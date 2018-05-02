Заказчик ремонта Комсомольского путепровода в Волгограде оказался должен бывшему подрядчику









Свыше 852 тысяч рублей неустойки должен выплатить заказчик ремонта Комсомольского путепровода бывшему подрядчику - фирме "Аваль-Строй" за нарушение условий контракта. Как сообщает ИА "Высота 102", такое решение принял арбитражный суд Волгоградской области. Отметим, что стороны - МУ "Комдорстрой" (заказчик) и ООО "Аваль-Строй" (подрядчик) - обменялись исками о взыскании многомиллионных штрафов и неустоек еще весной прошлого года. Так, заказчик ремонта настаивал на том, что компания нарушила сроки договора. В свою очередь экс-подрядчик доказывал в суде, что это произошло по независящим от него обстоятельствам, и просил суд наказать заказчика за нарушение условий договора. Спор дошел до кассационной инстанции, которая вернула дело на новое рассмотрение в арбитражный суд Волгоградской области. Ранее, отметим, требования сторон были удовлетворены частично.

Так, в суде бывшему подрядчику ремонта Комсомольского путепровода, которого в итоге прогнали с объекта и внесли в реестр недобросовестных исполнителей, удалось доказать, что проектная документация неоднократно переделывалась, а сроки были нарушены не по его вине. ООО "Аваль-Строй" предоставил суду объемную переписку с МУ "Комдорстрой". Экс-подрядчик доказал документально несвоевременную передачу заказчиком строительной площадки, несоответствие первоначального проекта, внесение многочисленных изменений в проектную документацию, согласование проекта в период выполнения работ, внесение изменений в объемы работ с включением дополнительных видов работ, отсутствие технической возможности выполнения части работ в зоне ОАО "РЖД", запрет авторского надзора на выполнение работ по первоначальному проекту. Это, по мнению суда, свидетельствуют о наличии объективных причин, препятствующих выполнению работ в установленный контрактом срок. Рассмотрев все обстоятельства дела, суд отказал в удовлетворении первоначального иска, а встречный удовлетворил частично. Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

Напомним, муниципальный контракт на выполнение работ по ремонту Комсомольского путепровода был заключен 18 марта 2015 года в соответствии с проектной документацией, разработанной ЗАО "Компания "Дорис". Сумма контракта составила более 294 миллионов рублей. Примечательно, что компании "Дорис" в итоге и пришлось доделывать многострадальный путепровод.

Отметим, что в суде находится еще несколько исков к ООО "Аваль-Строй". Так, заказчик ремонта пытается обязать бывшего подрядчика устранить недостатки в укладке дорожного полотна и другие дефекты на мосту.



