|Происшествия
|03.05.2018 11:02
Вор-домушник выпал из окна 7 этажа в Волгоградской области
Пагубное пристрастие к наркотикам привело вора-домушника из Камышина на больничную койку и выдало его преступление. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, в среду в больницу с травмами и в состоянии наркотического опьянения был доставлен мужчина. Им оказался не раз судимый 39-летний местный житель. Во время проверки обстоятельств случившегося, полицейские выяснили, что он пострадал при попытке ограбить квартиру в шестом микрорайоне. Рецидивист с крыши спустился на балкон 8-го этажа, залез в чужое жилище. Там он взял рюкзак, в который сложил ювелирные изделия, сотовые телефоны, наручные часы, найденные в доме. Затем он запер изнутри дверь на ключ, попытался скрыться. Через окно спустился на этаж ниже, но не удержал равновесие и сорвался с карниза седьмого этажа. Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело. После оказания медпомощи, подозреваемого опросят следователи, затем его поместят в специализированное лечебное учреждение.
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Председатель Совета директоров ГК "Чистый город" Полина Вергун в Фейсбуке сделала резкое откровенное заявление. Как сообщает ИА «Высота 102» со...
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Первый матч на новом стадионе "Волгоград Арена" завершился победой “Ротора-Волгограда” над владивостокской командой “Луч-Энергия”, сообщает ИА “Высота 102”....
|Общество
|03.05.2018 12:16
Уже несколько дней в Кировском районе Волгограда во дворе дома №59 по ул. Одоевского на дороге зияет провал. Как рассказали ИА «Высота 102» горожане, из-за этого ни личный транспорт жильцов, ни машины экстренных служб не могут въехать во двор. «О ситуации проинформирована и администрация района, и управляющая компания, но воз и ныне там», - поделились волгоградцы. По словам жильцов, около двух лет назад в этом месте прокладывали трубы, последствия же этого ремонта вышли боком.
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|Общество
|03.05.2018 11:55
В Волгограде 9 мая Крестный ход в память о защитниках Отечества начнется в 11:00 от храма Всех Русских Святых на улице маршала Чуйкова. Участники пройдут по 7-й Гвардейской, далее — по проспекту Ленина до Мамаева кургана, где в храме Всех Святых будет совершена панихида по убиенным воинам. Как сообщили сегодня ИА «Высота 102» в волгоградской епархии, шествие по традиции возглавит одна из самых почитаемых в регионе чудотворных икон Божией Матери — Урюпинская. Образ доставлен в Волгоград из Покровского кафедрального собора Урюпинска и открыт для поклонения верующих в часовне в Комсомольском саду. Спуск участников шествия после богослужения на Мамаевом кургане будет...
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|Происшествия
|03.05.2018 10:35
Задержан мужчина, напавший на салон сотовой связи в Красноармейском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, вечером 1 мая в салон сотовой связи "Теле-2", расположенный на проспекте Героев Сталинграда, ворвался мужчина в медицинской маске. Он ранил ножом 24-летнюю продавщицу и попытался похитить сотовый телефон, но получил отпор и сбежал. Девушка с резаной раной подбородка и шеи доставлена в больницу №15. Сотрудники угрозыска вышли на след злоумышленника. Им оказался 24-летний молодой человек, трижды судимый за грабеж, кражу, побои. В совершенном преступлении он признался. Правда, как считают следователи, это не единственный его преступный эпизод. Они просят всех,...
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|Газетный киоск
|03.05.2018 10:23
МОСКВА, 3 мая, /ТАСС/. Взрыв газа произошел на четвертом этаже пятиэтажки в городе Фролово в Волгоградской области, сообщил ТАСС в четверг источник в экстренных службах региона. "В результате взрыва газа нарушено остекление здания, однако несущие конструкции остались целы", - сказал собеседник агентства. По его словам, в результате произошедшего никто не пострадал, эвакуация жильцов...
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|Происшествия
|03.05.2018 09:00
В Волгограде на пересечении улиц Рокоссовского и Ангарской произошло ДТП с участием трамвая №2 и автомобиля марки «Тойота». Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», в результате происшествия нарушено движение общественного транспорта, более десятка трамваев остановились. По предварительным данным, никто в аварии не пострадал. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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|Экономика
|03.05.2018 05:58
В Волгоградской области по итогам прошлого года из включенных в программу приватизации 1764 объектов недвижимости приватизировано только 11. Об этом сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на акт проверки КСП Волгоградской области. Выручка областного бюджета составила около 9 миллионов рублей. 1753 объекта недвижимости не приватизированы по следующим причинам: по 7 объектам торги признавались несостоявшимися в связи с отсутствием заявок на участие в продажах; по 10 объектам проводились приватизационные мероприятия (работы по межеванию земельного участка, подготовка правоустанавливающих документов на земельный участок, проведена оценка рыночной стоимости, освобождение от мусора и посторонних предметов), решения об условиях приватизации на конец 2017 года облкомимуществом не...
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|Общество
|03.05.2018 04:49
Снести третий этаж здания «Автосервиса» с пристройкой на ул. им. Маршала Еременко,51 в Волгограде, обязали индивидуального предпринимателя Саркиса Саркисяна. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение арбитражного суда Волгоградской области, владелец строения должен привести самовольно реконструированный объект в соответствие с выданным разрешением на строительство. Установлено, что третий этаж здания общей площадью 1349,1 кв.м. возведен при отсутствии разрешения на строительство. Так, согласно постановлению администрации Волгограда от 08.05.2002, земельный участок был предоставлен предпринимателю сроком на 49 лет в аренду под строительство мастерской автосервиса. В 2005 году бизнесмен выкупил у администрации Волгограда арендуемый земельный участок в свою...
