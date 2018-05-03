Налоговые органы на официальном сайте ФНС России с 1 июня текущего года запускают новый сервис проверки контрагентов "Прозрачный бизнес". Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе УФНС России по Волгоградской области, он позволит в считанные секунды убедиться в том, к какой категории относится контрагент и проявить должную осмотрительность при выборе делового партнера. В режиме онлайн можно будет проверить потенциального контрагента на предмет наличия долгов, налоговых нарушений, а также узнать финансовое состояние компании. Благодаря электронному сервису, каждый владелец бизнеса может получить объективную картину того, как выглядит его собственный бизнес в глазах контрагента.

Отмечается, что размещение данных осуществляется с соблюдением требований постановления Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 583 "Об обеспечении доступа к общедоступной информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в форме открытых данных". При первом размещении доступными станут сведения о налоговых нарушениях, о сумме недоимки и задолженности, образовавшейся по состоянию на 31 декабря 2017 года, при ее неуплате в срок до 1 мая 2018.



