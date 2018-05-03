|Спорт
|03.05.2018 17:57
Президент ФИФА Джанни Инфантино «заглянул» на стадион «Волгоград Арена»
Сегодня губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров принял участие в заседании наблюдательного совета Оргкомитета «Россия-2018». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на портал президента России, мероприятие прошло в Сочи под руководством главы государства Владимира Путина и при участии президента ФИФА Джанни Инфантино. В режиме видео-конференции в совещании участвовали губернаторы регионов-организаторов матчей ЧМ-2018.
Владимир Путин заявил, что подготовка к чемпионату мира практически завершена. При этом он обратил внимание глав субъектов на проведении своевременного и надежного благоустройства городов, принимающих матчи и болельщиков. Еще одна важнейшая тема, по словам президента, – медицинское сопровождение. «Надо предусмотреть механизм, исключающий любые бюрократические препоны и проволочки. Максимально комфортным должно быть и перемещение гостей турнира между городами-организаторами первенства. Прошу Минтранс вместе с Оргкомитетом ещё раз проработать этот вопрос», - отметил Владимир Путин.
Министр спорта РФ Павел Колобков рассказал о том, что построенные в российских городах стадионы станут домашними аренами местных футбольных клубов, на которых будут проводиться матчи, чемпионаты России и первенства страны. «Предполагается многофункциональное использование стадионов для проведения других спортивно-массовых и зрелищных мероприятий. В качестве наследия планируется безвозмездно передать объекты временных строений и сооружений для нужд регионов», - пояснил глава ведомства.
Примечательно, что главы регионов, принимавшие участие в совещании, в момент видео-трансляции находились на своих аренах. Радужные виды стадионов оценил президент ФИФА Джанни Инфантино, который пообещал приложить все силы для того, чтобы этот чемпионат мира лучшим в истории. «Отличные стадионы готовы, солнце везде светит. Хотел бы поблагодарить президента России, все регионы, оргкомитет, всех, кто работает во имя чемпионата мира, волонтеров. У нас есть команда, как в футболе: мы работаем все вместе, мы победим на чемпионате мира».
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|Экономика
|03.05.2018 18:06
За три месяца текущего года волгоградские энергетики выявили более 300 нарушений на общую сумму свыше 34,5 млн рублей. Было проведено 37,5 тысячи инструментальных проверок счетчиков, 130 тысяч контрольных съемов показаний приборов учета. Общий объем неучтенного потребления составил более 13,4 млн кВтч, сообщили сегодня ИА «Высота 102» в группе компаний «Россети». Нарушителям предстоит компенсировать ущерб и оплатить штрафы. Так, только в Городищенском районе Волгоградской области выявлено 12 фактов безучетного потребления электроэнергии, ущерб по которым составил свыше 7 млн рублей, а в городе Волжском – шесть фактов на 10,9 млн рублей. Среди выявленных расхитителей электроэнергии подавляющее большинство – бытовые потребители и юридические...
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|Культура
|03.05.2018 17:26
В зале Волгоградского музея изобразительных искусств имени И.И.Машкова сегодня открылась выставка знаменитого российского и советского художника-живописца и портретиста Александра Шилова. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», в Волгоград Александр Шилов привез 35 картин – портретов людей самых разных профессий и судеб. Актеры, политики, бездомные, священнослужители, ветераны становились героями его портретов, если художник видел необычные лица, глубокие глаза и нелегкие судьбы. Порой он мог уехать в глушь и писать портреты в избе хозяев. Александр Максович резко высказался о современном искусстве и заявил, что знает всего лишь два способа стать знаменитым – это много работать и прославиться за счет пиара....
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|Политика
|03.05.2018 17:01
Сегодня в ряды участников праймериз «Единой России» влился глава Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе реготделения партии власти, Андрей Косолапов подал заявление на участие в предварительном голосовании по отбору кандидатов в депутаты представительного собрания нового созыва. Косолапов вновь намерен баллотироваться по Тракторозаводскому одномандатному округу. Всего на сегодняшний день в борьбу за статус кандидата в депутаты от «Единой России» вступили 19 нынешних народных избранников. Причем некоторые из них уже стали конкурентами. Ситуация напоминает всем известную детскую игру «Музыкальные стулья»: пока играет музыка, у каждого из участников есть виды на свободные местечки, но, как известно, стульев всегда меньше,...
