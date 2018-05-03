В Волгограде на площади Павших борцов проходит первая репетиция парада в честь Дня Победы

Полторы тысячи человек приняли участие в первой репетиции парада в честь Дня Победы, сообщает ИА “Высота 102”. В едином строю сегодня по площади Павших борцов прошли солдаты и офицеры Волгоградского гарнизона, курсанты академии МВД, бойцы МЧС, войска Росгвардии, кадеты Волгоградского кадетского казачьего корпуса и воспитанники военно-патриотических клубов ДОССАФ России. Открыли парад знаменные группы с флагом России, копией Знамени Победы и Знамени Вооруженных Сил. Рота почетного караула прошла в форме сухопутных войск, воздушно-десантных войск и флота.

Сегодня репетиция парада Победы проходит без участия военной техники. Танки, артиллерию и боевые машины волгоградцы смогут увидеть на второй репетиции. Она запланирована на субботу.



