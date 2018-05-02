В Волгоградской гордуме на одного депутата стало меньше









С сегодняшнего дня приступил к работе в должности председателя Контрольно-счетной палаты Волгограда Александр Мордвинцев, сообщает ИА "Высота 102". По информации пресс-службы гордумы, Мордвинцев сложил с себя полномочия депутата. Напомним, что в представительном органе власти он возглавлял комитет по бюджету и налогам. Депутаты, входящие в его состав, приняли решение не избирать нового руководителя. Обязанности председателя бюджетного комитета будет исполнять заместитель председателя Михаил Девятов.

Депутаты гордумы, напомним, 4 апреля этого года единогласно одобрили отставку Владимира Гордина с поста председателя КСП города. Он заявил об оставлении этой должности по собственному желанию, заявив, что хочет больше времени уделять семье. На этот пост единогласно был избран Александр Мордвинцев.



