автопарка. Регионы распределили на три зоны безопасности — зеленую, желтую и красную, где зеленая — самая безопасная. Города-регионы в рейтинге не учитывались. ...
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|Экономика
|04.05.2018 04:17
Налоговые органы на официальном сайте ФНС России с 1 июня текущего года запускают новый сервис проверки контрагентов "Прозрачный бизнес". Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе УФНС России по Волгоградской области, он позволит в считанные секунды убедиться в том, к какой категории относится контрагент и проявить должную осмотрительность при выборе делового партнера. В режиме онлайн можно будет проверить потенциального контрагента на предмет наличия долгов, налоговых нарушений, а также узнать финансовое состояние компании. Благодаря электронному сервису, каждый владелец бизнеса может получить объективную картину того, как выглядит его собственный бизнес в глазах контрагента. Отмечается, что размещение данных осуществляется с соблюдением требований постановления...
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|Газетный киоск
|03.05.2018 20:30
Редакция ИА «Высота 102» рассказывала в своих публикациях о ситуации с конкурсом по отбору регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в Волгоградской области. Как известно, участвуют в нем две компании, одна из которых ООО «Управление отходами Волгоград», которая имеет отношение к компаниям «Концессии водоснабжения» и «Концессии теплоснабжения». Само же ЗАО «Управление отходами» является «дочкой» УК «Лидер». В настоящее время ФАС России приостановила торги по выбору регионального оператора в Волгоградской области по жалобе ООО «Спецпроект» на действия организатора торгов – комитета ЖКХ и ТЭК Волгоградской области. Компания просит рассмотреть правомерность допуска компании ООО «Управление отходами Волгоград». При этом один...
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|От Сталинграда - до Великой Победы
|03.05.2018 20:20
К 73-ей годовщине Великой Победы музей-заповедник «Сталинградская битва» подготовил большую программу праздничных мероприятий для волгоградцев и гостей города. Они пройдут при поддержке Волгоградского регионального отделения Российского военно-исторического общества. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе музея. В музее-панораме в эти майские дни пройдет торжественная церемония вручения паспортов юным жителям города, а также состоится праздничный концерт артистов Волгоградской областной филармонии. Для учащихся школ города и области проведут Урок Победы. Посетителей Мемориально-исторического музея ждут музейные занятия «От костра до радио» и «Вещи, опаленные войной». Посмотреть недавно открывшуюся мультимедийную экспозицию «Пароль Победы – Сталинград» и побывать на...
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|Аналитика
|03.05.2018 20:16
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде болельщики не могут получить обещанные РФС бесплатные билеты на финал Кубка России
Смотрите сегодня в программе: официальный билетный оператор оказался не готов к наплыву желающих получить бесплатный пригласительный на финал Кубка России по футболу, который состоится на «Волгоград Арене» 9 мая. 3десь будет город-сад: губернатор Волгоградской области, судя по всему, собирается надолго задержаться у руля региона. Волжская ГЭС постепенно снижает объемы сброса воды: после паводка должен наступить период рыбной полки. Знаменитый портретист Александр Шилов приехал в Волгоград: перед открытием персональной выставки в музее ИЗО народный художник СССР «свысока» пообщался с местными журналистами. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире «Первого волгоградского канала» ежедневно, кроме выходных в 19:00...
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|От Сталинграда - до Великой Победы
|03.05.2018 19:22
Полторы тысячи человек приняли участие в первой репетиции парада в честь Дня Победы, сообщает ИА “Высота 102”. В общем строю сегодня по площади Павших борцов прошли солдаты и офицеры Волгоградского гарнизона, курсанты академии МВД, бойцы МЧС, войска Росгвардии, кадеты Волгоградского кадетского казачьего корпуса и воспитанники военно-патриотических клубов ДОССАФ России. Открыли парад знаменные группы с флагом России, копией Знамени Победы и Знамени Вооруженных Сил. Рота почетного караула была одета в форму сухопутных, воздушно-десантных войск и флота. В строю были и исторические "коробки", в них шли солдаты и офицеры в форме пехотинцев, летчиков и моряков времен Великой Отечественной войны. Два...
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|Экономика
|03.05.2018 18:06
За три месяца текущего года волгоградские энергетики выявили более 300 нарушений на общую сумму свыше 34,5 млн рублей. Было проведено 37,5 тысячи инструментальных проверок счетчиков, 130 тысяч контрольных съемов показаний приборов учета. Общий объем неучтенного потребления составил более 13,4 млн кВтч, сообщили сегодня ИА «Высота 102» в группе компаний «Россети». Нарушителям предстоит компенсировать ущерб и оплатить штрафы. Так, только в Городищенском районе Волгоградской области выявлено 12 фактов безучетного потребления электроэнергии, ущерб по которым составил свыше 7 млн рублей, а в городе Волжском – шесть фактов на 10,9 млн рублей. Среди выявленных расхитителей электроэнергии подавляющее большинство – бытовые потребители и юридические...
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|Спорт
|03.05.2018 17:57
Сегодня губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров принял участие в заседании наблюдательного совета Оргкомитета «Россия-2018». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на портал президента России, мероприятие прошло в Сочи под руководством главы государства Владимира Путина и при участии президента ФИФА Джанни Инфантино. В режиме видео-конференции в совещании участвовали губернаторы регионов-организаторов матчей ЧМ-2018. Владимир Путин заявил, что подготовка к чемпионату мира практически завершена. При этом он обратил внимание глав субъектов на проведении своевременного и надежного благоустройства городов, принимающих матчи и болельщиков. Еще одна важнейшая тема, по словам президента, – медицинское сопровождение. «Надо предусмотреть механизм, исключающий любые бюрократические...
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