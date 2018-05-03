|Аналитика
|03.05.2018 20:16
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде болельщики не могут получить обещанные РФС бесплатные билеты на финал Кубка России
Смотрите сегодня в программе: официальный билетный оператор оказался не готов к наплыву желающих получить бесплатный пригласительный на финал Кубка России по футболу, который состоится на «Волгоград Арене» 9 мая. 3десь будет город-сад: губернатор Волгоградской области, судя по всему, собирается надолго задержаться у руля региона. Волжская ГЭС постепенно снижает объемы сброса воды: после паводка должен наступить период рыбной полки. Знаменитый портретист Александр Шилов приехал в Волгоград: перед открытием персональной выставки в музее ИЗО народный художник СССР «свысока» пообщался с местными журналистами.
Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире «Первого волгоградского канала» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00, 20:00 и 21:00 в будние дни.
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Председатель Совета директоров ГК "Чистый город" Полина Вергун в Фейсбуке сделала резкое откровенное заявление. Как сообщает ИА «Высота 102» со...
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Первый матч на новом стадионе "Волгоград Арена" завершился победой “Ротора-Волгограда” над владивостокской командой “Луч-Энергия”, сообщает ИА “Высота 102”....
|Газетный киоск
|03.05.2018 20:30
Редакция ИА «Высота 102» рассказывала в своих публикациях о ситуации с конкурсом по отбору регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в Волгоградской области. Как известно, участвуют в нем две компании, одна из которых ООО «Управление отходами Волгоград», которая имеет отношение к компаниям «Концессии водоснабжения» и «Концессии теплоснабжения». Само же ЗАО «Управление отходами» является «дочкой» УК «Лидер». В настоящее время ФАС России приостановила торги по выбору регионального оператора в Волгоградской области по жалобе ООО «Спецпроект» на действия организатора торгов – комитета ЖКХ и ТЭК Волгоградской области. Компания просит рассмотреть правомерность допуска компании ООО «Управление отходами Волгоград». При этом один...
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|От Сталинграда - до Великой Победы
|03.05.2018 20:20
К 73-ей годовщине Великой Победы музей-заповедник «Сталинградская битва» подготовил большую программу праздничных мероприятий для волгоградцев и гостей города. Они пройдут при поддержке Волгоградского регионального отделения Российского военно-исторического общества. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе музея. В музее-панораме в эти майские дни пройдет торжественная церемония вручения паспортов юным жителям города, а также состоится праздничный концерт артистов Волгоградской областной филармонии. Для учащихся школ города и области проведут Урок Победы. Посетителей Мемориально-исторического музея ждут музейные занятия «От костра до радио» и «Вещи, опаленные войной». Посмотреть недавно открывшуюся мультимедийную экспозицию «Пароль Победы – Сталинград» и побывать на...
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|От Сталинграда - до Великой Победы
|03.05.2018 19:22
Полторы тысячи человек приняли участие в первой репетиции парада в честь Дня Победы, сообщает ИА “Высота 102”. В общем строю сегодня по площади Павших борцов прошли солдаты и офицеры Волгоградского гарнизона, курсанты академии МВД, бойцы МЧС, войска Росгвардии, кадеты Волгоградского кадетского казачьего корпуса и воспитанники военно-патриотических клубов ДОССАФ России. Открыли парад знаменные группы с флагом России, копией Знамени Победы и Знамени Вооруженных Сил. Рота почетного караула была одета в форму сухопутных, воздушно-десантных войск и флота. В строю были и исторические "коробки", в них шли солдаты и офицеры в форме пехотинцев, летчиков и моряков времен Великой Отечественной войны. Два...
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|Экономика
|03.05.2018 18:06
За три месяца текущего года волгоградские энергетики выявили более 300 нарушений на общую сумму свыше 34,5 млн рублей. Было проведено 37,5 тысячи инструментальных проверок счетчиков, 130 тысяч контрольных съемов показаний приборов учета. Общий объем неучтенного потребления составил более 13,4 млн кВтч, сообщили сегодня ИА «Высота 102» в группе компаний «Россети». Нарушителям предстоит компенсировать ущерб и оплатить штрафы. Так, только в Городищенском районе Волгоградской области выявлено 12 фактов безучетного потребления электроэнергии, ущерб по которым составил свыше 7 млн рублей, а в городе Волжском – шесть фактов на 10,9 млн рублей. Среди выявленных расхитителей электроэнергии подавляющее большинство – бытовые потребители и юридические...
