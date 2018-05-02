|Экономика
|03.05.2018 14:41
Кредиторы дотянулись еще до одного «детища» беглого экс-депутата Госдумы от Волгоградской области
Жизненно важные «внутренности» ТРЦ «Диамант Зацарицынский» могут стать собственностью кредиторов. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документы арбитражного суда Волгоградской области, московский «АМТ-Банк» требует признать предметом залога (ипотеки) ряд объектов данного центра. Соответствующий иск подан к ООО «УСП», расположенном в Гумраке. В качестве одного из третьих лиц по делу проходит в том числе бывший депутат Госдумы от Волгоградской области, который находится в федеральном розыске – Олег Михеев. В случае удовлетворения исковых требований банка системы жизнеобеспечения торгового центра могут перейти в другие руки. Речь идет о водопроводе, газопроводе, автономной котельной, канализационной системе, стоянке перед торговым центром, трансформаторной подстанции, о восьми эскалаторах и трех лифтах.
Напомним, компания «Диамант Девелопмент Групп», которую контролировал беглый экс-депутат, возвела в Волгограде несколько торговых центров, судьба которых сложилась по-разному. Например, «Диамант на Комсомольской» был выставлен на торги в счет погашения долгов компании, «Диамант на Тракторном» сменил хозяев и название и недавно был закрыт по решению суда из-за несоблюдения противопожарных норм. Теперь кредиторы дотянулись и до другого «детища» бывшего депутата Госдумы.
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|Происшествия
|03.05.2018 15:06 (Обновлено: 03.05.2018 15:11)
Полиция задержала двоих жителей Кировского района Волгограда по подозрению в ночном разбойном нападении и хулиганстве, совершенных в отношении жителей Саратовской области. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, безработные мужчины 25 и 30 лет, оба ранее судимые, познакомились через интернет с двумя жительницами Саратовской области. Девушки приехали в Волгоград на праздники, пригласили своих новых знакомых в квартиру, которую сняли в Центральном районе. После застолья молодые люди забрали у девушек паспорта, деньги в сумме 1,5 тысячи рублей, после чего угрожая пистолетом, стали требовать оказания интимных услуг. Девушкам удалось вырваться из квартиры и на время спрятаться от злоумышленников в лифте,...
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|Общество
|03.05.2018 14:17
Сегодня новый авиамаршрут связал с Волгоградом города-участники ЧМ-2018 Казань и Сочи. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе аэропорта Гумрак, первый самолет нового рейса прибыл в город-герой из Сочи в 8:10 и после почти часовой стоянки вылетел в Казань. Второй борт прибыл из Казани в 14:05. По традиции, севший на взлетно-посадочной полосе самолет проехал через водную арку, образованную струями из шлангов пожарных машин. В пресс-службе аэропорта подчеркнули, что маршрут включен в летнее расписание и будет действовать постоянно. Обслуживает направление компания "ЮТЭЙР". С 1 мая также начались перелеты в Самару и Краснодар. Эти направления открылись благодаря программе развития региональных перевозок, реализуемой...
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|Политика
|03.05.2018 13:55
С сегодняшнего дня приступил к работе в должности председателя Контрольно-счетной палаты Волгограда Александр Мордвинцев, сообщает ИА "Высота 102". По информации пресс-службы гордумы, Мордвинцев сложил с себя полномочия депутата. Напомним, что в представительном органе власти он возглавлял комитет по бюджету и налогам. Депутаты, входящие в его состав, приняли решение не избирать нового руководителя. Обязанности председателя бюджетного комитета будет исполнять заместитель председателя Михаил Девятов. Депутаты гордумы, напомним, 4 апреля этого года единогласно одобрили отставку Владимира Гордина с поста председателя КСП города. Он заявил об оставлении этой должности по собственному желанию, заявив, что хочет больше времени уделять семье. На...
