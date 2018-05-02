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Происшествия
 03.05.2018 10:05

Авария на трассе "Сызрань-Саратов-Волгоград" унесла жизнь человека

Один человек погиб и один пострадал в аварии в Камышинском районе. Как сообщили сегодня ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, в четверг около 22:45 на трассе “Сызрань-Саратов-Волгоград” 30-летний водитель не справился с управлением своей “Лады Приоры”. Машина вылетела с дороги и опрокинулась в кювет. В результате ДТП смертельные ранения получил 30-летний пассажир авто, он умер на месте. Водитель госпитализирован с травмами. 


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Общество 03.05.2018 12:16

«Доска позора»: Провал во дворе жилого дома в Волгограде заблокировал въезд Уже несколько дней в Кировском районе Волгограда во дворе дома №59 по ул. Одоевского на дороге зияет провал. Как рассказали ИА «Высота 102» горожане, из-за этого ни личный транспорт жильцов, ни машины экстренных служб не могут въехать во двор. «О ситуации проинформирована и администрация района, и управляющая компания, но воз и ныне там», - поделились волгоградцы. По словам жильцов, около двух лет назад в этом месте прокладывали трубы, последствия же этого ремонта вышли боком. 
Прочитана: 508 раз
Общество 03.05.2018 11:55

В Волгограде 9 мая Крестный ход в память о защитниках Отечества начнется в 11:00 от храма Всех Русских Святых на улице маршала Чуйкова. Участники пройдут по 7-й Гвардейской, далее — по проспекту Ленина до Мамаева кургана, где в храме Всех Святых будет совершена панихида по убиенным воинам. Как сообщили сегодня ИА «Высота 102» в волгоградской епархии, шествие по традиции возглавит одна из самых почитаемых в регионе чудотворных икон Божией Матери — Урюпинская. Образ доставлен в Волгоград из Покровского кафедрального собора Урюпинска и открыт для поклонения верующих в часовне в Комсомольском саду. Спуск участников шествия после богослужения на Мамаевом кургане будет...
Прочитана: 264 раз
Происшествия 03.05.2018 11:02

Пагубное пристрастие к наркотикам привело вора-домушника из Камышина на больничную койку и выдало его преступление. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, в среду в больницу с травмами и в состоянии наркотического опьянения был доставлен мужчина. Им оказался не раз судимый 39-летний местный житель. Во время проверки обстоятельств случившегося, полицейские выяснили, что он пострадал при попытке ограбить квартиру в шестом микрорайоне. Рецидивист с крыши спустился на балкон 8-го этажа, залез в чужое жилище. Там он взял рюкзак, в который сложил ювелирные изделия, сотовые телефоны, наручные часы, найденные в доме. Затем он запер изнутри дверь на...
Прочитана: 1287 раз
Происшествия 03.05.2018 10:35

В Волгограде за ранение продавца и попытку ограбления салона связи задержали рецидивиста Задержан мужчина, напавший на салон сотовой связи в Красноармейском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, вечером 1 мая в салон сотовой связи "Теле-2", расположенный  на проспекте Героев Сталинграда, ворвался мужчина в медицинской маске. Он ранил ножом 24-летнюю продавщицу и попытался похитить сотовый телефон, но получил отпор и сбежал. Девушка с резаной раной подбородка и шеи доставлена в больницу №15.  Сотрудники угрозыска вышли на след злоумышленника. Им оказался 24-летний молодой человек, трижды судимый за грабеж, кражу, побои. В совершенном преступлении он признался. Правда, как считают следователи, это не единственный его преступный эпизод. Они просят всех,...
Прочитана: 1927 раз
Газетный киоск 03.05.2018 10:23