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|Общество
|02.05.2018 21:04
Обещали развезти и развезли – в Волгограде все болельщики, приехавшие на матч на общественном транспорте, отправились домой или на прогулки по вечернему Волгограду. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации города, остановки общественного транспорта «пл. Возрождения», «ул. Бакинская» и «Европа Сити Молл» опустели менее, чем за час. По предварительным данным, до 20.00 общее количество пассажиров, выехавших из центра города на общественном транспорте, составило около 18 тысяч человек. Напомним, сегодня, в день второго тестового матча, проспект Ленина в границах улиц 7-ая Гвардейская дивизия и 39-ая Гвардейская дивизия с 13.00...
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|Происшествия
|02.05.2018 19:32
Две женщины - пассажирки автобуса пострадали, по предварительным данным, в дорожном инциденте в Волжском. Как сообщили ИА “Высота 102” в экстренных службах региона, сегодня около 16:00 при резком торможении рейсового автобуса №1 в салоне упали две пассажирки 36 и 48 лет. С различными травмами они доставлены в волжскую больницу №1. У 48-летней пострадавший врачи диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушиб, у 36-летней женщины также обнаружена черепно-мозговая травма и сломана нижняя челюсть. Обстоятельства случившегося уточняются.
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|Спорт
|02.05.2018 18:50
Поражением "Ротора-Волгограда" завершилась сегодня его домашняя встреча с "Крыльями Советов" из Самары, сообщает ИА "Высота 102". Второй тестовый матч на стадионе "Волгоград Арена" прошел в рамках 36 тура ФНЛ Первенства России по футболу. С самого начала игры гости практически полностью завладели инициативой на поле. На 14 минуте они прорвались к воротам волгоградской команды. Удар по мячу нанес защитник самарцев Дмитрий Ятченко. Защитник "Ротора-Волгограда" Руслан Абазов попытался перехватить мяч, но случайно отправил его в свои ворота - автогол. На 25 минуте Александр Соболев, нападающий самарцев, забил второй гол "Ротору-Волгограду". Волгоградские футболисты ответили серией атак на ворота соперников на 27,...
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|Общество
|02.05.2018 15:31
В Волгограде водители маршруток в период тестового матча отказываются везти пассажиров в объезд стадиона
Почти невыполнимой называют жители Краснооктябрьского и Тракторозаводского районов Волгограда миссию добраться на общественном транспорте в центр Волгограда сегодня во второй половине дня. Как сообщили ИА «Высота 102» горожане, они столкнулись с тем, что водители маршруток №36, 3с и 15с отказываются везти пассажиров по измененному маршруту, предупреждая, что следуют только до остановки Возрождение. Далее людям приходится идти в центр города пешком или возвращаться, так как никакой общественный транспорт в это время мимо стадиона «Волгоград Арена» уже не ходит. Водители маршруток отказываются ехать в объезд, объясняя, что не хотят стоять по несколько часов в пробках на Второй продольной. Отметим, что городские власти...
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|Происшествия
|02.05.2018 13:13
Один человек пострадал сегодня, по предварительным данным, в дорожном происшествии в Краснооктябрьском районе. Как рассказали ИА "Высота 102" очевидцы, около 12:40 недалеко от остановки Рынок на улице Титова женщину сбил автомобиль, по имеющимся сведениям, "Волга". От удара пострадавшую отбросило на другое авто, двигавшееся по встречной полосе. Как уточнили информагентству в ГУ МВД России по Волгоградской области, на данный момент известно, что 29-летний водитель "ГАЗ-3110" напротив дома № 130 по улице Маршала Еременко столкнулся с "ВАЗ-2114", затем он выехал на островок безопасности и сбил 62-летнюю женщину-пешехода. Пострадавшая с травмами доставлена в больницу.
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|Общество
|02.05.2018 12:41
В здании нового терминала для приема пассажиров внутренних линий, который планируют открыть в этом месяце, завершается установка оборудования и мебели, сообщает ИА «Высота 102». Как убедился на выездном совещании в аэропорту Волгограда губернатор Андрей Бочаров, залы нового терминала уже практически готовы для приема пассажиров. «Проделана огромная работа, строительство шло в графике, ни одного срока не было сорвано. Почти все разрешительные документы уже получены, осталось совсем немного, чтобы аэропорт заработал в полном масштабе, чтобы все увидели эту красоту и оценили новое качество обслуживания пассажиров. Открытие терминала состоится в мае,...
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|Общество
|02.05.2018 12:01
Более 400 зарядов праздничного фейерверка произведут организаторы салюта в Волгограде 9 мая. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на сайт госзаказов, компания "Салют на Волге" выполнит эту работу за 300 тысяч рублей. Как следует из технической документации, волгоградцы увидят более десятка видов разных фейерверков, таких как: "Золотая волна с серебряным хвостом", "Серебряный мерцающий водопад", "Разноцветный пион с пальмовым деревом", "Золотая корона", "Разноцветные турбиллионы", "Красная мина". Также небо над городом-героем раскрасят "хризантемы" и "пионы" разных цветов.
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|Происшествия
|02.05.2018 09:55
Два человека получили травмы в ДТП в Центральном районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, во вторник около 17:40 на улице Невской 27-летний водитель “Лады Самары” не справился с управлением и врезался в фонарный столб напротив дома № 18. Водитель и ехавшая с ним 22-летняя девушка получили травмы и были госпитализированы.
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3 мая 11:02
Вор-домушник выпал из окна 7 этажа в Волгоградской области 6
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