Депутаты Волгоградской гордумы превращаются в конкурентов





Сегодня в ряды участников праймериз «Единой России» влился глава Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе реготделения партии власти, Андрей Косолапов подал заявление на участие в предварительном голосовании по отбору кандидатов в депутаты представительного собрания нового созыва. Косолапов вновь намерен баллотироваться по Тракторозаводскому одномандатному округу. Всего на сегодняшний день в борьбу за статус кандидата в депутаты от «Единой России» вступили 19 нынешних народных избранников. Причем некоторые из них уже стали конкурентами. Ситуация напоминает всем известную детскую игру «Музыкальные стулья»: пока играет музыка, у каждого из участников есть виды на свободные местечки, но, как известно, стульев всегда меньше, чем желающих их занять. К слову, при оформлении заявок на участие в праймериз участники дают письменное обещание в случае проигрыша на предварительном голосовании не идти на большие выборы.

Напомним, в новом созыве городской думы будет только 36 депутатов, а не 48, как сейчас. Количество избирательных округов в целях экономии бюджета города уменьшено с 24 до 18. В связи с чем, всем сегодняшним обладателям мандатов при всем желании родной партии в обновленном составе горсовета явно не хватит мест. Тем не менее, думцы не отчаиваются и готовы бросить все силы на то, чтобы партия взяла на предвыборный борт именно их. К примеру, на одномандатный избирательный округ Советского района №13 претендуют как минимум двое нардепов - Андрей Гимбатов, который уже одерживал победу на довыборах в Советском районе как одномандатник, и списочник Сергей Пискарев. Депутат Зоя Заболотнева решила состязаться за статус кандидата по округу №5 Краснооктябрьского района с замглавы Волгограда, руководителем фракции «ЕР» в гордуме Алексеем Волоцковым. В одну и ту же территориальную группу №13 Советского района записались Наталья Трубина и Дмитрий Федюшкин. У Трубиной – багаж в виде двух созывов депутатства, что можно считать как плюсом, так и минусом. У Федюшкина есть отец – крупный бизнесмен и депутат областной думы, а также молодость и задор. В ходе предварительного голосования «ЕР» у этих и остальных думцев есть шанс попытаться доказать свою полезность самой мощной партии.

Заявки на участие в праймериз принимаются до 8 мая. Само предварительное голосование «Единой России» состоится 3 июня. По его итогам партия сформирует список кандидатов в депутаты Волгоградской городской думы. Выборы пройдут 9 сентября.



