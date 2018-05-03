К 6 годам колонии общего режима и штрафу в 900 тысяч рублей приговорил Центральный районный суд бывшего директора ЗАО "НПО "Европа-Биофарм" Майю Михалеву. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, женщину признали виновной в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном при разработке технологии глубокой переработки тыквы для получения пектина. В апреле 2012 года министерство образования и науки РФ заключило соответствующий госконтракт с ЗАО "НПО "Европа-Биофарм". Авансом были перечислены 45 миллионов рублей. Эти деньги Михалева перечислила на счета фирм, где сама же была учредителем. Так как опытно-технологические работы не проводились, она подготовила изготовление и подписание отчетов о том, что они якобы выполнены. Михалева взята под стражу в зале суда. Приговор в силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке.

Отметим, что уголовное дело расследовали сотрудники регионального ГУ МВД России. Оперативное сопровождение осуществлялось силами УФСБ России по Волгоградской области.