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|Спорт
|03.05.2018 17:57
Сегодня губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров принял участие в заседании наблюдательного совета Оргкомитета «Россия-2018». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на портал президента России, мероприятие прошло в Сочи под руководством главы государства Владимира Путина и при участии президента ФИФА Джанни Инфантино. В режиме видео-конференции в совещании участвовали губернаторы регионов-организаторов матчей ЧМ-2018. Владимир Путин заявил, что подготовка к чемпионату мира практически завершена. При этом он обратил внимание глав субъектов на проведении своевременного и надежного благоустройства городов, принимающих матчи и болельщиков. Еще одна важнейшая тема, по словам президента, – медицинское сопровождение. «Надо предусмотреть механизм, исключающий любые бюрократические...
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|Культура
|03.05.2018 17:26
В зале Волгоградского музея изобразительных искусств имени И.И.Машкова сегодня открылась выставка знаменитого российского и советского художника-живописца и портретиста Александра Шилова. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», в Волгоград Александр Шилов привез 35 картин – портретов людей самых разных профессий и судеб. Актеры, политики, бездомные, священнослужители, ветераны становились героями его портретов, если художник видел необычные лица, глубокие глаза и нелегкие судьбы. Порой он мог уехать в глушь и писать портреты в избе хозяев. Александр Максович резко высказался о современном искусстве и заявил, что знает всего лишь два способа стать знаменитым – это много работать и прославиться за счет пиара....
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|Политика
|03.05.2018 17:01
Сегодня в ряды участников праймериз «Единой России» влился глава Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе реготделения партии власти, Андрей Косолапов подал заявление на участие в предварительном голосовании по отбору кандидатов в депутаты представительного собрания нового созыва. Косолапов вновь намерен баллотироваться по Тракторозаводскому одномандатному округу. Всего на сегодняшний день в борьбу за статус кандидата в депутаты от «Единой России» вступили 19 нынешних народных избранников. Причем некоторые из них уже стали конкурентами. Ситуация напоминает всем известную детскую игру «Музыкальные стулья»: пока играет музыка, у каждого из участников есть виды на свободные местечки, но, как известно, стульев всегда меньше,...
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|Расследования
|03.05.2018 16:32
К 6 годам колонии общего режима и штрафу в 900 тысяч рублей приговорил Центральный районный суд бывшего директора ЗАО "НПО "Европа-Биофарм" Майю Михалеву. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, женщину признали виновной в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном при разработке технологии глубокой переработки тыквы для получения пектина. В апреле 2012 года министерство образования и науки РФ заключило соответствующий госконтракт с ЗАО "НПО "Европа-Биофарм". Авансом были перечислены 45 миллионов рублей. Эти деньги Михалева перечислила на счета фирм, где сама же была учредителем. Так как опытно-технологические работы не проводились, она подготовила изготовление и подписание отчетов...
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|Происшествия
|03.05.2018 16:00
Полиция задержала двоих жителей Кировского района Волгограда по подозрению в ночном разбойном нападении и хулиганстве, совершенных в отношении жителей Саратовской области. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, безработные мужчины 25 и 30 лет, оба ранее судимые, познакомились через интернет с двумя жительницами Саратовской области. Девушки приехали в Волгоград на праздники, пригласили своих новых знакомых в квартиру, которую сняли в Центральном районе. После застолья молодые люди забрали у девушек паспорта, деньги в сумме 1,5 тысячи рублей, после чего угрожая пистолетом, стали требовать оказания интимных услуг. Девушкам удалось вырваться из квартиры и на время спрятаться от злоумышленников в лифте,...
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|Борьба с коррупцией
|03.05.2018 15:59
Сегодня бывший заместитель главного врача клиники № 1 ГБОУ ВПО ВолгГМУ Светлана Рязанцева признана судом виновной в систематическом получении взяток. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, 39-летнюю Рязанцеву приговорили за два эпизода получения взяток, 51 эпизод служебного подлога, 6 эпизодов мелкого взяточничества и 82 эпизода получения взяток за незаконные действия с использованием служебного положения к 6,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Также ей придется выплатить штраф в размере 1 миллион рублей. Суд предоставил Рязанцевой отсрочку отбывания реального лишения свободы до достижения ее 5-летним ребенком 14-лет. Следствием и судом установлено, что Рязанцева при посредничестве...