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|Расследования
|03.05.2018 16:32
К 6 годам колонии общего режима и штрафу в 900 тысяч рублей приговорил Центральный районный суд бывшего директора ЗАО "НПО "Европа-Биофарм" Майю Михалеву. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, женщину признали виновной в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном при разработке технологии глубокой переработки тыквы для получения пектина. В апреле 2012 года министерство образования и науки РФ заключило соответствующий госконтракт с ЗАО "НПО "Европа-Биофарм". Авансом были перечислены 45 миллионов рублей. Эти деньги Михалева перечислила на счета фирм, где сама же была учредителем. Так как опытно-технологические работы не проводились, она подготовила изготовление и подписание отчетов...
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|Происшествия
|03.05.2018 16:00
Полиция задержала двоих жителей Кировского района Волгограда по подозрению в ночном разбойном нападении и хулиганстве, совершенных в отношении жителей Саратовской области. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, безработные мужчины 25 и 30 лет, оба ранее судимые, познакомились через интернет с двумя жительницами Саратовской области. Девушки приехали в Волгоград на праздники, пригласили своих новых знакомых в квартиру, которую сняли в Центральном районе. После застолья молодые люди забрали у девушек паспорта, деньги в сумме 1,5 тысячи рублей, после чего угрожая пистолетом, стали требовать оказания интимных услуг. Девушкам удалось вырваться из квартиры и на время спрятаться от злоумышленников в лифте,...
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|Борьба с коррупцией
|03.05.2018 15:59
Сегодня заместитель главного врача клиники № 1 ГБОУ ВПО ВолгГМУ Светлана Рязанцева признана судом виновной в систематическом получении взяток. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, 39-летнюю Рязанцеву приговорили за два эпизода получения взяток, 51 эпизод служебного подлога, 6 эпизодов мелкого взяточничества и 82 эпизода получения взяток за незаконные действия с использованием служебного положения к 6,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Также ей придется выплатить штраф в размере 1 миллион рублей. Суд предоставил Рязанцевой отсрочку отбывания реального лишения свободы до достижения ее 5-летним ребенком 14-лет. Следствием и судом установлено, что Рязанцева при посредничестве четырех...
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|Спорт
|03.05.2018 15:29 (Обновлено: 03.05.2018 16:00)
Около сотни человек собрались в эти минуты у стойки «Кассир.ру» в ТРЦ «Комсомолл» в надежде получить бесплатный пригласительный билет на матч финала Кубка России по футболу, который пройдет на «Волгоград Арене» 9 мая. Как передает ИА «Высота 102», болельщики ждут открытия кассы, которая закрылась после того, как несколько человек все же смогли получить заветные билеты. По некоторым данным, женщина - кассир испугалась напора болельщиков и спешно покинула рабочее место с пачкой билетов. Кроме того, недовольство скоплением народа выражала администрация ТЦ. Сейчас желающие посетить...
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|Спорт
|03.05.2018 15:19
Владимир Путин проводит сегодня заседание наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Организационный комитет «Россия-2018». Предметом обсуждения, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт главы государства, станет готовность стадионов и других инфраструктурных объектов к мировому чемпионату. Планируется также обсудить вопросы транспортного, медицинского и информационного обеспечения футбольного турнира. Напомним, чемпионат мира по футболу пройдет в России летом этого года на 12 стадионах в 11 городах страны - в Волгограде, Казани, Екатеринбурге, Москве, Калининграде, Нижнем Новгороде, Самаре, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге, Саранске и Сочи.
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|Экономика
|03.05.2018 14:41
Жизненно важные «внутренности» ТРЦ «Диамант Зацарицынский» могут стать собственностью кредиторов. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документы арбитражного суда Волгоградской области, московский «АМТ-Банк» требует признать предметом залога (ипотеки) ряд объектов данного центра. Соответствующий иск подан к ООО «УСП», расположенном в Гумраке. В качестве одного из третьих лиц по делу проходит в том числе бывший депутат Госдумы от Волгоградской области, который находится в федеральном розыске – Олег Михеев. В случае удовлетворения исковых требований банка системы жизнеобеспечения торгового центра могут перейти в другие руки. Речь идет о водопроводе, газопроводе, автономной котельной, канализационной системе, стоянке перед торговым центром, трансформаторной подстанции, о...
