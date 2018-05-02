Волгоградской области в 2018 году добавят лесников с высшим образованием

Семь российских регионов, среди которых и Волгоградская область, получат возможность набрать достаточное число инспекторов для полноценной охраны лесов. Выделенный государством бюджет на 2018–2020 годы - 1 млрд рублей - позволит в этом году создать около 2 тыс. недостающих штатных мест в субъектах РФ. Число лесников, кроме волгоградского региона, также смогут увеличить Мордовия, Крым, Еврейская автономная область, Югра, Псковская и Иркутская области. Как сообщают «Известия» со ссылкой на доклад министра природных ресурсов и экологии РФ Сергея Донского, передает ИА «Высота 102», на начало 2018 года в России числилось 20 тыс. лесных инспекторов. А чтобы полноценно контролировать всю площадь лесного фонда страны (1,1 млрд га), их требуется около 40 тыс.

Однако и имеющиеся вакансии — более 1,5 тыс. — пока не заняты. В минприроды это объяснили тем, что претендовать на место лесного инспектора может не каждый. У лесников должно быть высшее образование в области лесного хозяйства или другое, но с переподготовкой и присвоением соответствующей квалификации.

Директор лесной программы Всемирного фонда дикой природы России Николай Шматков пояснил «Известиям», что россияне не хотят идти в лесные инспекторы, потому что зарплата у тех 10–15 тыс. рублей в месяц. «При этом работу не отнесешь к низкоквалифицированной — она требует специальных биологических и технических знаний. Современный работник лесного хозяйства должен хорошо разбираться не только в деревьях, но и в картах, технологиях и, увы, в огромном объеме отчетности», — пояснил Шматков. По мнению эксперта, основная причина низких зарплат и нехватки кадров — отсутствие правильной экономической схемы финансирования лесного хозяйства. Сейчас оно полностью зависит от субсидий и не окупается. Леса истощены незаконными рубками, лесными пожарами. Также он считает, что органы власти в регионах должны существенно повысить заработную плату лесным инспекторам за счет резервных средств, усилить требования к ним, помочь лесопромышленным компаниям развивать партнерства с техникумами и вузами, готовящими специалистов.

Зампред комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Будуев считает, что увеличивать число инспекторов необходимо, но эта мера не главная в деле охраны леса. «Самое главное — это убрать коррупционные механизмы из системы управления лесами. Чтобы, например, здоровый лес не признавали больным и не пускали под вырубку. Леса поджигают, чтобы скрыть незаконные махинации. И нужны более серьезные меры, чтобы их защитить. Для охраны леса давно пора внедрять новые технологии — спутники, дроны и другие, которые позволят исключить человеческий фактор», — убежден он.

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