В жилом доме в Волгоградской области произошел взрыв газа МОСКВА, 3 мая,  /ТАСС/.  Взрыв газа произошел на четвертом этаже пятиэтажки в городе Фролово в Волгоградской области, сообщил ТАСС в четверг источник в экстренных службах региона. "В результате взрыва газа нарушено остекление здания, однако несущие конструкции остались целы", - сказал собеседник агентства. По его словам, в результате произошедшего никто не пострадал, эвакуация жильцов...
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Происшествия 03.05.2018 09:00

В Волгограде из-за столкновения трамвая и легковушки образовался затор В Волгограде на пересечении улиц Рокоссовского и Ангарской произошло ДТП с участием трамвая №2 и автомобиля марки «Тойота».  Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», в результате происшествия нарушено движение общественного транспорта, более десятка трамваев остановились. По предварительным данным, никто в аварии не пострадал. Обстоятельства произошедшего выясняются. 
Прочитана: 1471 раз
Экономика 03.05.2018 05:58

В Волгоградской области по итогам прошлого года из включенных в программу приватизации 1764 объектов недвижимости приватизировано только 11. Об этом сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на акт проверки КСП Волгоградской области. Выручка областного бюджета составила около 9 миллионов рублей. 1753 объекта недвижимости не приватизированы по следующим причинам: по 7 объектам торги признавались несостоявшимися в связи с отсутствием заявок на участие в продажах; по 10 объектам проводились приватизационные мероприятия (работы по межеванию земельного участка, подготовка правоустанавливающих документов на земельный участок, проведена оценка рыночной стоимости, освобождение от мусора и посторонних предметов), решения об условиях приватизации на конец 2017 года облкомимуществом не...
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Общество 03.05.2018 04:49

В Волгограде владельцу автосервиса запретили движение вверх Снести третий этаж здания «Автосервиса» с пристройкой на ул. им. Маршала Еременко,51 в Волгограде, обязали индивидуального предпринимателя Саркиса Саркисяна. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение арбитражного суда Волгоградской области, владелец строения должен привести самовольно реконструированный объект в соответствие с выданным разрешением на строительство. Установлено, что третий этаж здания общей площадью 1349,1 кв.м. возведен при отсутствии разрешения на строительство. Так, согласно постановлению администрации Волгограда от 08.05.2002, земельный участок был предоставлен предпринимателю сроком на 49 лет в аренду под строительство мастерской автосервиса. В 2005 году бизнесмен выкупил у администрации Волгограда арендуемый земельный участок в свою...
Прочитана: 3324 раз
Общество 02.05.2018 21:04

В Волгограде после футбольного матча «последняя миля» опустела Обещали развезти и развезли – в Волгограде все болельщики, приехавшие на матч на общественном транспорте, отправились домой или на прогулки по вечернему  Волгограду. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации города, остановки общественного транспорта «пл. Возрождения», «ул. Бакинская» и «Европа Сити Молл» опустели менее, чем за час. По предварительным данным, до 20.00 общее количество пассажиров, выехавших из центра города на общественном транспорте, составило около 18 тысяч человек. Напомним, сегодня, в день второго тестового матча, проспект Ленина в границах улиц 7-ая Гвардейская дивизия и 39-ая Гвардейская дивизия с 13.00...
Прочитана: 8801 раз
Происшествия 02.05.2018 19:32

Две женщины - пассажирки автобуса пострадали, по предварительным данным, в дорожном инциденте в Волжском. Как сообщили ИА “Высота 102” в экстренных службах региона, сегодня около 16:00 при резком торможении рейсового автобуса №1 в салоне упали две пассажирки 36 и 48 лет. С  различными травмами они доставлены в волжскую больницу №1. У 48-летней пострадавший врачи диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушиб, у 36-летней женщины также обнаружена черепно-мозговая травма и сломана нижняя челюсть. Обстоятельства случившегося уточняются.
Прочитана: 2831 раз
Спорт 02.05.2018 18:50

