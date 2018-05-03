Полиция задержала двоих жителей Кировского района Волгограда по подозрению в ночном разбойном нападении и хулиганстве, совершенных в отношении жителей Саратовской области. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, безработные мужчины 25 и 30 лет, оба ранее судимые, познакомились через интернет с двумя жительницами Саратовской области. Девушки приехали в Волгоград на праздники, пригласили своих новых знакомых в квартиру, которую сняли в Центральном районе. После застолья молодые люди забрали у девушек паспорта, деньги в сумме 1,5 тысячи рублей, после чего угрожая пистолетом, стали требовать оказания интимных услуг. Девушкам удалось вырваться из квартиры и на время спрятаться от злоумышленников в лифте, который они заблокировали между этажами. Злоумышленники, не сумев разблокировать лифт, скрылись.

В эту же ночь волгоградцы познакомились с двумя стюардессами, также жительницами Саратовской области, на период между рейсами снявшими в Волгограде квартиру. Однако и это знакомство завершилось конфликтом. Знаки внимания, оказываемые девушкам, были крайне навязчивы и непристойны, в результате чего к ним на помощь спустился их коллега – 24-летний стюард авиалиний. В ходе возникшего конфликта ему злоумышленники из травматического оружия причинили огнестрельное ранение живота. Позже пострадавшему была оказана медицинская помощь. Подозреваемых задержали сотрудники Росгвардии и оперативники уголовного розыска районного отдела полиции. Подозреваемые сознались в содеянном. Уголовное дело возбуждено по двум статьям УК РФ - "Хулиганство" и "Разбой".