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|Спорт
|03.05.2018 15:29
Около сотни человек собрались в эти минуты у стойки «Кассир.ру» в ТРЦ «Комсомолл» в надежде получить бесплатный пригласительный билет на матч финала Кубка России по футболу, который пройдет на «Волгоград Арене» 9 мая. Как передает ИА «Высота 102», болельщики ждут открытия кассы, которая закрылась после того, как несколько человек все же смогли получить заветные билеты. По некоторым данным, женщина - кассир испугалась напора болельщиков и спешно покинула рабочее место с пачкой билетов. Кроме того, недовольство скоплением народа выражала администрация ТЦ. Сейчас желающие посетить...
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|Спорт
|03.05.2018 15:19
Владимир Путин проводит сегодня заседание наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Организационный комитет «Россия-2018». Предметом обсуждения, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт главы государства, станет готовность стадионов и других инфраструктурных объектов к мировому чемпионату. Планируется также обсудить вопросы транспортного, медицинского и информационного обеспечения футбольного турнира. Напомним, чемпионат мира по футболу пройдет в России летом этого года на 12 стадионах в 11 городах страны - в Волгограде, Казани, Екатеринбурге, Москве, Калининграде, Нижнем Новгороде, Самаре, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге, Саранске и Сочи.
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|Экономика
|03.05.2018 14:41
Жизненно важные «внутренности» ТРЦ «Диамант Зацарицынский» могут стать собственностью кредиторов. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документы арбитражного суда Волгоградской области, московский «АМТ-Банк» требует признать предметом залога (ипотеки) ряд объектов данного центра. Соответствующий иск подан к ООО «УСП», расположенном в Гумраке. В качестве одного из третьих лиц по делу проходит в том числе бывший депутат Госдумы от Волгоградской области, который находится в федеральном розыске – Олег Михеев. В случае удовлетворения исковых требований банка системы жизнеобеспечения торгового центра могут перейти в другие руки. Речь идет о водопроводе, газопроводе, автономной котельной, канализационной системе, стоянке перед торговым центром, трансформаторной подстанции, о...
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|Общество
|03.05.2018 14:17
Сегодня новый авиамаршрут связал с Волгоградом города-участники ЧМ-2018 Казань и Сочи. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе аэропорта Гумрак, первый самолет нового рейса прибыл в город-герой из Сочи в 8:10 и после почти часовой стоянки вылетел в Казань. Второй борт прибыл из Казани в 14:05. По традиции, севший на взлетно-посадочной полосе самолет проехал через водную арку, образованную струями из шлангов пожарных машин. В пресс-службе аэропорта подчеркнули, что маршрут включен в летнее расписание и будет действовать постоянно. Обслуживает направление компания "ЮТЭЙР". С 1 мая также начались перелеты в Самару и Краснодар. Эти направления открылись благодаря программе развития региональных перевозок, реализуемой...
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|Политика
|03.05.2018 13:55
С сегодняшнего дня приступил к работе в должности председателя Контрольно-счетной палаты Волгограда Александр Мордвинцев, сообщает ИА "Высота 102". По информации пресс-службы гордумы, Мордвинцев сложил с себя полномочия депутата. Напомним, что в представительном органе власти он возглавлял комитет по бюджету и налогам. Депутаты, входящие в его состав, приняли решение не избирать нового руководителя. Обязанности председателя бюджетного комитета будет исполнять заместитель председателя Михаил Девятов. Депутаты гордумы, напомним, 4 апреля этого года единогласно одобрили отставку Владимира Гордина с поста председателя КСП города. Он заявил об оставлении этой должности по собственному желанию, заявив, что хочет больше времени уделять семье. На...
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3 мая 20:16
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде болельщики не могут получить обещанные РФС бесплатные билеты на финал Кубка России 3
3 мая 19:22
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Аналитика
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«Высота 102 ТВ»: В Волгограде болельщики не могут получить обещанные РФС бесплатные билеты на финал Кубка России 3
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