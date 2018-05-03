Президент РФ проверит готовность городов к ЧМ-2018

Владимир Путин проводит сегодня заседание наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Организационный комитет «Россия-2018». Предметом обсуждения, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт главы государства, станет готовность стадионов и других инфраструктурных объектов к мировому чемпионату. Планируется также обсудить вопросы транспортного, медицинского и информационного обеспечения футбольного турнира.

Напомним, чемпионат мира по футболу пройдет в России летом этого года на 12 стадионах в 11 городах страны - в Волгограде, Казани, Екатеринбурге, Москве, Калининграде, Нижнем Новгороде, Самаре, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге, Саранске и Сочи.