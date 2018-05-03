В Волгограде заместителя главврача медклиники осудили за 90 эпизодов взятки

Сегодня заместитель главного врача клиники № 1 ГБОУ ВПО ВолгГМУ Светлана Рязанцева признана судом виновной в систематическом получении взяток. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, 39-летнюю Рязанцеву приговорили за два эпизода получения взяток, 51 эпизод служебного подлога, 6 эпизодов мелкого взяточничества и 82 эпизода получения взяток за незаконные действия с использованием служебного положения к 6,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Также ей придется выплатить штраф в размере 1 миллион рублей. Суд предоставил Рязанцевой отсрочку отбывания реального лишения свободы до достижения ее 5-летним ребенком 14-лет.

Следствием и судом установлено, что Рязанцева при посредничестве четырех знакомых в 2011-2015 г.г. получала от жителей Волгограда взятки за оформление и выдачу путевок на лечение в государственные санатории Ставропольского края. Сумма взяток варьировалась от 10 до 20 тысяч рублей. Пройти лечение за взятки сообщницы предлагали всем желающим, даже при отсутствии к тому медицинских показаний. Получив согласие потенциальных клиентов, посредники брали у них задаток в сумме 5 тысяч рублей, а также копии необходимых документов, после чего Рязанцева оформляла их на фиктивное лечение в клинику №1. После незаконного получения путевок мнимые больные через посредников передавали оставшуюся часть денежного вознаграждения.

Таким способом фактически за государственный счет в санаториях отдохнуло 58 жителей Волгограда, не имевших острых показаний к лечению. Вину в инкриминируемых деяниях Рязанцева не признала. Оперативное сопровождение расследования уголовного дела осуществлялось сотрудниками ГУ МВД России по Волгоградской области. Расследование уголовного дела проводилось СУ СК России по Волгоградской области.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.