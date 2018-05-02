Кредиторы дотянулись еще до одного «детища» беглого экс-депутата Госдумы от Волгоградской области

Жизненно важные «внутренности» ТРЦ «Диамант Зацарицынский» могут стать собственностью кредиторов. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документы арбитражного суда Волгоградской области, московский «АМТ-Банк» требует признать предметом залога (ипотеки) ряд объектов данного центра. Соответствующий иск подан к ООО «УСП», расположенном в Гумраке. В качестве одного из третьих лиц по делу проходит в том числе бывший депутат Госдумы от Волгоградской области, который находится в федеральном розыске – Олег Михеев. В случае удовлетворения исковых требований банка системы жизнеобеспечения торгового центра могут перейти в другие руки. Речь идет о водопроводе, газопроводе, автономной котельной, канализационной системе, стоянке перед торговым центром, трансформаторной подстанции, о восьми эскалаторах и трех лифтах.

Напомним, компания «Диамант Девелопмент Групп», которую контролировал беглый экс-депутат, возвела в Волгограде несколько торговых центров, судьба которых сложилась по-разному. Например, «Диамант на Комсомольской» был выставлен на торги в счет погашения долгов компании, «Диамант на Тракторном» сменил хозяев и название и недавно был закрыт по решению суда из-за несоблюдения противопожарных норм. Теперь кредиторы дотянулись и до другого «детища» бывшего депутата Госдумы.