"Ротор-Волгоград" проиграл дома "Крыльям Советов" из Самары - 0:2 Поражением "Ротора-Волгограда" завершилась сегодня его домашняя встреча с "Крыльями Советов" из Самары, сообщает ИА "Высота 102". Второй тестовый матч на стадионе "Волгоград Арена" прошел в рамках 36 тура ФНЛ Первенства России по футболу. С самого начала игры гости практически полностью завладели инициативой на поле. На 14 минуте они прорвались к воротам волгоградской команды. Удар по мячу нанес защитник самарцев Дмитрий Ятченко. Защитник "Ротора-Волгограда" Руслан Абазов попытался перехватить мяч, но случайно отправил его в свои ворота - автогол. На 25 минуте Александр Соболев, нападающий самарцев, забил второй гол "Ротору-Волгограду". Волгоградские футболисты ответили серией атак на ворота соперников на 27,...
Прочитана: 5126 раз
Общество 02.05.2018 15:31

Почти невыполнимой называют жители Краснооктябрьского и Тракторозаводского районов Волгограда миссию добраться на общественном транспорте в центр Волгограда сегодня во второй половине дня. Как сообщили ИА «Высота 102» горожане, они столкнулись с тем, что водители маршруток №36, 3с и 15с отказываются везти пассажиров по измененному маршруту, предупреждая, что следуют только до остановки Возрождение. Далее людям приходится идти в центр города пешком или возвращаться, так как никакой общественный транспорт в это время мимо стадиона «Волгоград Арена» уже не ходит. Водители маршруток отказываются ехать в объезд, объясняя, что не хотят стоять по несколько часов в пробках на Второй продольной.  Отметим, что городские власти...
Прочитана: 6320 раз
Происшествия 02.05.2018 13:13

Один человек пострадал сегодня, по предварительным данным, в дорожном происшествии в Краснооктябрьском районе. Как рассказали ИА "Высота 102" очевидцы, около 12:40 недалеко от остановки Рынок на улице Титова женщину сбил автомобиль, по имеющимся сведениям, "Волга". От удара пострадавшую отбросило на другое авто, двигавшееся по встречной полосе.  Как уточнили информагентству в ГУ МВД России по Волгоградской области, на данный момент известно, что 29-летний водитель "ГАЗ-3110" напротив дома № 130 по улице Маршала Еременко столкнулся с "ВАЗ-2114", затем он выехал на островок безопасности и сбил 62-летнюю женщину-пешехода. Пострадавшая с травмами доставлена в больницу.
Прочитана: 2862 раз
Общество 02.05.2018 12:41

В аэропорту Волгограда новый терминал внутренних линий готов к открытию В здании нового терминала для приема пассажиров внутренних линий, который планируют открыть в этом месяце, завершается установка оборудования и мебели, сообщает ИА «Высота 102». Как убедился на выездном совещании в аэропорту Волгограда губернатор Андрей Бочаров, залы нового терминала уже практически готовы для приема пассажиров.  «Проделана огромная работа, строительство шло в графике, ни одного срока не было сорвано. Почти все разрешительные документы уже получены, осталось совсем немного, чтобы аэропорт заработал в полном масштабе, чтобы все увидели эту красоту и оценили новое качество обслуживания пассажиров. Открытие терминала состоится в мае,...
Прочитана: 5109 раз
Общество 02.05.2018 12:01

Более 400 зарядов праздничного фейерверка произведут организаторы салюта в Волгограде 9 мая. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на сайт госзаказов, компания "Салют на Волге" выполнит эту работу за 300 тысяч рублей. Как следует из технической документации, волгоградцы увидят более десятка видов разных фейерверков, таких как: "Золотая волна с серебряным хвостом", "Серебряный мерцающий водопад", "Разноцветный пион с пальмовым деревом", "Золотая корона", "Разноцветные турбиллионы", "Красная мина". Также небо над городом-героем раскрасят "хризантемы" и "пионы" разных цветов. 
Прочитана: 3558 раз


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