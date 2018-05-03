



Сегодня губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров принял участие в заседании наблюдательного совета Оргкомитета «Россия-2018». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на портал президента России, мероприятие прошло в Сочи под руководством главы государства Владимира Путина и при участии президента ФИФА Джанни Инфантино. В режиме видео-конференции в совещании участвовали губернаторы регионов-организаторов матчей ЧМ-2018.





Владимир Путин заявил, что подготовка к чемпионату мира практически завершена. При этом он обратил внимание глав субъектов на проведении своевременного и надежного благоустройства городов, принимающих матчи и болельщиков. Еще одна важнейшая тема, по словам президента, – медицинское сопровождение. «Надо предусмотреть механизм, исключающий любые бюрократические препоны и проволочки. Максимально комфортным должно быть и перемещение гостей турнира между городами-организаторами первенства. Прошу Минтранс вместе с Оргкомитетом ещё раз проработать этот вопрос», - отметил Владимир Путин.

Министр спорта РФ Павел Колобков рассказал о том, что построенные в российских городах стадионы станут домашними аренами местных футбольных клубов, на которых будут проводиться матчи, чемпионаты России и первенства страны. «Предполагается многофункциональное использование стадионов для проведения других спортивно-массовых и зрелищных мероприятий. В качестве наследия планируется безвозмездно передать объекты временных строений и сооружений для нужд регионов», - пояснил глава ведомства.

Примечательно, что главы регионов, принимавшие участие в совещании, в момент видео-трансляции находились на своих аренах. Радужные виды стадионов оценил президент ФИФА Джанни Инфантино, который пообещал приложить все силы для того, чтобы этот чемпионат мира лучшим в истории. «Отличные стадионы готовы, солнце везде светит. Хотел бы поблагодарить президента России, все регионы, оргкомитет, всех, кто работает во имя чемпионата мира, волонтеров. У нас есть команда, как в футболе: мы работаем все вместе, мы победим на чемпионате мира».



