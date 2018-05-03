







К 73-ей годовщине Великой Победы музей-заповедник «Сталинградская битва» подготовил большую программу праздничных мероприятий для волгоградцев и гостей города. Они пройдут при поддержке Волгоградского регионального отделения Российского военно-исторического общества. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе музея.

В музее-панораме в эти майские дни пройдет торжественная церемония вручения паспортов юным жителям города, а также состоится праздничный концерт артистов Волгоградской областной филармонии. Для учащихся школ города и области проведут Урок Победы.

Посетителей Мемориально-исторического музея ждут музейные занятия «От костра до радио» и «Вещи, опаленные войной».

Посмотреть недавно открывшуюся мультимедийную экспозицию «Пароль Победы – Сталинград» и побывать на экскурсии, проводящейся с элементами театрализации приглашают в музей «Память».

По традиции колонны «Бессмертного полка» пройдут торжественным маршем от Дома Павлова до Зала Воинской Славы мемориального комплекса на Мамаевом кургане.

Кульминационным моментом праздничных торжеств станет грандиозная патриотическая акция «Свет Великой Победы», которая пройдет 7, 8 и 9 мая на Главной высоте России.