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|Экология
|03.05.2018 13:43
Семь российских регионов, среди которых и Волгоградская область, получат возможность набрать достаточное число инспекторов для полноценной охраны лесов. Выделенный государством бюджет на 2018–2020 годы - 1 млрд рублей - позволит в этом году создать около 2 тыс. недостающих штатных мест в субъектах РФ. Число лесников, кроме волгоградского региона, также смогут увеличить Мордовия, Крым, Еврейская автономная область, Югра, Псковская и Иркутская области. Как сообщают «Известия» со ссылкой на доклад министра природных ресурсов и экологии РФ Сергея Донского, передает ИА «Высота 102», на начало 2018 года в России числилось 20 тыс. лесных инспекторов. А чтобы полноценно контролировать всю площадь лесного фонда страны...
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|Экономика
|03.05.2018 13:01
Свыше 852 тысяч рублей неустойки должен выплатить заказчик ремонта Комсомольского путепровода бывшему подрядчику - фирме "Аваль-Строй" за нарушение условий контракта. Как сообщает ИА "Высота 102", такое решение принял арбитражный суд Волгоградской области. Отметим, что стороны - МУ "Комдорстрой" (заказчик) и ООО "Аваль-Строй" (подрядчик) - обменялись исками о взыскании многомиллионных штрафов и неустоек еще весной прошлого года. Так, заказчик ремонта настаивал на том, что компания нарушила сроки договора. В свою очередь экс-подрядчик доказывал в суде, что это произошло по независящим от него обстоятельствам, и просил суд наказать заказчика за нарушение условий договора. Спор дошел до кассационной инстанции,...
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|Общество
|03.05.2018 12:16
Уже несколько дней в Кировском районе Волгограда во дворе дома №59 по ул. Одоевского на дороге зияет провал. Как рассказали ИА «Высота 102» горожане, из-за этого ни личный транспорт жильцов, ни машины экстренных служб не могут въехать во двор. «О ситуации проинформирована и администрация района, и управляющая компания, но воз и ныне там», - поделились волгоградцы. По словам жильцов, около двух лет назад в этом месте прокладывали трубы, последствия же этого ремонта вышли боком.
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|Общество
|03.05.2018 11:55
В Волгограде 9 мая Крестный ход в память о защитниках Отечества начнется в 11:00 от храма Всех Русских Святых на улице маршала Чуйкова. Участники пройдут по 7-й Гвардейской, далее — по проспекту Ленина до Мамаева кургана, где в храме Всех Святых будет совершена панихида по убиенным воинам. Как сообщили сегодня ИА «Высота 102» в волгоградской епархии, шествие по традиции возглавит одна из самых почитаемых в регионе чудотворных икон Божией Матери — Урюпинская. Образ доставлен в Волгоград из Покровского кафедрального собора Урюпинска и открыт для поклонения верующих в часовне в Комсомольском саду. Спуск участников шествия после богослужения на Мамаевом кургане будет...
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|Происшествия
|03.05.2018 11:02
Пагубное пристрастие к наркотикам привело вора-домушника из Камышина на больничную койку и выдало его преступление. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, в среду в больницу с травмами и в состоянии наркотического опьянения был доставлен мужчина. Им оказался не раз судимый 39-летний местный житель. Во время проверки обстоятельств случившегося, полицейские выяснили, что он пострадал при попытке ограбить квартиру в шестом микрорайоне. Рецидивист с крыши спустился на балкон 8-го этажа, залез в чужое жилище. Там он взял рюкзак, в который сложил ювелирные изделия, сотовые телефоны, наручные часы, найденные в доме. Затем он запер изнутри дверь на...
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|Происшествия
|03.05.2018 10:35
Задержан мужчина, напавший на салон сотовой связи в Красноармейском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, вечером 1 мая в салон сотовой связи "Теле-2", расположенный на проспекте Героев Сталинграда, ворвался мужчина в медицинской маске. Он ранил ножом 24-летнюю продавщицу и попытался похитить сотовый телефон, но получил отпор и сбежал. Девушка с резаной раной подбородка и шеи доставлена в больницу №15. Сотрудники угрозыска вышли на след злоумышленника. Им оказался 24-летний молодой человек, трижды судимый за грабеж, кражу, побои. В совершенном преступлении он признался. Правда, как считают следователи, это не единственный его преступный эпизод. Они просят всех,...