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|Общество
|03.05.2018 14:17
Сегодня новый авиамаршрут связал с Волгоградом города-участники ЧМ-2018 Казань и Сочи. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе аэропорта Гумрак, первый самолет нового рейса прибыл в город-герой из Сочи в 8:10 и после почти часовой стоянки вылетел в Казань. Второй борт прибыл из Казани в 14:05. По традиции, севший на взлетно-посадочной полосе самолет проехал через водную арку, образованную струями из шлангов пожарных машин. В пресс-службе аэропорта подчеркнули, что маршрут включен в летнее расписание и будет действовать постоянно. Обслуживает направление компания "ЮТЭЙР". С 1 мая также начались перелеты в Самару и Краснодар. Эти направления открылись благодаря программе развития региональных перевозок, реализуемой...
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|Политика
|03.05.2018 13:55
С сегодняшнего дня приступил к работе в должности председателя Контрольно-счетной палаты Волгограда Александр Мордвинцев, сообщает ИА "Высота 102". По информации пресс-службы гордумы, Мордвинцев сложил с себя полномочия депутата. Напомним, что в представительном органе власти он возглавлял комитет по бюджету и налогам. Депутаты, входящие в его состав, приняли решение не избирать нового руководителя. Обязанности председателя бюджетного комитета будет исполнять заместитель председателя Михаил Девятов. Депутаты гордумы, напомним, 4 апреля этого года единогласно одобрили отставку Владимира Гордина с поста председателя КСП города. Он заявил об оставлении этой должности по собственному желанию, заявив, что хочет больше времени уделять семье. На...
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|Экология
|03.05.2018 13:43
Семь российских регионов, среди которых и Волгоградская область, получат возможность набрать достаточное число инспекторов для полноценной охраны лесов. Выделенный государством бюджет на 2018–2020 годы - 1 млрд рублей - позволит в этом году создать около 2 тыс. недостающих штатных мест в субъектах РФ. Число лесников, кроме волгоградского региона, также смогут увеличить Мордовия, Крым, Еврейская автономная область, Югра, Псковская и Иркутская области. Как сообщают «Известия» со ссылкой на доклад министра природных ресурсов и экологии РФ Сергея Донского, передает ИА «Высота 102», на начало 2018 года в России числилось 20 тыс. лесных инспекторов. А чтобы полноценно контролировать всю площадь лесного фонда страны...
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|Экономика
|03.05.2018 13:01
Свыше 852 тысяч рублей неустойки должен выплатить заказчик ремонта Комсомольского путепровода бывшему подрядчику - фирме "Аваль-Строй" за нарушение условий контракта. Как сообщает ИА "Высота 102", такое решение принял арбитражный суд Волгоградской области. Отметим, что стороны - МУ "Комдорстрой" (заказчик) и ООО "Аваль-Строй" (подрядчик) - обменялись исками о взыскании многомиллионных штрафов и неустоек еще весной прошлого года. Так, заказчик ремонта настаивал на том, что компания нарушила сроки договора. В свою очередь экс-подрядчик доказывал в суде, что это произошло по независящим от него обстоятельствам, и просил суд наказать заказчика за нарушение условий договора. Спор дошел до кассационной инстанции,...
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|Общество
|03.05.2018 12:16
Уже несколько дней в Кировском районе Волгограда во дворе дома №59 по ул. Одоевского на дороге зияет провал. Как рассказали ИА «Высота 102» горожане, из-за этого ни личный транспорт жильцов, ни машины экстренных служб не могут въехать во двор. «О ситуации проинформирована и администрация района, и управляющая компания, но воз и ныне там», - поделились волгоградцы. По словам жильцов, около двух лет назад в этом месте прокладывали трубы, последствия же этого ремонта вышли боком.
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|От Сталинграда - до Великой Победы
|03.05.2018 11:55
В Волгограде 9 мая Крестный ход в память о защитниках Отечества начнется в 11:00 от храма Всех Русских Святых на улице маршала Чуйкова. Участники пройдут по 7-й Гвардейской, далее — по проспекту Ленина до Мамаева кургана, где в храме Всех Святых будет совершена панихида по убиенным воинам. Как сообщили сегодня ИА «Высота 102» в волгоградской епархии, шествие по традиции возглавит одна из самых почитаемых в регионе чудотворных икон Божией Матери — Урюпинская. Образ доставлен в Волгоград из Покровского кафедрального собора Урюпинска и открыт для поклонения верующих в часовне в Комсомольском саду. Спуск участников шествия после богослужения на Мамаевом кургане будет...
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