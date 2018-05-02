Вор-домушник выпал из окна 7 этажа в Волгоградской области

Пагубное пристрастие к наркотикам привело вора-домушника из Камышина на больничную койку и выдало его преступление. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, в среду в больницу с травмами и в состоянии наркотического опьянения был доставлен мужчина. Им оказался не раз судимый 39-летний местный житель. Во время проверки обстоятельств случившегося, полицейские выяснили, что он пострадал при попытке ограбить квартиру в шестом микрорайоне. Рецидивист с крыши спустился на балкон 8-го этажа, залез в чужое жилище. Там он взял рюкзак, в который сложил ювелирные изделия, сотовые телефоны, наручные часы, найденные в доме. Затем он запер изнутри дверь на ключ, попытался скрыться. Через окно спустился на этаж ниже, но не удержал равновесие и сорвался с карниза седьмого этажа. Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело. После оказания медпомощи, подозреваемого опросят следователи, затем его поместят в специализированное лечебное учреждение.