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|Газетный киоск
|03.05.2018 10:23
МОСКВА, 3 мая, /ТАСС/. Взрыв газа произошел на четвертом этаже пятиэтажки в городе Фролово в Волгоградской области, сообщил ТАСС в четверг источник в экстренных службах региона. "В результате взрыва газа нарушено остекление здания, однако несущие конструкции остались целы", - сказал собеседник агентства. По его словам, в результате произошедшего никто не пострадал, эвакуация жильцов...
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|Происшествия
|03.05.2018 09:00
В Волгограде на пересечении улиц Рокоссовского и Ангарской произошло ДТП с участием трамвая №2 и автомобиля марки «Тойота». Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», в результате происшествия нарушено движение общественного транспорта, более десятка трамваев остановились. По предварительным данным, никто в аварии не пострадал. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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|Экономика
|03.05.2018 05:58
В Волгоградской области по итогам прошлого года из включенных в программу приватизации 1764 объектов недвижимости приватизировано только 11. Об этом сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на акт проверки КСП Волгоградской области. Выручка областного бюджета составила около 9 миллионов рублей. 1753 объекта недвижимости не приватизированы по следующим причинам: по 7 объектам торги признавались несостоявшимися в связи с отсутствием заявок на участие в продажах; по 10 объектам проводились приватизационные мероприятия (работы по межеванию земельного участка, подготовка правоустанавливающих документов на земельный участок, проведена оценка рыночной стоимости, освобождение от мусора и посторонних предметов), решения об условиях приватизации на конец 2017 года облкомимуществом не...
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|Общество
|03.05.2018 04:49
Снести третий этаж здания «Автосервиса» с пристройкой на ул. им. Маршала Еременко,51 в Волгограде, обязали индивидуального предпринимателя Саркиса Саркисяна. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение арбитражного суда Волгоградской области, владелец строения должен привести самовольно реконструированный объект в соответствие с выданным разрешением на строительство. Установлено, что третий этаж здания общей площадью 1349,1 кв.м. возведен при отсутствии разрешения на строительство. Так, согласно постановлению администрации Волгограда от 08.05.2002, земельный участок был предоставлен предпринимателю сроком на 49 лет в аренду под строительство мастерской автосервиса. В 2005 году бизнесмен выкупил у администрации Волгограда арендуемый земельный участок в свою...
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|Общество
|02.05.2018 21:04
Обещали развезти и развезли – в Волгограде все болельщики, приехавшие на матч на общественном транспорте, отправились домой или на прогулки по вечернему Волгограду. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации города, остановки общественного транспорта «пл. Возрождения», «ул. Бакинская» и «Европа Сити Молл» опустели менее, чем за час. По предварительным данным, до 20.00 общее количество пассажиров, выехавших из центра города на общественном транспорте, составило около 18 тысяч человек. Напомним, сегодня, в день второго тестового матча, проспект Ленина в границах улиц 7-ая Гвардейская дивизия и 39-ая Гвардейская дивизия с 13.00...
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|Происшествия
|02.05.2018 19:32
Две женщины - пассажирки автобуса пострадали, по предварительным данным, в дорожном инциденте в Волжском. Как сообщили ИА “Высота 102” в экстренных службах региона, сегодня около 16:00 при резком торможении рейсового автобуса №1 в салоне упали две пассажирки 36 и 48 лет. С различными травмами они доставлены в волжскую больницу №1. У 48-летней пострадавший врачи диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушиб, у 36-летней женщины также обнаружена черепно-мозговая травма и сломана нижняя челюсть. Обстоятельства случившегося уточняются.
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3 мая 15:06
3 мая 14:41
Кредиторы дотянулись еще до одного «детища» беглого экс-депутата Госдумы от Волгоградской области 1
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