В Волгоградской области безработного поймали на краже из кармана успешной знакомой

Ответить за кражу у своей давней знакомой придется 46-летнему жителю Фролово. Как сообщили сегодня ИА “Высота 102” в Волгоградском ЛУ МВД России на транспорте, мужчина ездил по области в поисках работы. На станции Калинино на перроне он встретил свою давнюю знакомую, провожавшую на поезд подругу. Нежданную встречу решили отметить спиртным, для этого они присели на ближайшей лавочке. В ходе разговор женщина похвалилась заработанной ею крупной суммой. И в доказательство финансового успеха вытащила из кармана куртки пачку купюр. Воспользовавшись случаем, безработный незаметно выудил из кармана женщины пятитысячную купюру. А затем сказал, что ему нужно отлучиться. Заподозрив неладное, его знакомая пересчитала деньги и увидела недостачу. Тогда женщина обратилась к патрулирующим перрон полицейским. Они по горячим следам задержали злоумышленника неподалеку от станции. В отношении него возбуждено уголовное дело. Фроловчанину грозит до 5 лет лишения свободы.



